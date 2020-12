HONOLULU: Chevan Cordeiro a terminé 20 sur 33 passes pour 252 verges et a ajouté deux des cinq touchés à la course d’Hawaï alors que les Rainbow Warriors battaient UNLV 38-21 samedi soir lors de la finale de la saison pour les deux équipes.

Cordeiro a terminé avec 12 courses pour 88 verges au sol, y compris un touché de 54 verges sur le premier jeu d’Hawaï pour la mêlée. Son parcours de 12 verges a donné aux Rainbow Warriors une avance de 35-14 à la fin du troisième quart.

Dae Dae Hunter a marqué sur une course de 1 verge au début du deuxième quart et Calvin Turner a eu une course de 28 verges avec TD pour porter la marque à 21-0 avec 1:45 à faire en première demie.

Charles Williams a réalisé 22 courses pour 148 verges et deux touchés pour UNLV.

Les Runnin ‘Rebels (0-6) ont terminé une saison sans victoire pour la deuxième fois de l’histoire du programme (1998). La première saison de l’entraîneur Marcus Arroyo avec l’UNLV était sa première sans victoire en conférence depuis que les Rebels ont rejoint la Mountain West Conference.

Freshman Koali Nishigaya a eu un touché de 4 verges lors de la première portée de sa carrière au début du troisième quart pour Hawaï (4-4).