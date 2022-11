Corée du Nord: des tests de missiles étaient pratiqués pour attaquer le sud et les États-Unis

SÉOUL, Corée du Sud (AP) – L’armée nord-coréenne a déclaré lundi que son récent barrage d’essais de missiles était une pratique visant à attaquer les bases aériennes et les avions de combat de ses rivaux et à paralyser leurs systèmes de commandement des opérations, montrant la détermination de Pyongyang à contrer les exercices militaires provocateurs américano-sud-coréens ” plus complètement et sans pitié.

La Corée du Nord a tiré des dizaines de missiles et piloté des avions de guerre la semaine dernière, déclenchant des alertes d’évacuation dans certaines régions sud-coréennes et japonaises, en réponse à des exercices massifs de l’armée de l’air américano-sud-coréenne que le Nord considère comme une répétition d’invasion.

Les responsables américains et sud-coréens ont fermement condamné les lancements de missiles du Nord, affirmant que leurs exercices étaient de nature défensive.

“Les récentes opérations militaires correspondantes de l’Armée populaire coréenne sont une réponse claire de (la Corée du Nord) que plus les mouvements militaires provocateurs des ennemis se poursuivent avec persistance, plus le KPA les contrera de manière approfondie et impitoyable”, a déclaré l’état-major de l’armée coréenne. a déclaré l’Armée populaire dans un communiqué diffusé par les médias d’État.

Il a déclaré que ses essais d’armes impliquaient des missiles balistiques chargés d’ogives de dispersion et d’ogives d’infiltration souterraines destinées à lancer des frappes sur des bases aériennes ennemies ; des missiles sol-air conçus pour « anéantir » les avions ennemis à différentes altitudes et distances ; et des missiles de croisière stratégiques.

L’armée du Nord a déclaré avoir effectué un test important d’un missile balistique avec une ogive fonctionnelle spéciale chargée de “paralyser le système de commandement des opérations de l’ennemi”. Il a déclaré qu’il avait également lancé des missiles à lancement multiple de très grande taille et des missiles balistiques tactiques.

Il n’a pas spécifiquement mentionné le lancement annoncé jeudi d’un missile balistique intercontinental visant à frapper le continent américain. Presque tous les autres missiles du Nord lancés la semaine dernière étaient probablement à courte portée, dont beaucoup étaient des armes à capacité nucléaire. Ils placent des cibles militaires clés en Corée du Sud, y compris des bases militaires américaines à portée de frappe.

“L’état-major général de la KPA précise une fois de plus qu’il continuera à correspondre à tous les exercices de guerre anti-(Corée du Nord) de l’ennemi avec des mesures militaires pratiques soutenues, résolues et écrasantes”, a-t-il déclaré.

Les exercices de l’armée de l’air “Vigilant Storm” de cette année entre les États-Unis et la Corée du Sud ont été les plus importants jamais réalisés pour les manœuvres d’automne annuelles. Les exercices ont impliqué 240 avions de combat, y compris des avions de combat F-35 avancés des deux pays. Les alliés étaient initialement censés organiser les exercices pendant cinq jours se terminant vendredi, mais ont prolongé la formation d’un autre jour en réaction aux tests de missiles du Nord.

Samedi, dernier jour des exercices de l’armée de l’air, les États-Unis ont fait voler deux bombardiers supersoniques B-1B au-dessus de la Corée du Sud dans une démonstration de force contre la Corée du Nord, le premier survol de l’avion depuis décembre 2017.

Les chefs d’état-major interarmées sud-coréens ont déclaré que la participation des B-1B aux exercices conjoints démontrait la volonté des alliés de “répondre sévèrement” aux provocations nord-coréennes et l’engagement américain à défendre son allié avec toute la gamme de ses capacités militaires, y compris nucléaire.

Même avant les exercices «Vigilant Storm», la Corée du Nord a testé une série de missiles dans ce qu’elle a appelé des attaques nucléaires simulées contre des cibles américaines et sud-coréennes pour protester contre les autres séries d’exercices militaires de ses rivaux qui impliquaient un avion américain pour la première fois. temps en cinq ans.

Certains experts disent que la Corée du Nord vise probablement à utiliser les exercices militaires américano-sud-coréens comme une chance de moderniser son arsenal nucléaire et d’augmenter son influence pour arracher de plus grandes concessions aux États-Unis dans de futures transactions.

Les militaires américains et sud-coréens ont étendu leurs exercices militaires réguliers depuis l’investiture en mai du président conservateur sud-coréen Yoon Suk Yeol, qui a promis d’adopter une position plus ferme face aux provocations nord-coréennes. Certains des exercices des alliés avaient déjà été réduits ou annulés pour soutenir la diplomatie désormais bloquée sur le programme nucléaire nord-coréen et faire face à la pandémie de COVID-19.

Par Hyung-jin Kim, Associated Press