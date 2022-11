Coral Gold Cup: Le Milos creuse profondément pour battre la paire de David Pipe à Newbury | Nouvelles de la course

Le Milos s’est imposé dans un renouvellement passionnant de la Coral Gold Cup Handicap Chase à Newbury pour Dan et Harry Skelton.

Le joueur de sept ans faisait son deuxième départ pour l’écurie et a été gardé à portée de main tout au long, sautant bien après avoir commencé comme le favori 9/2.

Avant l’avant-dernier, il a pu reprendre la course alors que ses rivaux étaient tombés, l’emportant finalement d’une bataille difficile jusqu’à la ligne avec le deuxième, David Pipe’s Remastered.

Pipe a également sellé Gericault Roque, troisième, Corach Rambler restant quatrième.

“Nous l’aimions vraiment beaucoup pour ça, il avait tellement avancé depuis Bangor”, a déclaré Skelton, faisant référence à la victoire du cheval lors de ses débuts à l’écurie. “Il y avait certainement une certaine appréhension sur le terrain, évidemment Bangor était très doux mais j’ai senti qu’il s’était vraiment avancé et je suis content qu’ils aient mis l’eau la nuit dernière.

“Il n’y avait aucun doute que nous allions courir, mais cela nous a probablement un peu aidés. Depuis la fin du dernier, je pensais que Remastered nous avait eus – je suis en fait surpris qu’il ne l’ait pas fait car nous étions là-bas être abattu pendant un certain temps.

“Il était si courageux pour Harry à la fin, une autre foulée et nous aurions été battus. S’il en avait mis un de plus, cela aurait été tout, vous auriez un gagnant différent. C’était juste un fabuleux course, après le week-end dernier, je ne peux pas vraiment croire nos bonnes étoiles en ce moment.

Le Milos tient tête à Remastered et Gericault Roque dans la Coral Gold Cup





“Il était plein de lui-même, sa peau se tortillait, il se sentait si bien. Il était dans une forme magique et je pensais juste que cela pouvait arriver. Le manque de pluie était préoccupant mais c’est clairement un cheval progressiste.”

Harry Skelton a déclaré à propos du succès: “À mi-chemin, je le serrais, juste tout le chemin pour garder un peu le mors dans sa bouche. Je savais qu’il continuerait à trouver et à galoper, mais en même temps je ne l’ai pas fait. Je veux le lâcher plus tôt. Il sautait très bien et c’est probablement ce qui m’a sauvé aujourd’hui.

“Il a vraiment trouvé pour moi à la fin, seul un cheval courageux ferait ça. Le cheval lâche (Threeunderthrufive) m’a un peu aidé, quand l’autre cheval est venu vers moi, il a baissé la tête un peu plus loin.

“Il ne s’en sortait pas. C’est juste de la magie. Dan et moi avons été gâtés d’être chez Paul (Nicholls) en regardant ces courses brillantes et maintenant nous les gagnons.”

Harry Skelton célèbre sa victoire dans la Coral Gold Cup sur Le Milos





Pipe a déclaré à propos de ses deuxième et troisième coureurs: “Ils ont tous les deux réalisé des records en carrière, le wind op a évidemment fait un excellent travail avec Remastered et Gericault Roque n’a que six ans.

“Ils ont bien couru sur ce qui n’était probablement pas leur terrain idéal. Gericault Roque est dans le Welsh National, Remastered ira maintenant pour toutes les courses de longue distance. Je n’étais pas sûr à 100% qu’il a obtenu ce voyage mais avec son vent fait, il obtient ce voyage.

“Ils ont fait un bon galop, aucun prisonnier n’a été fait. Gericault Roque appartient à moitié à Caroline Tisdale et il y a une course qui l’intéresse et c’est le Grand National, donc je m’attends à ce qu’il finisse là-bas à un moment donné.”

Easy as you like pour McFabulous dans John Francome

McFabulous se dirigera vers le Kauto Star Novices’ Chase à Kempton avec une approbation retentissante de l’entraîneur Paul Nicholls, après avoir facilement représenté deux rivaux dans le Coral John Francome Novices’ Chase à Kempton.

Coureur de haies intelligent, sa carrière de chasseur avait été interrompue en raison d’une blessure, mais il n’avait commis aucune erreur en marquant dans un petit champ de chasse à l’arc à Exeter il y a 12 jours.

Le garçon de huit ans a suivi avec style, voyageant extrêmement bien sous Harry Cobden et sautant avec autorité alors qu’il déambulait vers un succès de six ans et demi depuis Thyme Hill.



McFabulous a manqué un vainqueur facile de la poursuite des novices Coral John Francome de deuxième année sous Harry Cobden





Nicholls a déclaré: “Harry a dit que c’était le meilleur qu’il ait jamais ressenti. Il a eu quelques problèmes désagréables à quelques reprises. Il a eu un accident dans la cour et s’est fracturé un os au garrot, ce qui signifiait que nous ne pouvions pas aller chasser ( la saison dernière). Le mettre à l’écart a été la meilleure chose que j’ai jamais faite.

“Il ira au Kauto Star à Kempton le lendemain de Noël.

“La grande chose est qu’il saute, il voyageait et il n’aurait pas pu le faire plus facilement, pour être honnête. Il allait toujours être un chasseur quoi qu’il fasse sur les haies. Les circonstances signifiaient que nous étions juste un peu retenus .

“Peu importe l’âge qu’ils poursuivent, tant qu’ils sont prêts à le faire. Il courra dans les bonnes courses d’ici à la fin de sa carrière avec un peu de chance.”

Lucie a posé un marqueur pour le Mares ‘Novices’ Hurdle à Cheltenham lors d’un succès facile de cinq longueurs et demie dans le Play Coral “Racing-Super-Series” For Free Mares ‘Novices’ Hurdle.



Luccia est la nouvelle favorite 5/1 pour le Mares' Novices' Hurdle au Festival de Cheltenham après sa victoire à Newbury





La monture de James Bowen, qui a fait ses débuts en haies dans le concours prolongé de Listed de deux milles, a été une brillante gagnante la saison dernière et a maintenu son record invaincu avec style.

Suivant un rythme décent établi par She’s A Saint, la fillette de quatre ans formée par Nicky Henderson a fait son mouvement à l’approche de l’avant-dernier vol et s’est dégagée facilement.

Luccia a été installée comme favorite 5/1 avec Coral pour le Mares ‘Novices’ Hurdle au Cheltenham Festival.