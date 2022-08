Coquihalla Highway fermée entre Merritt et Hope

L’autoroute Coquihalla (autoroute 5) est fermée en direction sud entre Merritt et Hope. (Photo/DriveBC)

L’autoroute Coquihalla a été fermée juste au sud de Merritt en raison d’un incident de véhicule.

Des témoins sur les lieux disent à Capital News qu’un semi-remorque est en feu. DriveBC rapporte que l’autoroute est fermée en direction sud entre Merritt et Hope. La circulation en direction du nord sera interrompue par intermittence. Un détour est disponible via l’autoroute 5a vers l’autoroute 3.

Les mises à jour sont disponibles sur DriveBC.

@GaryBarnes109

gary.barnes@kelownacapnews.com

Accident de voiture sur l’autoroute 5