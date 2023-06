Corbin Carroll est la superstar recrue non conventionnelle et sensationnelle de la MLB

Jordan Shusterman Analyste FOX Sports MLB

La semaine a déjà été remarquable pour le voltigeur recrue des Diamondbacks de l’Arizona, Corbin Carroll.

Lundi matin, Carroll a été nommé joueur de la semaine dans la Ligue nationale après avoir atteint 0,500 avec six coups sûrs supplémentaires au cours du voyage invaincu de cinq matchs de l’Arizona à Washington et Detroit. Ce soir-là, Carroll a atteint la base quatre fois de plus et a marqué deux fois dans une courte victoire sur Philadelphie. Mardi, il a réussi un circuit et atteint la base deux fois pour porter son pourcentage de base de la saison à 0,398, son OPS à 0,998 et son OPS + à 171, ce qui le classe le mieux parmi tous les frappeurs qualifiés de la NL. Carroll a également rejoint Wander Franco au sommet de la Classement fWAR non Shohei Ohtani .

Plus important encore, les D-backs – oui, les D-backs ! – ont supplanté les Braves pour le meilleur record de la NL.

Le grand match de Carroll lundi a été quelque peu perdu dans les fracas de dégagement des bancs qui ont découlé de son deuxième coup sûr par lancer du match lorsque le manager Torey Lovullo est sorti de la pirogue furieux que son meilleur joueur – une recrue de 22 ans battant presque troisième tous les soirs pour une équipe de première place – a été battu lors de ses deux premiers présences au bâton. Plutôt que de se mettre dans la boue en ce qui concerne les règles non écrites de ce qui est et n’est pas acceptable lorsqu’il s’agit de lancer à l’intérieur et quand les managers devraient et ne devraient pas se mettre en colère contre le fait que leurs joueurs soient touchés, passons à la troisième apparition de Carroll.

Face au droitier Yunior Marte avec le point égalisateur au premier but, Carroll a obtenu un terrain sur lequel il pourrait faire des dégâts – plutôt qu’un terrain qui pourrait l’endommager – et la petite star a fait ce qu’il a fait toute l’année : il l’a fumé.

Le troisième triplé de Carroll de l’année a débuté à 104,3 MPH. C’était la 35e balle que Carroll a mise en jeu cette saison à 104 MPH ou plus, à égalité pour le 30e au baseball. Cela peut ne pas sembler si impressionnant jusqu’à ce que vous réalisiez qu’il se classe devant des joueurs comme Randy Arozarena, Freddie Freeman et Mookie Betts. Montez la barre un peu plus haut et vous constaterez que les huit balles de Carroll sont en jeu cette année avec une vitesse de sortie d’au moins 109 mph sont à égalité avec Paul Goldschmidt et Luis Robert. Toujours pas impressionné ? Le meilleur boulon de Carroll de la saison – un 113,8 mi/h double – le place dans le 92e centile pour la vitesse de sortie maximale, devant, si légèrement que ce soit, des cogneurs redoutés comme Bryce Harper (113,7 MPH), Pete Alonso (113,4 MPH) et Corey Seager (113,3 MPH).

Juste pour être clair, nous parlons toujours du même joueur qui, à 30,2 pieds par seconde, occupe actuellement la cinquième place dans les majeures en vitesse de sprint moyenne et troisième à domicile pour la première fois . Les roues de Carroll sont constamment exposées sur les chemins de base et dans le champ extérieur. Mais alors que la vitesse a été tout à fait conforme à la publicité, c’est la puissance choquante que Carroll a déjà montrée qui a élevé sa réputation offensive au-delà d’une simple menace de barre oblique au sommet de l’ordre. Ce style de jeu rapide fait certainement partie de son répertoire, mais cela ne le définit guère comme un frappeur. Carroll, dont les 34 coups sûrs supplémentaires sont les cinquièmes de la MLB, écrase constamment les balles.

Inscrit à 5 pieds 10 pouces et 165 livres, Carroll ne saute pas physiquement de l’écran comme le font la plupart des cogneurs de milieu de gamme. Il est l’un des quatre frappeurs qualifiés répertoriés à 165 livres ou moins aux côtés d’Andrés Giménez, Ozzie Albies et Ezequiel Tovar, qui occupent tous les trois des positions intermédiaires plus souvent associées à des joueurs plus petits. (José Altuve n’a pas assez de batteurs pour se qualifier, mais il est aussi quelque peu hilarant à 166 livres, pour ce que ça vaut.)

Les listes de poids – qui ne sont parfois pas mises à jour après les premiers signes d’un joueur – doivent être prises avec un grain de sel, et Carroll a certainement pris du muscle depuis son entrée dans le ballon professionnel. Pourtant, il n’a pas l’air si différent de quand il était déchirer le circuit des vitrines à l’adolescence.

Avant sa dernière année à la Lakeside School de Seattle, Carroll était rarement le joueur le plus grand ou le plus fort sur le terrain, mais se comportait régulièrement comme l’un des meilleurs. S’il y avait un trait physique qui se démarquait, c’était sa vitesse fulgurante. À son tour, sa vitesse – et sa stature – ont crié le futur premier frappeur pour ceux qui essaient de projeter le jeu de Carroll au niveau suivant. Son rapport préliminaire sur MLB Pipeline fait référence à Jacoby Ellsbury et Andrew Benintendi comme comparaisons possibles ; les voltigeurs gauchers qui ont frappé à ou près de l’ordre en tant que dresseurs de table prototypiques.

Ce n’étaient pas des insultes, car Ellsbury et Benintendi ont tous deux remporté des succès dans la ligue et ont gagné beaucoup d’argent en cours de route. Mais ces parallèles établis il y a à peine quatre ans aident également à mettre en évidence ce dont Carroll a déjà fait ses preuves au plus haut niveau – et à quel point il peut encore s’améliorer. Les totaux de base volés d’Ellsbury étaient constamment élevés pendant son apogée, mais il n’a connu qu’un an de production d’électricité importante avant de décliner fortement avec les Yankees. Benintendi a frappé 20 circuits et volé 20 buts en 151 matchs en tant que recrue de 22 ans en 2017, mais il a eu du mal à égaler l’un ou l’autre de ces totaux en n’importe quelle saison depuis.

Carroll, quant à lui, a déjà lancé 18 circuits et glissé 21 sacs lors de ses 96 premiers matchs en carrière. Son 33 circuits + interceptions cette saison ne suit que les 41 de Ronald Acuña Jr., et sa récente montée en puissance suggère que 30/30 est très en jeu. Cela placerait Carroll dans une entreprise exceptionnelle en tant que quatrième joueur de l’histoire de la MLB à atteindre 30/30 dans sa saison de 22 ans ou moins, aux côtés d’Acuña, Álex Rodríguez et Mike Trout. Même s’il va 25/25, Carroll serait l’un des 10 joueurs seulement avoir accompli cela à cet âge, rejoignant Barry Bonds et Andruw Jones à des menaces de vitesse plus récentes comme Fernando Tatís Jr. et Julio Rodríguez.

Lorsque des noms comme celui-ci commencent à être lancés, il est facile de se laisser emporter par le battage médiatique et de placer immédiatement des attentes de niveau MVP sur Carroll pour les années à venir. Si cela semble un peu irresponsable – ces comparaisons d’avant-projet avec Ellsbury ou Benintendi ne rendent manifestement pas justice à Carroll – voici une alternative amusante à considérer: que diriez-vous d’un gars qui, 20 ans plus tôt, jouait au ballon de son lycée à seulement vingt miles au nord de l’ancien terrain de jeu de Carroll à Seattle ? C’est vrai: il est temps de se rappeler à quel point Grady Sizemore était ridiculement génial.

À 6 pieds 2 pouces et 205 livres, Sizemore était certainement plus physique que Carroll ne pourrait jamais l’être, mais la production à son apogée phénoménale – même en tant que premier frappeur – ressemble étrangement à ce que nous pouvions voir de façon réaliste de Carroll alors qu’il entre dans son prime. Comme Carroll, Sizemore a également fait ses débuts en MLB quelques semaines après son 22e anniversaire, disputant 43 matchs dans la seconde moitié de la saison 2004 pour Cleveland. Puis, de 2005 à 2008, Sizemore a atteint 0,281/0,372/0,496 et a réalisé en moyenne 41 doubles, 27 circuits et 29 interceptions par an. Il a participé à trois matchs des étoiles, a remporté deux gants d’or et a été à peu près un joueur de GUERRE 6-7 chaque saison. Il était une superstar absolue.

Comme nous le savons tous, les blessures ont finalement anéanti toute chance que Sizemore avait de maintenir cette carrière d’élite. Nous ne pouvons qu’espérer que la carrière de Carroll s’accompagne d’une bien plus grande chance de blessure que ce que Sizemore a traité avec frustration peu de temps après son apogée All-Star. Mais du point de vue de la production pure et du style de jeu, le pic de Sizemore serait un sacré résultat pour Carroll. Je parierais que Carroll finirait par faire en moyenne plus de vols et moins de circuits que Sizemore, mais une ligne de barre oblique de .280/.370/.500 ressemble certainement à une norme saisonnière raisonnable à laquelle Carroll aspire. Bien sûr, si la ligne .313/.398/.599 de cette année est une indication, nous pourrions encore sous-estimer le potentiel de Carroll – et c’est une pensée passionnante.

Peut-être que Carroll finit par se retrouver à la première place comme beaucoup l’avaient envisagé; peut-être qu’il battra troisième pour la prochaine décennie. Tant qu’il frappe aussi bien, personne ne sera trop préoccupé par la place de Carroll dans l’ordre des frappeurs.

Lorsque les D-backs se sont engagés envers Carroll avec un prolongation de 111 millions de dollars sur huit ans à l’entraînement du printemps, bien qu’il n’ait que 32 matchs de championnat à son actif, il était clair qu’ils le considéraient comme un joueur fondamental autour duquel construire. Pour ceux qui ont vu Carroll s’adapter et exceller à chaque niveau de compétition depuis ses jours à Lakeside, son ascension vers la célébrité n’est peut-être pas si surprenante à première vue. Mais pour que ça arrive ce rapidement et pour cette équipe comme il défie pour un titre NL West? Vous ne pouviez pas le voir venir.

Jordan Shusterman est la moitié de @CespedesBBQ et un écrivain de baseball pour FOX Sports. Il a couvert le baseball pendant toute sa vie d’adulte, notamment pour MLB.com , DAZN et The Ringer. C’est un fan des Mariners qui vit dans le fuseau horaire de l’Est, ce qui signifie qu’il aime un bon premier lancer à 22 h. Vous pouvez le suivre sur Twitter @j_shusterman_ .