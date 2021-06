Coral-Eclipse: David Egan est reconnaissant de faire revenir Mishriff alors que le duo vise la gloire de Sandown samedi | Nouvelles de course

David Egan admet avoir vu d’autres jockeys remporter de gros prix avec Mishriff « m’a tué à l’intérieur », mais il est reconnaissant d’être de retour à bord pour le Coral-Eclipse de samedi.

Egan, jockey retenu pour le propriétaire Prince Faisal, n’était pas disponible en raison de problèmes de quarantaine alors que Mishriff a remporté le Derby français en juillet de l’année dernière, Ioritz Mendizabal prenant sa place.

Après une suspension de cinq jours à Goodwood, Egan a été remplacé par Frankie Dettori alors que le poulain entraîné par John et Thady Gosden a de nouveau gagné en France, remportant le Prix Guillaume D’Ornano du Groupe Deux.

Dettori a ensuite été maintenu alors que Mishriff a floppé les Champion Stakes à Ascot en octobre, avant qu’Egan ne revienne enfin à bord cette année, remportant la Coupe saoudienne et le Group One Longines Dubai Sheema Classic.

« Cela m’a tué à l’intérieur de le voir partir et gagner », a déclaré Egan Sky Sports Racing. « De toute évidence, j’étais aux anges pour le prince Faisal et je savais que je me remettrais de lui un jour, étant retenu pour son propriétaire.

« Passer à côté d’un vainqueur de la French Classic était difficile à accepter, mais je l’ai juste pris au menton et je suis passé à autre chose.

« Cela m’a bien payé de garder ma bouche fermée, de continuer à travailler dur et j’ai récolté les fruits cet hiver.

« Nous avons passé un moment fantastique ensemble au Moyen-Orient et j’espère que nous aurons à nouveau un été fructueux. »

Image:

Egan monte Mishriff à la victoire dans les Listed Newmarket Stakes



Lorsqu’on lui a demandé s’il avait craint d’être remplacé à long terme en tant que cavalier de Mishriff, Egan a ajouté: « Le prince Faisal a passé plus de temps que moi à construire sa lignée.

« Il a choisi de choisir Frankie dans les Champion Stakes et je respecte cette décision. Il a le droit de le faire. Il paie les factures.

« J’étais vraiment reconnaissant d’avoir récupéré la voiture et j’espère pouvoir lui rendre justice samedi. »

Mishriff affrontera un maximum de six rivaux à Sandown ce week-end, avec Aidan O’Brien susceptible d’aligner l’opposition principale avec trois des membres du peloton originaires de Ballydoyle.

Image:

Le vainqueur du Derby français de cette saison, la Basilique Saint-Marc est l’un des trois dans le Coral-Eclipse pour l’entraîneur Aidan O’Brien



Egan pourrait se retrouver face à face avec le vainqueur du Derby français de cette année, la basilique Saint-Marc, tandis que William Haggas espère qu’il pleuvra pendant la semaine pour lui permettre de diriger l’amoureux des terrains meubles Addeybb.

Sur les chances de Mishriff samedi, Egan a déclaré: « Je pense que le kilomètre et quart raide à Sandown est probablement son optimum.

« Il montre qu’il a une bonne vitesse de croisière et qu’il tiendra très bien le mille et quart.

« Ce sera une course formidable avec une opposition de premier ordre. »