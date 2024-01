Corée du Nord : des garçons condamnés aux travaux forcés pour avoir regardé des « K-Dramas »

Icône d’angle vers le bas Une icône en forme d’angle pointant vers le bas. Des enfants nord-coréens portant l’uniforme d’une organisation de jeunesse communiste s’éloignent après avoir rendu hommage à la statue de Kim Il-Sung à Pyongyang. Reinhard Krause/Reuters

Une vidéo montre deux adolescents nord-coréens condamnés aux travaux forcés pour avoir regardé des drames K.

En Corée du Nord, consommer des médias étrangers constitue un délit grave.

La vidéo montre deux garçons menottés devant des centaines d’étudiants.

Des séquences vidéo rares montrent deux adolescents condamnés à 12 ans de travaux forcés pour avoir regardé des K-dramas, des émissions de télévision sud-coréennes.

La vidéofourni à la BBC, semble avoir été filmé en 2022 et montre deux garçons en uniforme gris menottés sur une scène tandis que des centaines d’enfants regardent en silence dans ce qui semble être un stade.

En Corée du Nord, regarder ou diffuser des médias étrangers, notamment sud-coréens, est considéré comme un délit grave.

Selon la BBC, le narrateur de la vidéo dit à propos de la Corée du Sud : « La culture du régime fantoche pourri s’est répandue même parmi les adolescents. »

“Ils n’ont que 16 ans, mais ils ont ruiné leur propre avenir”, peut-on lire.

Il est rare de voir de telles vidéos car la Corée du Nord interdit la diffusion d’images illustrant la vie dans le pays. Cependant, il a été distribué dans tout le pays pour mettre en garde les citoyens contre le visionnage d’« enregistrements décadents », a rapporté la BBC.

La Corée du Nord a adopté une loi draconienne, appelée Loi « Dénonciation de la pensée et de la culture réactionnaire » en 2020, qui rendait le visionnage ou la distribution de divertissements en provenance de « pays ennemis » passible d’une peine de prison, voire de la mort.

La loi interdit également les services de téléphonie mobile internationaux et même l’argot sud-coréen.

Les K-dramas trouvent de plus en plus de fans dans le monde entier grâce à des succès narratifs de haute qualité comme “Jeux de calmar” et “All of Us Are Dead”, sur une épidémie de virus zombie dans un lycée sud-coréen. Ils sont vu illégalement par des gens en Corée du Nord qui parviennent à les acquérir sur CD, cassettes VHS, services de streaming et DVD.

“En Corée du Nord, nous apprenons que la Corée du Sud vit bien pire que nous, mais quand vous regardez des drames sud-coréens, c’est un monde complètement différent”, a déclaré un jeune transfuge nord-coréen à la BBC.

La vidéo a été partagée avec la BBC par South and North Development (SAND), un institut de recherche qui travaille avec des transfuges nord-coréens.

Une vendeuse regarde des téléviseurs diffusant un reportage sur le cinquième essai nucléaire de la Corée du Nord, à Séoul, en Corée du Sud, le 9 septembre 2016. REUTERS/Kim Hong-Ji

Le PDG de l’institut, Choi Kyong-hui, a déclaré que Pyongyang considérait que ses citoyens consommant des divertissements sud-coréens étaient dangereux.

“L’admiration pour la société sud-coréenne peut bientôt conduire à un affaiblissement du système. Cela va à l’encontre de l’idéologie monolithique qui fait que les Nord-Coréens vénèrent la famille Kim”, a-t-elle déclaré à la BBC.

Un transfuge nord-coréen a déclaré à la BBC que les sanctions sont plus sévères pour ceux qui regardent les médias sud-coréens que pour les autres médias étrangers.

“Si vous êtes surpris en train de regarder une série américaine, vous pouvez vous en tirer avec un pot-de-vin, mais si vous regardez une série coréenne, vous vous faites tirer dessus”, ont-ils déclaré.