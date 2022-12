Coral Welsh Grand National: David Prichard et The Two Amigos gagnent 150 000 £ | Nouvelles de la course

Le jockey conditionnel David Prichard a remporté la plus grande victoire de sa carrière avec The Two Amigos qui a décroché le Coral Welsh Grand National pour l’entraîneur Nicky Martin à la troisième tentative.

Cinquième de la course en 2019 et deuxième l’année dernière, The Two Amigos a finalement eu son grand jour à Chepstow en remportant 150 000 £ du Pays de Galles, prenant le dessus sur The Big Breakaway et The Big Dog.

C’était l’éventuel troisième sous Aidan Coleman pour l’entraîneur irlandais Peter Fahey qui avait l’air particulièrement menaçant en rentrant chez lui sous le poids le plus élevé, mais n’a pas pu tout à fait soutenir la course et a finalement cédé la deuxième place au hongre de Colin Tizzard, qui semble être revenu en forme.

Image:

Les Deux Amigos





Quant au vainqueur, il a cherché à tourner au ralenti dans la ligne droite, gagnant finalement par un peu plus d’une longueur sous le lecteur Prichard.

Freddie Gingell – fils de Kim GIngell, à qui la course a été organisée en mémoire – a monté Truckers Lodge pour terminer quatrième, tandis que Movethechains était plus loin en cinquième position dans des conditions très attritionnelles.

Le succès n’était que la quatrième victoire de Prichard de la saison, le vétéran conditionnel réclamant 5 livres sur le dos du joueur de dix ans.

S’exprimant après la course, le jockey gagnant Prichard n’a pas pu cacher sa joie en déclarant : “Je suis absolument aux anges. Je suis tellement chanceux d’être associé à un si bon petit cheval.

“Grâce à Nicky Martin et à son partenaire John, ils m’ont donné tant d’opportunités et je suis heureux de pouvoir les remercier avec une victoire comme celle-ci.

“Nous avons finalement trouvé le bon terrain et il était hors d’un poids plume. Je n’ai pas eu beaucoup de dîner de Noël mais cela en valait la peine.

“Il continue juste et aime ces conditions. Nous avons pris un bon départ et je n’ai vraiment vu personne d’autre.

“Son saut est si important parce qu’il gagne du terrain à chaque clôture. C’est juste un moment incroyable.”

L’entraîneur gagnant n’a pas pu être présent pour cause de maladie, mais a ajouté que le succès national gallois s’est avéré être le remède parfait.

“C’était absolument génial. C’est tellement dommage que nous n’étions pas là, mais j’ai la grippe et je ne suis pas sûr que j’aurais pu rester avec ça aujourd’hui”, a déclaré Martin.

“Ironiquement, nous avions désespérément besoin de la pluie pour lui, nous priions pour cela, et tout s’est parfaitement déroulé.

“Il le méritait vraiment, il y avait si bien couru deux fois auparavant et il est si populaire. Dave a fait ce qu’on lui avait dit, se mettre devant et dicter le rythme parce qu’il n’avait pas de poids, et heureusement, tout a parfaitement fonctionné .

“C’est une course où il faut être bricoleur, très peu viennent de l’arrière, donc c’était parfait et je suis ravi.

“C’est génial pour Dave aussi. Il ne fait pas beaucoup de trajets et en tant que Gallois, cela signifiera le monde pour lui. Pour nous, en tant que petit chantier, c’est un grand coup de pouce pour tout le monde.”