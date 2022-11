Corée du Nord : Kim Jong Un a emmené sa fille à un lancement de missile et personne ne sait vraiment pourquoi

Séoul, Corée du Sud

Père et fille marchant main dans la main près d’une imposante arme de destruction massive.

C’était la scène que la Corée du Nord a montrée au monde samedi alors que les médias d’État ont publié les premières photos de Kim Jong Un avec un enfant qui serait sa fille, Ju Ae, inspectant ce disent les experts est un missile balistique intercontinental (ICBM).

La Corée du Nord a déclaré que le missile avait été lancé vendredi depuis l’aérodrome international de Pyongyang était un Hwasong-17, une énorme fusée qui pourrait théoriquement livrer une ogive nucléaire aux États-Unis continentaux.

Mais même après que Kim ait averti que ses forces nucléaires étaient prêtes à s’engager dans une “vraie guerre” avec Washington et ses alliés la Corée du Sud et le Japon, c’est la fille, et non le missile, qui a attiré l’attention du monde.

Que signifiait sa présence au lancement ? Pourrait-elle être un éventuel successeur de Kim ? Qu’est-ce qu’une fillette d’environ 9 ans a à voir avec les armes nucléaires ?

Leif-Eric Easley, professeur agrégé d’études internationales à l’Université Ewha Womans de Séoul, a déclaré que la présence de la jeune fille devrait être vue à travers une lentille domestique.

“En dehors de la Corée du Nord, il peut sembler dérangé de poser pour les caméras main dans la main avec un enfant devant un missile à longue portée conçu pour envoyer une arme nucléaire dans une ville lointaine”, a déclaré Easley.

“Mais en Corée du Nord, le lancement prétendument réussi du plus grand ICBM mobile au monde est un motif de célébration nationale.”

Yang Moo-jin, président de l’Université des études nord-coréennes dans le Sud, a également noté l’inclinaison domestique dans les images de la fille de Kim.

“En montrant du temps de qualité avec sa fille, il semblait qu’il (Kim) voulait montrer que sa famille était bonne et stable, et se montrer comme un leader pour les gens normaux”, a déclaré Yang au diffuseur canadien Global News.

Les images présentaient également la jeune fille comme un membre clé de la lignée Kim, a déclaré Yang.

La Corée du Nord est gouvernée comme une dictature héréditaire depuis sa fondation en 1948 par Kim Il Sung. Son fils, Kim Jong Il, a pris la relève après la mort de son père en 1994. Et Kim Jong Un a pris le pouvoir 17 ans plus tard à la mort de Kim Jong Il.

Mais tout changement à court terme dans le leadership nord-coréen est hautement improbable.

Kim Jong Un n’a que 38 ans. Et même si un problème inattendu devait lui coûter la vie, Ju Ae est probablement à au moins une décennie ou plus de pouvoir remplacer son père au sommet de l’État nord-coréen.

“Je ne suis vraiment pas sûr des implications de succession de l’introduction de sa fille”, a déclaré Ankit Panda, chercheur principal du programme de politique nucléaire au Carnegie Endowment for International Peace.

“D’une part, révéler publiquement (un) enfant ne peut être pris à la légère par aucun dirigeant nord-coréen, mais elle est mineure et son rôle lors du test n’a pas été particulièrement mis en avant par les médias d’État”, a-t-il déclaré.

Panda a noté que la vidéo publiée par la Corée du Nord du lancement de l’ICBM de vendredi pourrait s’avérer beaucoup plus précieuse pour les services de renseignement occidentaux que tout ce qui a été glané de la présence de la fille de Kim.

“Les États-Unis disposent de sources et de méthodes sophistiquées qui leur donneront un aperçu considérable des missiles nord-coréens, mais la vidéo peut être utile pour construire un modèle plus complet des performances du missile”, a-t-il déclaré.

“Dans le passé, les analystes ont utilisé des vidéos pour déduire l’accélération du missile au lancement, ce qui peut nous aider à identifier ses performances globales.”

Ce n’était que la troisième fois que Pyongyang publiait une vidéo d’un lancement de missile depuis 2017, selon Panda.

“Les Nord-Coréens étaient considérablement plus transparents avant 2017, lorsque leur principale préoccupation était la crédibilité de leur dissuasion nucléaire”, a-t-il déclaré.

Alors que le test de vendredi a montré que Pyongyang peut lancer un grand ICBM et le maintenir en l’air pendant plus d’une heure, la Corée du Nord n’a toujours pas démontré sa capacité à placer une ogive au sommet d’un missile balistique à longue portée – des projectiles qui sont tirés dans l’espace – c’est capables de survivre à la rentrée ardente dans l’atmosphère terrestre avant de plonger vers leur cible.

Mais les analystes disent qu’avec leurs tests répétés, les Nord-Coréens affinent leurs processus. Un missile supposé être un ICBM Hwasong-17 testé plus tôt ce mois-ci a échoué au début de son vol.

“Le fait que (le test de vendredi) n’ait pas explosé indique qu’ils ont fait des progrès dans la résolution des problèmes techniques qui ont marqué les tests précédents”, a déclaré Hans Kristensen, directeur du projet d’information nucléaire à la Fédération des scientifiques américains.

Ce qui vient ensuite de la Corée du Nord est à deviner.

Pendant une grande partie de cette année, les analystes occidentaux et les sources de renseignement ont prédit que la Corée du Nord testera une arme nucléaire, avec des images satellite montrant l’activité sur le site d’essais nucléaires. Un tel test serait le premier de Pyongyang en cinq ans.

Mais Yang, président de l’Université des études nord-coréennes, a déclaré à Global News que l’essai de vendredi pourrait avoir atténué toute urgence d’un essai nucléaire, du moins pour le moment.

“La possibilité que le septième essai nucléaire de la Corée du Nord soit effectué en novembre semble un peu faible maintenant”, a-t-il déclaré.

Mais un autre test ICBM pourrait être la réponse de Pyongyang si les États-Unis continuent de renforcer leur présence militaire dans la région et étendent les exercices avec la Corée du Sud et le Japon, a-t-il déclaré.