Coral Gold Cup: Joe Tizzard espère que Fiddlerontheroof passera sa journée à Newbury alors que les stars galopent sur l’hippodrome | Nouvelles de la course

L’entraîneur Joe Tizzard espère que Fiddlerontheroof aura enfin sa journée alors qu’il tente de faire mieux que l’an dernier lors de la Coral Gold Cup à Newbury le 26 novembre.

Le joueur de huit ans de Tizzard a été battu une demi-longueur en deuxième derrière Cloudy Glen il y a 12 mois et est de retour pour une deuxième bouchée à la cerise après s’être préparé pour le prestigieux handicap avec un spin over haies à Kempton.

Le hongre Stowaway progressait furtivement dans la course en 2021 lorsqu’il a été stoppé dans son élan par la chute de Remastered à l’avant-dernier et de Tizzard, qui courra également Oscar Élite dans la course, pense que cela aurait pu faire toute la différence alors qu’il se prépare à retourner dans le Berkshire avec une marque de 5 livres de plus.

Tizzard a déclaré: “Fiddler pèse 5 livres de plus que l’année dernière, mais il n’a été battu que d’une demi-longueur et lorsque Remastered est tombé à quatre, il a juste dû l’éviter car il commençait à rattraper un peu de terrain et cela pourrait avoir coûté lui.

“Je pense qu’il y a un grand en lui, il n’a tout simplement pas encore eu sa journée. Il a été deuxième dans pas mal, cinquième dans un Grand National, mais je pense qu’il aura la tête devant dans une minute.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Oscar Elite (à droite) et Fiddlerontheroof (à gauche) se sont étirés les jambes sous la pluie à Newbury mardi alors qu’ils se préparent pour la Coral Gold Cup du week-end prochain



“En même temps, quand il a bien couru, le handicapeur en a ajouté un peu, mais cela a été son objectif et il a une grande chance dans chaque sens.”

Trois sous-cinq également réglé pour la fonction Newbury avec une course sur les plus petits obstacles à Wetherby. Il a soufflé toutes les toiles d’araignées restantes avec un galop à Newbury mardi, et l’assistant de Paul Nicholls, Charlie Davies, s’attend à ce qu’il place le talentueux sept ans sur place pour samedi semaine.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



L’entraîneur champion Paul Nicholls a de bons souvenirs de la Coral Gold Cup et espère que Threeunderthrufive pourra soulever le trophée cette année à Newbury



Il a déclaré: “Cela n’aura fait aucun mal à Threeunder, en l’aiguisant et en lui donnant une belle journée à l’extérieur. Il s’améliore toujours de sa première à sa deuxième manche, donc c’est agréable de le galoper.

“Vous voulez participer à une course comme la Coral Gold Cup avec chaque ‘I’ pointillé et chaque ‘T’ barré, alors nous l’avons fait.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le principal concurrent de la Coral Gold Cup de Paul Nicholls, Threeunderthrufive (3), a été mis à l’épreuve à Newbury mardi matin aux côtés de son coéquipier Kapcorse.



Evan Williams a également obtenu du travail dans le vainqueur du cours Annsam après une performance décevante à son retour à Ascot le mois dernier.

“C’est un cheval qui était à moitié endormi à Ascot et qui a un peu fait le mouvement à la maison”, a déclaré le manieur gallois, qui a remporté la course avec State Of Play en 2006.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



L’entraîneur Evan Williams dit que le “meilleur cheval handicapé” remportera la Coral Gold Cup à Newbury et espère que ce sera le “très talentueux” Annsam



“Il devait venir et bien travailler et contre un cheval dont j’étais convaincu qu’il le ferait bien travailler, donc je dirais que je suis heureux d’avoir une chance à la course.

“Coole Cody travaille et court toujours à la marque d’un cheval dans les années 140 et notre cheval a dû aller bien travailler, car c’est un cheval difficile à mettre en forme.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Annsam a ravi son entraîneur Evan Williams avec un travail solide à Newbury avant la Coral Gold Cup le 26 novembre



“Il a eu quelques courses sur haies l’année dernière et a raté une course d’obstacles cette année à cause du sol et nous avons tout fait un peu à l’envers.

“Il devait faire ce qu’il a fait aujourd’hui pour qu’il puisse saisir sa chance.”

Il a poursuivi: “Nous n’avons gagné qu’une seule fois et cela semble il y a longtemps. C’est un beau cheval son jour, si je peux bien le comprendre.

“La pluie est vraiment nécessaire, et je ne pense pas que quiconque se plaigne de la pluie parce qu’elle est vraiment nécessaire, et c’était formidable de voir une bonne pluie ce matin.

“Pour un cheval comme Annsam, nous ne pourrions pas le préparer sans la pluie aujourd’hui. C’est un voyage – nous sommes à deux heures et des choses comme ça aident probablement. Ce ne serait pas bon dans deux jours et cela aurait ça n’a pas été bon il y a deux jours. Nous avons eu beaucoup de chance que la pluie soit arrivée aujourd’hui, très chanceux.”