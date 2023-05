Corbyn gagne le soutien des membres locaux du Parti travailliste dans le casse-tête des élections générales pour Starmer

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Jeremy Corbyn a annoncé qu’il se présenterait en tant qu’indépendant aux prochaines élections générales, provoquant une confrontation tendue entre l’ancien dirigeant travailliste et son parti.

Le député d’Islington North a déclaré qu’il « aime » son travail et qu’il veut « continuer à le faire », laissant entendre qu’il se présentera contre le candidat travailliste pour la circonscription, qui n’a pas encore été annoncé.

M. Corbyn, qui représente la région depuis 1983, siège en tant qu’indépendant depuis que Sir Keir lui a retiré le whip travailliste en octobre 2020.

Il a été sanctionné pour avoir déclaré que l’ampleur de l’antisémitisme dans le parti alors qu’il était chef était « considérablement exagérée » par les opposants politiques.

Le dirigeant travailliste Sir Keir Starmer a confirmé en février que M. Corbyn ne serait pas autorisé à se présenter pour le parti aux prochaines élections générales.

L’ancien dirigeant de gauche n’a pas encore dit s’il se présenterait en tant qu’indépendant contre un candidat travailliste officiel, mais certains partisans pensent qu’il pourrait gagner un concours en raison d’un fort soutien local.

Les membres travaillistes d’Islington North ont résolument soutenu M. Corbyn lors d’une réunion mercredi soir, 98% du parti soutenant une motion le remerciant pour ses services. Son parti local a également critiqué Sir Keir, suggérant que la suspension de M. Corbyn est antidémocratique.

Le gourou des sondages, Sir John Curtice, a déclaré qu’il serait « très difficile » pour M. Corbyn de gagner Islington North en tant qu’indépendant (fil de sonorisation)

La motion disait: « Ce Parti travailliste de circonscription (CLP) tient à remercier notre député en exercice Jeremy Corbyn pour son engagement et son service au peuple, et souhaite exprimer que ce devrait être notre droit démocratique de choisir notre député. »

Personne dans le parti local ne s’est prononcé contre la motion.

M. Corbyn a remercié les membres pour leur soutien et a ajouté: « J’aime mon travail et je veux continuer à le faire. »

Il a ajouté : « Quatre millions d’enfants vivent dans la pauvreté. Un quart de million de personnes sont sans abri. Des milliers de personnes sont aux prises avec le stress et l’anxiété.

« Alors que le gouvernement crée des niveaux record d’inégalités et de difficultés, nous avons désespérément besoin d’une stratégie politique qui inspire les gens à croire en un monde plus juste, plus aimable et plus vert.

« Je suis fier de représenter Islington North au Parlement. J’ai passé les 40 dernières années à faire campagne aux côtés de ma communauté pour une redistribution de la richesse, de la propriété et du pouvoir – c’est ce que je continuerai à faire.

Le gourou des sondages, Sir John Curtice, a déclaré qu’il serait « très difficile » pour M. Corbyn de gagner Islington North en tant qu’indépendant. « C’est un siège si sûr que l’ironie de cela est que M. Corbyn doit obtenir une très grande proportion des voix pour avoir une bonne chance de vaincre le candidat travailliste », a déclaré Sir John à GB News en mars.

Alors que les partis travaillistes locaux ont un certain contrôle sur les candidats qu’ils choisissent, dans la pratique, la direction exerce un contrôle important et peut effectivement interdire aux personnes de se présenter.

Sir Keir a précédemment servi sur le banc avant de M. Corbyn en tant que secrétaire fantôme du Brexit et a remporté la direction en s’engageant explicitement à conserver bon nombre des politiques adoptées sous son prédécesseur.

Il avait précédemment déclaré à propos de M. Corbyn: « C’est un collègue, c’est un ami et il nous a guidés à travers des moments vraiment difficiles au sein du parti travailliste … Je le respecte et le remercie pour ce qu’il a fait. »