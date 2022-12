Coquihalla Highway fermée en direction sud alors que les conditions météorologiques s’intensifient

L’autoroute Coquihalla est fermée en direction sud en raison de plusieurs accidents de véhicules.

Pendant qu’une évaluation est en cours, les voyageurs qui se dirigent vers le sud peuvent utiliser l’autoroute 3 et l’autoroute 1 comme itinéraires de rechange. La direction nord est toujours ouverte.

Les voies en direction sud sont fermées depuis 3 h 20 et la prochaine mise à jour de DriveBC est prévue pour 8 h.

L’autoroute Coquihalla fait actuellement l’objet d’un avertissement de tempête hivernale dans lequel les conditions de déplacement sont mises à l’épreuve en raison des chutes de neige. Il devrait neiger 15 centimètres sur l’autoroute aujourd’hui, se transformant en pluie verglaçante plus tard, plus près de Hope. Les vents sont également de 15 kilomètres par heure. Une mauvaise visibilité est également attendue.

Selon Environnement Canada, l’avertissement de tempête est pour aujourd’hui (23 décembre) et samedi. La participation devrait s’intensifier et avec le changement de temps, le mélange de neige et de pluie verglaçante se transformant en glace devrait rendre les déplacements difficiles au cours des deux prochains jours.

Black Press Media se tiendra au courant de l’état de l’autoroute.

