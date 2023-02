Corde du Kerala Blasters FC en farooq danois du Bengaluru FC

L’équipe de Super League indienne (ISL) du Kerala Blasters FC a confirmé mardi la signature du milieu de terrain danois Farooq du Bengaluru FC pour un montant non divulgué.

Le joueur de 26 ans rejoindra le club cet hiver après avoir signé un contrat pluriannuel qui le maintient au club jusqu’en 2026.

“Le danois était l’une des cibles clés de la saison dernière lorsque nous l’avons vu dans le contexte de l’ISL. Il a ce style de jeu, cette passion et cette qualité dont les Kerala Blasters ont besoin. Je suis heureux que nous ayons pu finaliser ce transfert et renforcer notre équipe à un moment crucial de cette saison. Nous avons signé un contrat de 3 ans et demi et c’est une étape importante pour la cohérence de l’équipe dans les saisons à venir”, a déclaré Karolis Skinkys, directeur sportif du Kerala Blasters FC.

Le danois a commencé sa carrière de jeune avec la J&K Bank Football Academy, les représentant dans tous les groupes d’âge. Ses performances exemplaires lui ont valu d’être transféré au Lonestar Kashmir avec qui il a fait 18 apparitions avant de rejoindre le Real Kashmir FC en 2016. Il est devenu le meilleur buteur et le meilleur passeur de la I-League Second Division, aidant les Snow Leopards à se qualifier pour le I- ligue lors de la saison 2017/18.

Après avoir passé 5 ans avec le Real Kashmir, le danois a été signé par le Bengaluru FC pour un contrat de deux ans. Il a depuis fait 27 apparitions et marqué 4 buts en ISL. Son physique solide, sa capacité de marquer et ses talents de dribble lui ont valu le nom de Kashmiri Ronaldo.

“Je suis vraiment ravi de rejoindre Kerala Blasters. L’ambiance à Kochi est absolument électrique, j’ai hâte de porter le fameux maillot jaune et de donner le meilleur de moi-même pour l’équipe”, a déclaré le Danois après avoir signé avec son nouveau club.

La performance impressionnante du Danemark dans l’ISL a été récompensée par une convocation de l’équipe nationale pour les deux matches amicaux contre Bahreïn et la Biélorussie.

Avec les Blasters fermement dans le mix pour une deuxième finale consécutive en séries éliminatoires, l’ajout du Danois renforcera encore l’équipe alors que nous nous dirigeons vers les dernières étapes de la saison. Le danois a déjà rejoint ses nouveaux coéquipiers à Kochi et sera disponible pour la sélection pour le match contre le Bengale oriental le 3 février.

