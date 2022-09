Coqui Comfort apporte une touche portoricaine à la cuisine de rue Sterling – Shaw Local

STERLING – Au cours de la dernière année, Selznick et Sue Garcia ont concocté une idée sur la meilleure façon de servir la communauté. Les Garcia prenaient et préparaient des commandes de nourriture chez eux et ont décidé de développer leur activité en construisant un food truck.

Coqui Comfort est spécialisé dans la cuisine de rue portoricaine préparée par Sue Garcia. Les clients peuvent s’attendre à trouver une touche de plats portoricains classiques tels que les jibaritos, les papa rellenos et le pernil.

« Le riz est absolument incroyable. Je viens du Mexique et j’étais tellement excité quand j’ai vu le camion. J’adore avoir de la nouvelle nourriture dans la région », a déclaré Ana Salgado.

Garcia a une forte passion pour la nourriture et a appris à cuisiner en regardant sa mère. Cependant, en dehors de la cuisine de sa mère, elle devait souvent voyager à l’extérieur de la région pour trouver certains de ses plats portoricains préférés. C’est alors que les Garcia ont décidé d’apporter un goût de Porto Rico à Sterling.

« Nous travaillons sur quelques éléments que nous sommes ravis de présenter à la communauté. Nous aimons partager cela avec tout le monde, et la communauté l’a vraiment adopté. Nous apprécions vraiment le soutien », a déclaré Selznick Garcia.

Actuellement, les clients peuvent trouver le food truck dans le parking du Northland Mall de Sterling trois à quatre fois par semaine. Consultez la page Facebook de Coqui Comfort pour connaître les jours et les heures.

Avez-vous une histoire pour une mise à jour commerciale ? Contactez Brandon Clark au askthehealthguy1@yahoo.com. Cette fonctionnalité apparaît chaque semaine dans la Gazette et le Telegraph.