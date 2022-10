Coral Gold Cup: Royale Pagaille prête pour le retour à Newbury ou Haydock à Betfair Chase | Nouvelles de la course

Le cinquième Royale Pagaille de la Cheltenham Gold Cup pourrait faire ses débuts saisonniers dans le Betfair Chase à Haydock ou dans la Coral Gold Cup à Newbury.

Le propriétaire Rich Ricci a déclaré que le jeune de huit ans formé par Venetia Williams, qui a remporté trois de ses départs à Haydock – y compris les deux derniers renouvellements de la deuxième année Peter Marsh Chase – pourrait tenter de rectifier la seule tache sur son cahier à la piste du Merseyside le mois prochain.

Royale Pagaille est à son meilleur quand la boue vole et si le terrain tourne en sa faveur, il pourrait faire une meilleure offre que la saison dernière dans le Betfair Chase, en descendant vers l’éventuel vainqueur de la Gold Cup A Plus Tard dans les trois prolongés. -Concours mile-one-furlong.

Image:

Royale Pagaille est à son meilleur quand la boue vole





Ricci a déclaré: “Royale Pagaille va bien. Il est probablement un peu en retard compte tenu du manque de pluie, mais c’est un bon cheval et il a couru une énorme course dans la Gold Cup sur un terrain qu’il n’aurait pas aimé.

“Je pense que la chose que nous avons apprise au cours des deux dernières saisons, c’est que nous avons un très beau cheval entre nos mains, mais il dépend vraiment du terrain.

“S’il veut vraiment concourir dans ces grandes premières années, il a besoin que ce soit doux ou pire. Je pense que nous nous en tiendrons à cela cette année.

“Il a très bien fait pour nous sur un terrain qui ne lui convenait pas tout à fait, mais pour le voir à son meilleur, il a besoin de ce terrain mou à lourd.”

Williams aime amener ses chevaux progressivement, en accordant une grande attention à leur condition physique, et invariablement le chantier King’s Caple est l’un des derniers à faire rouler les gros canons chaque automne.

Royale Pagaille avait l’air très bien lorsque l’entraîneur d’Aramstone a fait défiler un quatuor de chevaux avant de courir à Hereford récemment.

“Il aura une entrée dans le Betfair à Haydock et il a une entrée dans la Coral Gold Cup à Newbury, l’ancien Hennessy”, a déclaré Ricci.

“Il doit porter 11 livres de 10 livres quelle que soit la course dans laquelle il court, donc je pense que nous allons nous baser sur le terrain plutôt que sur la course. Quand il obtient son terrain, c’est un sacré cheval.

“Ils l’appellent ‘Al’ dans la cour, et il est super à posséder et un excellent achat, et je suis ravi d’avoir celui-là avec Venetia.”

Williams entraînera également Fire Dancer pour Ricci, le hongre Martaline de six ans ayant déjà eu quelques départs pour Guillaume Macaire en France.

“Nous en avons un deuxième avec Venetia appelé Fire Dancer et elle l’aime bien aussi, alors j’espère qu’elle continuera le spectacle sur la route – c’est un enfer d’entraîneur”, a ajouté Ricci.