Corde du Punjab FC en Suède Fernandes, Shibinraj Kunniyil, Nongmeikapam Suresh Meitei, Mashoor Shereef

Le Punjab FC a ajouté quatre joueurs indiens à son équipe avant la saison de football nationale 2023-24. Les joueurs que le Punjab FC a recrutés sont le milieu de terrain suédois Fernandes, le gardien Shibinraj Kunniyil et les défenseurs Nongmeikapam Suresh Meitei et Mashoor Shereef.

Fernandes, 23 ans, a été prêté pour la saison 2023-24 par l’équipe de Super League indienne du Chennaiyin FC, a indiqué le club dans un communiqué.

La saison dernière, Fernandes avait disputé 15 matches en prêt avec le NEROCA FC, marquant trois buts et une passe décisive.

« Le talentueux jeune gaucher est un nom populaire dans le circuit de football de Goa, ayant joué pour les équipes de jeunes du FC Goa, du Dempo SC et du Sporting Club de Goa », a déclaré le club.

Après avoir passé une partie de la saison dernière avec le NorthEast United FC, Shereef a rejoint le Punjab FC pour un contrat d’un an.

« Il a commencé sa carrière professionnelle à Chennai City avant de déménager dans le Nord-Est en octobre 2020 », indique le communiqué.

Shereef a fait 37 apparitions pour le club en trois saisons.

En mars 2021, le défenseur a également fait ses débuts pour l’Inde contre les Émirats arabes unis.

Après avoir disputé 10 matches de I-League et trois matchs de Super Coupe la saison dernière, Suresh Meitei, 29 ans, a signé un contrat d’un an avec le Punjab FC.

« Il a récemment joué pour l’équipe Indian Army FT qui a atteint les quarts de finale de la Coupe Durand et a marqué un but en phase de groupes », a indiqué le club.

Kunniyil a joué pour Mohun Bagan, Kerala Blasters, Gokulam Kerala FC, Churchill Brothers et Sreenidi Deccan.

Au cours de la dernière saison de la I-League, il a réalisé le plus grand nombre de feuilles blanches de la ligue alors qu’il jouait pour le Gokulam Kerala FC. Lors de la Coupe Durand récemment conclue, Kunniyil a joué pour l’Indian Air Force FT.

Nikolaos Topoliatis, directeur du football du Punjab FC, a déclaré : « Nous sommes ravis d’accueillir ces jeunes joueurs expérimentés dans notre club car ils ajouteront des qualités précieuses sur et en dehors du terrain et renforceront notre équipe. « Nous sommes convaincus qu’ils s’avéreront être un élément essentiel de l’avenir du Punjab FC alors que nous nous dirigeons vers de plus grands objectifs en tant que club. »

