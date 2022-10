Corée du Nord : des lancements de missiles simulent des armes nucléaires

Séoul, Corée du Sud –

Le récent barrage de lancements de missiles de la Corée du Nord était l’utilisation simulée de ses armes nucléaires tactiques sur le champ de bataille pour “frapper et anéantir” des cibles potentielles sud-coréennes et américaines, ont rapporté lundi les médias d’État, alors que son chef Kim Jong Un a signalé qu’il mènerait des tests plus provocateurs.

La déclaration du Nord, publiée à l’occasion du 77e anniversaire de son Parti des travailleurs au pouvoir, est considérée comme une tentative de redorer l’image de Kim en tant que leader fort chez lui au milieu des difficultés liées à la pandémie alors qu’il pousse avec défi à élargir son arsenal d’armes pour arracher de plus grandes concessions à ses rivaux dans les négociations futures.

“Au cours de sept exercices de lancement des unités d’opérations nucléaires tactiques, les capacités de guerre réelles … des forces de combat nucléaires prêtes à frapper et à anéantir les objets fixés à n’importe quel endroit et à tout moment ont été pleinement exposées”, a déclaré le Nord. a déclaré l’agence de presse centrale coréenne officielle.

KCNA a déclaré que les essais de missiles étaient en réponse aux récents exercices navals entre les forces américaines et sud-coréennes, qui impliquaient le porte-avions à propulsion nucléaire USS Ronald Reagan pour la première fois en cinq ans.

Considérant les exercices comme une menace militaire, la Corée du Nord a décidé de mettre en scène “la simulation d’une guerre réelle” pour vérifier et améliorer sa dissuasion de guerre et envoyer un avertissement à ses ennemis, a déclaré KCNA.

La Corée du Nord considère les exercices militaires américano-sud-coréens comme une répétition d’invasion, bien que les alliés aient fermement déclaré qu’ils étaient de nature défensive. Depuis l’inauguration en mai d’un gouvernement conservateur à Séoul, les militaires américains et sud-coréens ont étendu leurs exercices, ce qui représente une plus grande menace pour la sécurité de Kim.

Les lancements – tous supervisés par Kim – comprenaient un missile balistique à capacité nucléaire lancé sous un réservoir dans le nord-est ; d’autres missiles balistiques conçus pour lancer des frappes nucléaires sur les aérodromes, les ports et les installations de commandement sud-coréens ; et un nouveau type de missile balistique sol-sol qui a survolé le Japon, a rapporté KCNA. Il a déclaré que la Corée du Nord a également piloté 150 avions de combat pour des exercices de tir réel et autres lors du tout premier entraînement de ce type dans le pays.

Cheong Seong-Chang, de l’Institut privé Sejong en Corée du Sud, a déclaré que les lancements de missiles marquaient la première fois que la Corée du Nord effectuait des exercices impliquant des unités de l’armée chargées de faire fonctionner des armes nucléaires tactiques.

Le lancement public par le Nord d’un missile sous un réservoir intérieur a également été le premier du genre, bien qu’il ait déjà testé des missiles depuis un sous-marin.

Kim Dong-yub, professeur à l’Université des études nord-coréennes de Séoul, a déclaré que la Corée du Nord visait probablement à diversifier les sites de lancement pour empêcher ses ennemis de détecter à l’avance ses décollages de missiles et de mener des frappes préventives.

KCNA a déclaré que lorsque l’arme lancée depuis le réservoir volait au-dessus de la cible maritime, les autorités nord-coréennes ont confirmé la fiabilité de l’explosion de l’ogive du missile, apparemment factice, à l’altitude définie.

Kim, le professeur, a déclaré que le vol estimé à 600 kilomètres (370 milles) du missile indiquait que le lancement pourrait être un test d’explosion d’une arme nucléaire au-dessus de la ville portuaire de Busan, dans le sud-est de la Corée du Sud, où le Reagan avait précédemment amarré. Il a déclaré que le missile testé semblait être une nouvelle version du missile hautement maniable KN-23 de la Corée du Nord, qui a été calqué sur le missile russe Iskander.

La Corée du Nord a décrit le missile qui a survolé le Japon comme une arme à portée intermédiaire d’un nouveau type qui a parcouru 4 500 kilomètres (2 800 miles). Certains experts étrangers ont déclaré plus tôt que le missile était probablement le missile nord-coréen à capacité nucléaire Hwasong-12, qui peut atteindre le territoire américain de Guam dans le Pacifique. Mais Kim, le professeur, a déclaré que le missile testé récemment semblait être une version améliorée du Hwasong-12 avec une cible lointaine comme l’Alaska ou Hawaï.

La Corée du Nord a publié une multitude de photos sur les lancements. L’un d’eux a montré Kim et sa femme Ri Sol Ju, tous deux vêtus de vestes de campagne ocre, fronçant les sourcils tout en se bouchant les oreilles. Certains observateurs disent que l’image indiquait la position politique élevée de Ri car c’était probablement la première fois qu’elle observait un lancement d’armes avec son mari.

Les inquiétudes concernant le programme nucléaire de la Corée du Nord se sont aggravées ces derniers mois alors que le pays a adopté une nouvelle loi autorisant l’utilisation préventive de ses bombes dans certains cas et a pris des mesures signalées pour déployer des armes nucléaires tactiques le long de sa frontière de première ligne avec la Corée du Sud. Cette année, la Corée du Nord a effectué plus de 40 lancements de missiles.

Certains experts affirment que Kim Jong Un viserait éventuellement à utiliser son arsenal nucléaire avancé pour obtenir la reconnaissance américaine de la Corée du Nord en tant qu’État nucléaire légitime, ce que Kim considère comme essentiel pour obtenir la levée des sanctions paralysantes de l’ONU contre son pays.

Kim Jong Un a déclaré que les récents lancements étaient “un avertissement évident” pour Séoul et Washington, les informant des capacités d’attaque nucléaire de la Corée du Nord. Kim a répété qu’il n’avait pas l’intention de reprendre la diplomatie de désarmement bloquée avec les États-Unis maintenant, selon KCNA.

“Les actes constants, intentionnels et irresponsables d’escalade de la tension des États-Unis et du régime sud-coréen ne feront qu’inviter notre plus grande réaction, et nous surveillons toujours et strictement la situation de crise”, a déclaré Kim.

Kim a également exprimé sa conviction que les forces de combat nucléaire de son armée maintiendraient “leur posture de réponse nucléaire la plus forte et la renforceraient encore de toutes les manières” pour s’acquitter de leurs fonctions de défense de la dignité et des droits souverains du Nord.

Des responsables sud-coréens ont récemment déclaré que la Corée du Nord restait prête à effectuer son premier essai nucléaire en cinq ans. Certains experts disent que l’essai nucléaire serait lié à un effort pour construire des ogives à monter sur des missiles à courte portée visant la Corée du Sud.

“La Corée du Nord a de multiples motivations pour publier une histoire de missile très médiatisée maintenant”, a déclaré Leif-Eric Easley, professeur à l’Université Ewha de Séoul. “L’apparition publique de Kim Jong Un après un mois d’absence fournit un titre patriotique pour marquer l’anniversaire de la fondation du Parti des travailleurs au pouvoir.”

“Pyongyang s’est inquiété des exercices militaires des États-Unis, de la Corée du Sud et du Japon, donc pour renforcer sa dissuasion autoproclamée, il rend explicite la menace nucléaire derrière ses récents lancements de missiles. Le rapport de KCNA pourrait également être le signe avant-coureur d’un essai nucléaire pour le type d’ogive tactique qui armerait les unités que Kim a visitées sur le terrain”, a déclaré Easley.