Corbin Carroll a pris d’assaut la MLB. Sa légende de Seattle a commencé quand il avait 14 ans

Jake Mintz Analyste FOX Sports MLB

Personne n’avait vu le joueur de première année jouer auparavant.

Ils avaient certainement entendu parler de lui – tout élève de neuvième entrant avec un pouls et un gant était sur le radar du programme de baseball de Lakeside High – mais jusqu’à un après-midi froid de Seattle, tout cela n’était guère plus que des ouï-dire. Bien sûr, il y avait eu des rumeurs, des commérages, des aperçus de sa vitesse brute pendant la saison de football d’automne et quelques rapports élogieux d’entraîneurs locaux de la Petite Ligue, mais les jeunes de 15 ans ont tendance à étirer la vérité, vous savez ?

À l’hiver 2015, Corbin Carroll était simplement un enfant talentueux qui n’avait jamais joué une manche de baseball au lycée.

« Il m’avait dit: Ouais, je parle à l’état de l’Oregon en ce moment. » Se souvient de Ryan Shaw, un capitaine senior et le meilleur joueur de l’équipe lors de la première année de Carroll. « J’étais comme, mec, tu as 14 ans, tu ne parles pas à l’État de l’Oregon.

« Il s’avère qu’il l’était. »

À la mi-décembre, Shaw, un receveur All-Metro qui continuerait à jouer à l’Université de Richmond, a envoyé un message au chat de groupe de Lakeside Baseball concernant le premier entraînement du capitaine de l’équipe de la saison. Sur la trentaine d’enfants du groupe WhatsApp, seuls quatre se sont présentés, les autres découragés par les conditions minables qui régnaient dans le parc Magnuson de Seattle ce samedi-là.

Outre Shaw, les seuls participants étaient les autres capitaines Sam Kuper et Kellen Goodwin. Et, bien sûr, un étudiant de première année de 5-6 et 130 livres nommé Corbin Carroll.

« Il fait 35 degrés. Il pleut de côté, le vent souffle. La couche marine se durcit. Nous passons un moment misérable là-bas », a déclaré Kuper. « Et le seul autre gars qui se présente est ce petit garçon de 14 ans que nous n’avons jamais vu auparavant. »

Lors de son tout premier lancer d’entraînement au bâton, Carroll a balancé et a raté. Puis il a lancé un dribbleur inoffensif là où se trouverait le joueur de deuxième but. Pour un œil non familier, le gamin aurait pu paraître ébranlé, désireux d’impressionner les gars plus âgés.

« Je suis comme: ‘Ok, mon pote, pas besoin d’être nerveux.' » A plaisanté Kuper.

Le pitch suivant était un livre de contes. Malgré ce qui semblait être un swing à faible effort, le recrue sous-dimensionné en a lancé un haut dans les airs avec un backspin de carburant de fusée. La balle a traversé la brume et la pluie, s’est envolée dans l’air vif du nord-ouest, bien au-dessus de la clôture dans le champ droit avant de s’écraser sur une berme herbeuse à environ 370 pieds avec un bruit sourd sans cérémonie.

« À ce jour, quand je vois Corbin frapper un coup de circuit dans les ligues majeures, je pense à ce moment. » Dit Shaw.

Carroll, à sa grande consternation, ne se souvient pas de la balançoire. Il reste en contact avec Shaw et son entraîneur de lycée Kellen Sundin et peut se souvenir des entraînements des capitaines qui se déroulent à Magnuson Park, mais une image spécifique de ce jour particulier s’est estompée de la mémoire du All-Star.

Certes, beaucoup de choses ont changé au cours des huit dernières années depuis qu’il a frappé ce circuit sans signification. Carroll est passé d’un léger adolescent au 16e choix du repêchage de 2019 à l’un des jeunes joueurs les plus électrisants du sport. En seulement 118 matchs de la ligue majeure, il a déjà suscité l’appréciation de la légende de la NBA Kevin Durant, a accepté une prolongation de contrat de 111 millions de dollars avec les Diamondbacks et s’est imposé comme le grand favori pour la recrue de l’année de la Ligue nationale.

Et en tant que l’un des plus grands joueurs de préparation au ballon de l’histoire de Seattle, le joueur de 22 ans fera son retour triomphal mardi soir dans la ville qui l’a façonné, en tant que voltigeur partant de la NL lors du All-Star Game 2023. Ce sera la première fois qu’il jouera au T-Mobile Park.

Elly De La Cruz des Reds et Corbin Carroll des Diamondbacks en tête de liste des meilleures recrues de la MLB

Lakeside High School n’est pas un mastodonte athlétique; loin de là.

L’équipe de football des filles a remporté l’État en 2021 et l’équipe de natation a fait une belle course au milieu de la dernière décennie, mais l’école privée sélective est surtout connue pour sa superbe réputation académique – Lakeside est considérée comme l’une des meilleures écoles privées du région, sinon tout le pays. Les magnats de Microsoft Bill Gates et Paul Allen y sont allés ensemble dans les années 70. Le mégaboss d’Amazon, Jeff Bezos, a envoyé ses enfants à Lakeside. L’école affirme que « généralement 100% des diplômés fréquentent des collèges de quatre ans

C’est le type d’institution qui transforme les descendants et les enfants intelligents et aisés de Seattle en entrepreneurs, en avocats et en titans de l’industrie. Compte tenu de la médiocrité sportive de l’école et du formidable climat du nord-ouest du Pacifique, Lakeside High n’est pas l’endroit où vous vous attendriez à dénicher une future superstar de la MLB. Surtout si l’on considère que l’entraîneur Kellen Sundin ne recrute pas.

« C’est un endroit académique tellement fou », a expliqué l’entraîneur du lycée de Carroll. . »

« La façon dont je le décris aux gens, c’est que cela s’est passé par étapes », a expliqué Carroll à FOX Sports avant le Home Run Derby de lundi. « Au début, je voulais juste commencer quand j’y suis arrivé, puis j’ai voulu bien faire, puis j’ai voulu jouer à l’université. Finalement, le ballon professionnel est devenu une réelle possibilité. »

Très peu d’enfants font partie de leur équipe de baseball universitaire en première année. Encore moins deviennent contributeurs. Carroll, malgré un écart de quatre ans entre lui et ses pairs à la barbe croissante et au volant de voitures, a brillé presque immédiatement en tant que voltigeur de départ universitaire, premier frappeur et lanceur clé pour une équipe des Lions qui a atteint la finale de l’État 3A pour la première fois en histoire de l’école.

« Il y a ce sentiment que ce gars ne peut pas avoir autant de puissance que lui parce qu’il est si compact. Oui, il a la vitesse de la batte. Mais il y a juste un backspin incroyable. Je n’ai jamais vu de balles avec plus de portée que celles qui viennent de sa batte. » Dit Shaw.

Sans surprise, Carroll a continué à exceller, montrant assez bien sur le circuit de vitrine et de voyage pour se mériter un engagement à UCLA en deuxième année. Puis, avant sa dernière année, une précieuse invitation à l’équipe nationale 18u de l’équipe américaine. Cet été-là dans les étoiles et les rayures a cimenté le statut de Carroll en tant que choix de premier tour probable alors que le Washington Stater se démarquait dans une équipe qui comprenait également Anthony Volpe, Bobby Witt Jr. et Dylan Crews.

« Entraîneur [John] Savage de UCLA m’a appelé cet automne-là et m’a dit : « Je ne pense pas que Corb ira à l’école », se souvient Sundin. Cela s’est avéré vrai.

Au cours de sa saison senior à Lakeside, Carroll a dépassé les attentes les plus élevées, enflammant la conférence avec un comique bon 1,859 OPS. Des étudiants, des habitants et une avalanche de scouts ont commencé à visiter Magnuson, un terrain de balle peu spectaculaire du parc de la ville avec seulement quelques ensembles de gradins.

Mais ce que la plupart des gens se souviennent de sa saison de 12e année au printemps 2019, c’est cette vidéo.

Vous l’avez peut-être vu à l’époque; beaucoup de gens l’ont fait. En fait, le clip du mégablast sans appel de Carroll est devenu si viral que Max Debiec, le lanceur de deuxième année adverse du lycée O’Dea, a demandé à des gens de le taguer en ligne pendant une semaine après. Debiec, maintenant un junior montant au Texas A&M avec des aspirations professionnelles, se réfère toujours en plaisantant au coup de lune de Carroll sur lui comme « l’incident ».

« Je travaillais très vite, essayant juste de ne pas être gêné, ce que j’ai finalement fait. » dit Debiec. « Je me souviens d’avoir essayé de le lancer aussi fort que possible et il l’a juste frappé en sortant du parc. »

« Je me souviens d’avoir vu la vidéo. » Dit Kuper, qui était en terminale au Whitman College l’année de l’explosion célèbre de Carroll sur Internet. « La balle a atterri directement sur la berme, au même endroit que quelques années plus tôt. C’est à ce moment-là que nous avons réalisé qu’il serait légitime, légitime. »

[Mintz: Julio Rodríguez loses Home Run Derby but wins MLB’s hearts — again]

L’ascension de Carroll vers la célébrité a été remarquablement rapide – il n’a disputé que 142 matchs de ligue mineure et nombre de ses coéquipiers de Lakeside ne sont que maintenant diplômés de l’université – mais l’ampleur et la facilité de son ascension ne surprennent personne. Pas une âme n’avait quoi que ce soit de négatif à dire sur la recrue de l’Arizona. Rien teinté d’un iota de doute ou de jalousie.

« C’est grand pour les enfants », a suggéré Debiec. « Je vous garantis que chacun d’entre eux sait qui il est, ils l’admirent tous autour de Seattle. Avoir quelqu’un comme lui, quelqu’un qui est si bon, c’est juste gros, gros, gros pour le baseball de Seattle.

Les gens décrivent Carroll comme enrégimenté, motivé, calme et motivé, un jeune pleinement conscient de son immense talent, qui esquive sans effort la pression et le bruit tourbillonnant autour de lui.

Pendant le chaos de la disponibilité des médias All-Star lundi, un journaliste de la région de Seattle a demandé à l’enfant local si toute l’attention supplémentaire de sa ville natale pourrait créer une pression supplémentaire sur son retour à la maison. Carroll a ri de la suggestion. Il est évident que le phénomène D-Backs ne peut pas être consommé par le poids des attentes.

Il n’a tout simplement jamais ressenti la pression. Pas en tant que grand ligueur ni en tant que lycéen prometteur avec des rangées d’éclaireurs inondant ses matchs. Carroll a abordé chaque jour de sa vie dans la grande ligue avec la même confiance en soi calme qui lui a permis de se rendre à Magnuson Park en tant qu’étudiant de première année inconnu en cette froide journée d’hiver et d’inspirer une admiration instantanée.

Il les a séduits à l’époque, et il les séduit encore aujourd’hui. Il n’y a plus que quelques Seattlites qui regardent de nos jours.

Jake Mintz la moitié la plus forte de @CespedesBBQ est un écrivain de baseball pour FOX Sports. Il a joué au baseball universitaire, mal au début, puis très bien, très brièvement. Jake vit à New York où il entraîne la Little League et fait du vélo, parfois en même temps. Suivez-le sur Twitter à @Jake_Mintz .