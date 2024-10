Coralie Fargeat, réalisatrice de ‘The Substance’ : ‘Demi Moore était prête à prendre le risque de s’exposer, de se mettre nue’ | Culture

D’aussi loin qu’elle se souvienne, les films d’horreur ont réalisé les rêves et les visions cinématographiques et cinéphiles de Coralie Fargeat. Elle cite David Cronenberg et John Carpenter comme ses plus grandes influences lorsqu’elle a commencé à penser à devenir réalisatrice à l’âge de 16 ans. Ce qui, encore aujourd’hui, ajoute une étape supplémentaire aux difficultés d’entrer dans l’industrie en tant que femme, d’obtenir un financement pour un film.

Cela expliquerait, en partie, pourquoi 14 ans se sont écoulés entre son premier court métrage (Le télégramme2003) et son premier long métrage (Vengeance2017); et exactement 10 ans depuis son deuxième court métrage, Réalité+ (2014), où elle a pu approfondir les thèmes et les formes qui l’intéressaient, et son deuxième long métrage, Le fonddont la première au Festival de Cannes a remporté le prix du meilleur scénario après 13 minutes d’ovation et de gratitude généralisée pour avoir ramené une star emblématique des années 1990 sous la forme de Demi Moore.

Coralie Fargeat lors d’un tournage. CHRISTINE TAMALET

« Les deux films, Réalité+ et Le fondsont liés parce qu’ils tournent autour de l’idée qu’il y aura toujours une meilleure version de vous-même », explique la réalisatrice, toujours euphorique après la première de son film à Cannes. « Nous rêvons toujours d’être meilleurs parce que tout ce qui vous entoure vous donne l’impression que vous n’êtes pas assez bien, ou que jusqu’à ce que vous atteigniez la perfection, ou ce que vous considérez comme la perfection, vous serez toujours une pire version de vous-même. »

La violence physique, verbale et émotionnelle contre les femmes, l’effort requis, le rabaissement, la haine de soi et les obstacles que les femmes s’imposent sont au cœur du travail de Fargeat, une réalisatrice aussi désireuse de provoquer que de divertir. dans l’espoir de générer un petit changement.

« On n’avait pas autant d’opportunités dans le passé, mais aujourd’hui, rien que dans le cinéma français, il y a d’autres réalisateurs qui parlent des femmes et de notre corps de différentes manières, Julia Ducournau [Titane]Noémie Merlant avec Les Femmes au balcon… J’aime le fait que nous ayons autant d’impact et les opportunités de raconter ce que nous portons à l’intérieur, mais nous devons continuer à abattre le mur et à le reconstruire en remettant les briques dans un ordre différent », dit-elle en riant.

Margaret Qualley, Coralie Fargeat, Dennis Quaid et Demi Moore lors de la première de « The Substance » à Los Angeles le 16 septembre. Aliah Anderson (WireImage)

Car, même si elle parle avec sérieux, Fargeat ne perd pas de vue la nécessité de le faire par le biais du divertissement. « C’est pour cela que l’horreur est la meilleure façon de parler de certains sujets, car elle permet d’être excessif, de libérer sa folie », explique-t-elle. La manière dont le corps féminin est observé, jugé et critiqué est violente, « le genre de l’horreur corporelle est donc le meilleur pour montrer cette violence ». Sans lésiner sur le sang, les tripes ou le sang.

Dans Le fondMoore est une ancienne star du fitness à la télévision, désespérée de continuer à être vue avec désir. Elle commande un produit mystérieux, appelé « la substance », qui créera (littéralement) une version meilleure et plus jeune d’elle-même (Margaret Qualley). Le film parle de violence verbale, psychologique et émotionnelle, de violence auto-infligée due au besoin de validation, encore plus compliquée après 40 ans.

« Dennis Quaid incarne cette violence. [His character] est un symbole de situations que nous vivons encore, et je ne voulais pas m’en couper, car ces commentaires et insultes sont le miroir dans lequel nous nous regardons, et la façon dont nous torturons notre corps en est le reflet. de cette violence extérieure », poursuit Fargeat.

Demi Moore dans « La substance ». CHRISTINE TAMALET / STUDIOS UNIVERSELS

L’idée de Le fond est apparue quand, à 40 ans, Fargeat s’est rendu compte qu’elle se laissait emporter par des idées dangereuses. « Je pensais qu’à cause de mon âge, c’était la fin, que je n’aurais plus de place dans la société, que je ne comptais plus pour personne… Je suis une femme instruite, féministe, et pourtant ces pensées me sont venues à l’esprit », elle réfléchit. «Je voulais parler de la difficulté d’accepter le temps qui passe, le mythe de Dorian Gray porté à tous les niveaux. Je parle d’âge, mais aussi de ne pas accepter l’idée du corps parfait… Cela m’est arrivé à chaque étape de ma vie. Quand tu es jeune, ton cul n’est pas bon et tes seins ne sont pas bons non plus, tu grandis et tes seins te paraissent bien, mais une autre partie de ton corps ne te va pas… Cela vient de ce que nous recevons du à l’extérieur, de ce regard masculin qui a structuré notre monde. D’autres regards ont commencé à entrer en ligne de compte, mais cela ne suffit pas. »

Dès qu’elle a commencé à écrire le scénario, elle a su qu’elle avait besoin d’une actrice principale qui « soit un mythe et un symbole ». Moore, icône des années 1990, incarnait le message de Le fond. «J’ai pensé à elle après avoir lu son autobiographie, que je recommande», raconte Fargeat. « J’ai découvert une femme forte, super innovante à son époque, intelligente, instinctive et toujours hors du commun, alors j’ai réalisé qu’elle comprendrait parfaitement que cette histoire qui sort des normes. »

Moore a immédiatement accepté le rôle. « Elle était prête à prendre le risque de s’exposer autant, de se mettre nue ; elle m’a fait confiance et je pense qu’elle a tout de suite vu que je pouvais créer quelque chose de très fort pour elle en tant qu’actrice.

Pour la star de Strip-tease et Proposition indécente, Le fond signifie une nouvelle étape et mettre l’accent non pas sur elle, en tant que femme mûre oubliée par l’industrie – « sans être une victime », comme elle l’a dit à Cannes – mais sur le problème lui-même et sur ceux qui en sont responsables.

