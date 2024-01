Coques iPhone 15 à 21 $, MacBook Pro M3, plus

Nous terminons la semaine de travail avec un nouveau lot des meilleures offres Apple du jour, toutes présentées par Coques en silicone officielles pour iPhone 15 d’Apple départ depuis 21 $. Vous pouvez également économiser 200 $ sur la dernière version d’Apple. MacBook Pro M3 14 pouces à 1 399 $tandis que le récent Les Beats Studio Buds+ passent à 130 $. Lancez-vous pour tout cela et bien plus encore dans la dernière version 9to5Jouets Heure du déjeuner.

Les coques en silicone officielles pour iPhone 15 d’Apple commencent à partir de 21 $

Amazon marque maintenant une collection des dernières coques MagSafe en silicone pour iPhone 15. Les meilleures offres Apple cette fois-ci sont mettre les coques iPhone 15 sous les projecteurs, même si vous trouverez également des offres solides sur les iPhone 15 Pro et Pro Max, ainsi que sur le 15 Plus. Mais revenons au Coques en silicone pour iPhone 15ceux-ci commencent depuis 21 $. C’est en baisse par rapport au prix habituel de 49 $ auquel chacun des étuis se vend normalement et bat notre mention précédente de 2 $ afin de marquer un nouveau plus bas historique. La livraison est gratuite pour les membres Prime ou pour les commandes supérieures à 25 $. Rendez-vous ci-dessous pour un aperçu complet des offres.

Les coques en silicone officielles d’Apple sont sans conteste les meilleures coques de première partie de l’entreprise de nos jours, offrant le même aspect et la même sensation haut de gamme auxquels nous nous attendons au fil des ans. Les économies réalisées aujourd’hui s’appliquent à un certain nombre de couleurs différentes, chacune d’entre elles étant accompagnée de la finition douce au toucher et adhérente attendue. Vous trouverez également des aimants intégrés pour profiter pleinement du chargement MagSafe, accompagnés d’un rebord surélevé autour de l’avant et du module de caméra pour garder votre appareil sans rayures.

Les Beats Studio Buds+ tombent à 130 $

Amazon propose désormais le Beats Studio Buds+ pour 129,99 $ expédié dans le coloris Cosmic Silver le plus récent. Cela vous coûterait normalement 170 $, et vous coûte désormais 40 $ afin de marquer le deuxième meilleur prix à ce jour. C’est à moins de 10 $ du plus bas historique d’il y a plus d’un mois et ce n’est que la deuxième fois qu’il baisse ce plus bas. D’autres styles sont également en vente pour 150$.

Beats Studio Buds+ vient d’être lancé en mai et arrive en tant que dernière expérience d’écoute de Beats. Les fonctionnalités notables incluent des modes ANC et de transparence améliorés, qui sont complétés par des microphones améliorés et une construction élégante. Il y a 36 heures d’écoute pour faire bonne mesure, et tout ce que vous pouvez lire dans notre revue pratique.

Le dernier MacBook Pro M3 14 pouces d’Apple commence à 1 399 $

Amazon a le deuxième meilleur prix sur Le dernier MacBook Pro M3 14 pouces d’Apple. La configuration d’entrée de gamme avec 512 Go de stockage et 8 Go de RAM se vend maintenant pour 1 399 $ expédiés pour le nouveau style Silver. C’est en baisse par rapport au prix habituel de 1 599 $ et il ne s’agit que de la troisième chance d’économiser depuis sa sortie en novembre. L’accord d’aujourd’hui se situe à moins de 1 $ du plus bas historique d’Amazon, à 199 $ de réduction, et n’a été battu qu’une seule fois auparavant. Nous venons également de jeter un coup d’œil pratique sur la façon dont le nouveau package Space Black d’Apple se compare. Rendez-vous sous le pli pour en savoir plus.

Apple est de retour avec son derniers MacBook Pro, actualisant les mêmes facteurs de forme physique avec des performances améliorées. Vous trouverez un écran Liquid Retina XDR familier et le meilleur de sa catégorie avec des taux de rafraîchissement ProMotion de 120 Hz et une prise en charge de la large gamme de couleurs P3, mais cette fois, il y a une luminosité supplémentaire qui grimpe jusqu’à 1 600 nits. Ensuite, il y a cette fois-ci la nouvelle puce M3, qui marque à ce jour le premier processeur 3 nm de la société.

Il dispose d’un processeur à 8 cœurs à la base et est soutenu par un GPU à 10 cœurs avec son compagnon Neural Engine à 16 cœurs, le tout combiné pour offrir les meilleures performances d’Apple à ce jour à partir d’une puce mobile. Sinon, il reste des ports Thunderbolt, une sortie HDMI 8K et un emplacement pour carte SD.

