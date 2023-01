Corée du Nord : Kim Jong-un rend à son lanceur de missiles préféré le même honneur que son père

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un, au centre, et sa fille, au centre gauche, posent avec des soldats devant ce que le missile balistique intercontinental Hwasong-17 (Photo: AP) C’est le camion tout-puissant qui a reçu l’un des plus grands honneurs en Corée du Nord. Kim Jong-un a décoré le lanceur « Hwasong-17 » 321 d’une médaille « Héros de la République », ainsi que de la médaille « Étoile d’or ». Il convient de mentionner que cela a élevé le missile lancé au rang de «héros» national, un statut accordé au père et au grand-père du chef suprême, et à des alliés tels que Fidel Castro et Mouammar Kadhafi. Mais l’analyste Jacob Bogle a souligné qu’il n’était pas rare que le pays décerne des honneurs à des objets inanimés. “Ce sont parmi les ordres et décorations les plus élevés qui peuvent être décernés et ils sont souvent attribués ensemble automatiquement”, a-t-il déclaré. “Le titre est réservé à ceux qui accomplissent des exploits formidables au cours d’une bataille, ou pour le parti et l’État.



Le dictateur inspectant le nouveau missile balistique intercontinental (ICBM) avant le lancement à l’aéroport international de Pyongyang (Photo : AFP)



Il a été rejoint par sa fille pour le lancement officiel (Photo: AP) “A titre de comparaison, on pourrait le décrire comme une croix de George ou peut-être similaire à la médaille présidentielle de la liberté des États-Unis.” Kim lui-même a été photographié avec le lanceur dans le passé, et une actualité du lancement l’a fortement présenté sous tous les angles. Le dictateur a également posé avec le camion pour la photo de victoire après le décollage, avec un certain nombre de soldats disposés sur le lanceur. La Corée du Nord a révélé la décision via ses organes de propagande à la fin de l’année dernière, bien qu’elle ait été peu rapportée à l’extérieur du pays. Pour visionner cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisager de passer à une version Web

navigateur qui

prend en charge HTML5

vidéo Justifiant la médaille, les médias officiels ont déclaré que le lancement de Hwasong 17 en novembre avait “clairement prouvé devant le monde que la Corée du Nord est une puissance nucléaire à part entière”. Le pays était désormais « capable de s’opposer à la suprématie nucléaire des impérialistes américains », poursuit le rapport. M. Bogle a ajouté: «Donner des récompenses aux usines, aux machines individuelles et aux véhicules n’est pas inconnu. En fait, c’est une pratique qui remonte à l’époque de Kim Il-sung. Plus de nouvelles

“Cependant, décerner des récompenses de haut rang est assez inhabituel et je ne connais pas d’autre exemple où le titre de Héros de la République a été décerné à un objet.” Acheter l’analyste a souligné que, aussi étrange que soit le mouvement, le lanceur ne doit pas être sous-estimé. Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à webnews@metro.co.uk. Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités. Obtenez votre besoin de savoir

dernières nouvelles, histoires de bien-être, analyses et plus

window.fbApi = (fonction () { var fbApiInit = false ; var en attenteReady = []; var notifyQ = function () { var i = 0, l = en attenteReady.length ; for (i = 0; i < l; i++) { en attentePrêt[i](); } } ; var prêt = fonction (cb) { si (fbApiInit) { cb(); } else { en attenteReady.push(cb); } } ; var checkLoaded = fonction () { return fbApiInit ; } ; window.fbAsyncInit = function() { FB.init({ appId : '176908729004638', xfbml : true, version : 'v2.10' }); fbApiInit = vrai ; notifierQ(); } ; return { 'prêt' : prêt, 'chargé' : checkLoaded } ; })(); (fonction () { fonction injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = vrai ; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js" ; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if (window.metro) { window.addEventListener('scroll', injectFBSDK, {une fois : vrai, passif : vrai}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })(); Lien source