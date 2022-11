Corée du Nord. La sœur de Kim Jong Un, Kim Yo Jong, lance des insultes aux dirigeants sud-coréens “idiots” au sujet d’éventuelles sanctions | Nouvelles du monde

La sœur du dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a fustigé le gouvernement sud-coréen, quelques jours après qu’il a annoncé qu’il envisageait de nouvelles sanctions suite aux récents essais de missiles du régime.

Kim Yo Jong appelé Corée du SudLe président conservateur Yoon Suk Yeol et son administration “des idiots qui continuent de créer une situation dangereuse”, deux jours après que le ministère des Affaires étrangères de Séoul a déclaré qu’il envisageait des mesures supplémentaires contre Pyongyang.

Le barrage de tests comprend le lancement d’un missile intercontinental au début de ce mois, qui “aurait pu couvrir tout le continent américain“.

Séoul envisage également de prendre des mesures contre les cyberattaques présumées en Corée du Nordconsidérée comme une nouvelle source de financement importante pour son programme d’armement, si l’État secret procède à une provocation majeure comme un essai nucléaire.

Dans une déclaration rapportée par les médias d’État, Mme Kim a déclaré: “Je me demande quelles “sanctions” le groupe sud-coréen, pas plus qu’un chien sauvage en train de ronger un os donné par les États-Unis, imposera impudemment à la Corée du Nord.

“Quel spectacle !”

Elle a continué à lancer un avertissement aux “impudents et stupides”, déclarant: “Les sanctions et les pressions désespérées des États-Unis et de leurs larbins sud-coréens contre (la Corée du Nord) alimenteront l’hostilité et la colère de cette dernière et serviront de nœud coulant”. pour eux.”

Répondant aux insultes de Mme Kim, Séoul a déclaré qu’il était “très déplorable pour elle de dénoncer notre chef d’État avec des mots grossiers et de qualité inférieure et de ne montrer aucune forme élémentaire d’étiquette”.

Le ministère de l’Unification, un département exécutif du gouvernement sud-coréen, a ajouté qu’il condamnait fermement ce qu’il a appelé la “tentative impure de Mme Kim d’inciter à des luttes anti-gouvernementales et de secouer notre système”.

L’analyste Cheong Seong-Chang, de l’Institut privé Sejong en Corée du Sud, a déclaré que bien que ce ne soit pas la première fois que Mme Kim utilise des insultes envers la Corée du Sud, cette décision devrait encore aggraver les tensions militaires dans la péninsule coréenne.

Le titre officiel de Mme Kim est directeur adjoint du département du Comité central du Parti des travailleurs au pouvoir au Nordmais l’agence d’espionnage sud-coréenne a déclaré qu’elle s’occupait des relations avec la Corée du Sud et les États-Unis.

Le mois dernier, la Corée du Sud a annoncé de nouvelles sanctions unilatérales contre 15 individus et 16 organisations nord-coréens, les premières en cinq ans. Les cibles de ces sanctions étaient soupçonnées d’être impliquées dans des activités illicites visant à financer les programmes d’armes nucléaires et de missiles de la Corée du Nord.

Depuis 2006, la Corée du Nord a fait l’objet de 11 séries de sanctions des Nations Unies, imposées pour ses essais nucléaires et de missiles.

La Chine et la Russie ont soutenu des sanctions plus strictes après le dernier essai nucléaire de Pyongyang en 2017, mais en mai ont opposé leur veto à une pression menée par les États-Unis pour davantage de sanctions de l’ONU pour ses nouveaux lancements de missiles.