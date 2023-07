Coral-Eclipse: Emily Upjohn et Paddington se préparent pour un affrontement à Sandown parmi l’élite des six | Nouvelles de la course

Emily Upjohn et Paddington figurent parmi un peloton restreint mais sélect de six chevaux toujours en lice pour le Coral-Eclipse à Sandown samedi.

Emily Upjohn de John et Thady Gosden a fait un début formidable dans sa campagne lors de la Coronation Cup à Epsom le mois dernier et semble prête à reculer d’un mile et demi à un mile et quart, avec William Buick prenant le relais en selle du suspendu Frankie Dettori.

Aidan O’Brien a déclaré la semaine dernière qu’une augmentation de la distance était à l’étude pour ses 2 000 guinées irlandaises et le brillant héros des St James’s Palace Stakes Paddington et il a été laissé à l’étape de confirmation de lundi aux côtés de son compagnon d’écurie Luxembourg.

Anmaat se bat à l’extérieur pour remporter le Groupe 1 Prix d’Ispahan





Ce dernier a décroché sa troisième victoire dans le Groupe 1 de la Tattersalls Gold Cup au Curragh en mai, depuis qu’il a terminé deuxième derrière Mostahdaf dans les Prince of Wales’s Stakes à Royal Ascot.

Anmaat, formé par Owen Burrows, est en passe de remporter deux victoires consécutives au plus haut niveau après avoir décroché le Prix d’Ispahan lors de sa dernière apparition, tandis que Dubai Honor pourrait revenir d’une courte pause après avoir remporté deux Groupes 1 en Australie et terminant troisième de la Coupe QEII à Hong Kong plus tôt dans l’année.

La formation potentielle est complétée par West Wind Blows de Simon et Ed Crisford, qui a réalisé un record en carrière lorsqu’il était deuxième derrière Pyledriver dans les Hardwicke Stakes lors de la réunion royale.