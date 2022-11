Coral Hurdle: Brewin’upastorm s’apprête à affronter Constitution Hill à Ascot alors qu’il se prépare pour le retour de Relkeel | Nouvelles de la course

Olly Murphy prépare Brewin’upastorm à affronter Constitution Hill dans le Coral Hurdle à Ascot le 19 novembre après avoir bousculé et désarçonné le pilote Sean Bowen au premier obstacle lors de son arc saisonnier à Aintree samedi.

Un retour au Relkeel Hurdle à Cheltenham le 1er janvier reste le principal objectif hivernal du vainqueur de la deuxième année.

Il est tombé dans ce concours l’année dernière avant de faire amende honorable dans un concours précieux à Lingfield le même mois.

“Ce fut un désastre à Aintree, mais c’est parfois ainsi que ça se passe”, a déclaré Murphy. “Sean allait bien et le cheval allait bien et ce sont les deux choses principales.

“Normalement, il se rend directement à Cheltenham pour le Relkeel Hurdle le jour de l’An, mais je vais devoir le rencontrer avant cela.

“Donc, j’imagine qu’il aura une entrée dans l’obstacle de deux milles trois à Ascot que Constitution Hill vise. Évidemment, Constitution Hill va être extrêmement difficile à battre, mais il y a un bon prix en argent sur l’offre et s’il va bien dans les prochaines semaines, nous le laisserons tenter sa chance.”

Bien que le voyage de Brewin’upastorm dans le Merseyside se soit terminé par un désastre, Murphy a quitté Aintree avec un doublé à son nom et de quoi être excité à l’idée de suivre les débuts gagnants de Docteur Ken.

Le docteur Ken pourrait se diriger ensuite vers Newbury après avoir fait un départ gagnant sur les clôtures





Murphy a déclaré: “C’est un cheval qui pourrait s’avérer être un bon chasseur, c’était un bon point de départ. Il a probablement sous-performé sur les haies, mais il a été acheté pour être un chasseur et j’ai trouvé qu’il sautait très bien.

“Je ne sais pas trop où il ira, mais il y a une course pour lui lors de la réunion de la Coral Gold Cup de Newbury et il est à attendre avec impatience.”

Thomas Darby est sur la bonne voie pour défendre sa couronne Coral Long Distance Hurdle à Newbury le 25 novembre après avoir terminé deuxième lors de sa réapparition dans le West Yorkshire Hurdle.

Thomas Darby retournera à Newbury pour le Long Distance Hurdle de ce mois-ci





Le jeune de neuf ans de Murphy a terminé quatrième du concours de Wetherby avant de rebondir sur la victoire à Newbury il y a 12 mois et a remporté la deuxième place derrière Proschema de Dan Skelton dans le Yorkshire cette fois-ci.

Cependant, la charge de Murphy concédait 6 livres au vainqueur dans une course qui s’est transformée en un peu de sprint et le gestionnaire de Warren Chase Stables espère qu’une course plus solide dans de meilleures conditions pourra voir Thomas Darby inverser la forme.

“Il retournera à Newbury pour la course qu’il a remportée l’an dernier, et il s’est bien sorti de sa course à Wetherby”, a déclaré Murphy.

“De toute évidence, il a eu une pénalité à Wetherby qui n’a pas aidé, et le cheval de Dan a été un vainqueur décisif ce jour-là, mais nous sommes impatients de les reprendre dans de meilleures conditions.

“Peut-être que la course se transformant en sprint ne convenait pas aussi bien à Thomas Darby qu’au cheval de Dan et j’espère qu’il pourra aller à Newbury avec une chance de changer les choses là-bas.”