Coral Gold Cup: Threeunderthrufive de Paul Nicholls pour la pièce maîtresse de Newbury après la préparation de Wetherby | Nouvelles de la course

L’entraîneur champion Paul Nicholls a nommé Threeunderthrufive comme son principal concurrent pour la Coral Gold Cup à Newbury le 26 novembre.

Le chasseur de deuxième saison a fait sa réapparition saisonnière à Wetherby samedi lorsqu’il a terminé troisième derrière Proschema dans le West Yorkshire Hurdle, une course que Nicholls a utilisée dans le passé comme préparation pour la Coral Gold Cup.

Il a remporté quatre de ses six courses sur des clôtures en tant que novice, avec ses deux défaites à ses débuts en chasse et au Festival de Cheltenham.

Nicholls a également Bravemansgame, vainqueur de Charlie Hall, Frodon et Enrillo engagés dans la Coral Gold Cup à ce stade.

“Threeunderthrufive va pour la Coral Gold Cup. Bravemansgame ne se déroulera pas. Il sera retiré de la course”, a déclaré Nicholls.

“Frodon va courir à Wincanton samedi au lieu d’aller à Down Royal à cause du sol et une chose et une autre. Il a perdu 6 livres par rapport à sa dernière marque de handicap, ce qui est un peu plus acceptable.

Image:

Frodon court ce week-end à Wincanton





“Vous ne l’excluriez jamais parce qu’il n’y a plus beaucoup d’options pour lui maintenant. Il participera au Badger Beer Chase et cela a toujours été une course de préparation pour la Coral Gold Cup afin qu’il puisse y aller. Enrilo est dans le Badger Beer aussi.

“Mais avec Threeunderthrufive, le plan a toujours été de participer à cette course et après sa course à Wetherby samedi, la Coral Gold Cup sera son prochain départ.”