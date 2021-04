1:19



Ben Crooks a mis moins de huit secondes pour marquer l’essai le plus rapide de l’histoire de la Super League!

Ben Crooks a marqué un prétendant à l’essai le plus rapide de l’histoire de la ligue de rugby alors que Hull KR remportait un passionnant succès 25-24 en Super League contre Huddersfield.

Les rovers avaient perdu d’un seul point contre les Catalans en Super League et Castleford en Challenge Cup, mais cette fois-ci, le but final de Jordan Abdull les a vu se frayer un chemin vers la victoire.

Le record du monde est de 7,3 secondes pour le joueur de Wigan St Pats, Dean Hatton en mai 2015, mais cela a pris un an pour être ratifié en tant que record du monde Guinness et le score de Crooks était certainement le plus rapide jamais essayé en Super League.

Rovers a pris la tête dès le coup d’envoi par Abdull qui n’a pas été traité par la défense des visiteurs et Crooks a pincé pour récupérer le ballon rebondissant et plonger au-dessus de la ligne.

1:51 Chris McQueen a fouillé le ballon dans la zone d’en-but avant de le faire descendre mais l’arbitre vidéo a tenté. Chris McQueen a fouillé le ballon dans la zone d’en-but avant de le faire descendre mais l’arbitre vidéo a tenté.

Le chronomètre indiquait sept secondes et les figurants d’Abdull ont donné à l’équipe locale le départ parfait pour une avance de 6-0.

Les rovers ont de nouveau pressé six minutes après que Korbin Sims a aplati Kenny Edwards près de la ligne Huddersfield, les deux joueurs ayant besoin d’un traitement.

Sims a été remplacé par Albert Vete mais l’équipe locale avait revendiqué la possession avant l’arrêt. Dès le set suivant, les Rovers ont forcé une pénalité qu’Abdull a lancée devant les poteaux pour porter le score à 8-0.

Les rovers ont ajouté leur prochain essai alors que Crooks entrait pour son deuxième alors qu’il était le premier à un coup de pied de grubber de Mikey Lewis avec 25 minutes au compteur pour une avance de 12-0.

Jordan Abdull frappe le but de la victoire

Les Robins ont ajouté un troisième une minute plus tard alors que la pause de George’s King a libéré Abdull et il a envoyé Lewis de 40 mètres pour traverser sous les poteaux. Abdull ne s’est pas trompé cette fois pour étirer l’avantage à 18-0.

Six minutes avant la pause, Matty English a emmené Huddersfield près de la tryline et la passe de Leroy Cudjoe a mis Jermaine McGillvary dans le coin, mais un coup de pied manqué d’Aidan Sezer signifiait qu’il était 18-4 à la pause.

Les escrocs ont boité au début de la seconde période, mais cela n’a pas fait de différence car l’équipe locale avait toujours l’air plus brillante.

Huddersfield a obtenu le premier score important de la deuxième mi-temps lorsque le déchargement de Kenny Edwards et le coup de pied de Lee Gaskell ont permis à Darnell McIntosh de toucher le terrain dans le coin pour porter le score à 18-8 après 55 minutes.

Huddersfield a continué sur son élan alors que Jake Wardle se battait à gauche et la première conversion réussie de Sezer a fait 18-14 avec 20 minutes à jouer.

Darnell McIntosh a terminé deux fois de lancer des attaques Huddersfield pour les ramener dans le concours

Chris McQueen de Huddersfield a nivelé le jeu à 65 minutes après avoir touché le sol après avoir perdu la possession, mais après un long contrôle avec l’arbitre vidéo, il a été jugé pour avoir renversé le ballon.

La conversion de Sezer a mis la tête des Giants pour la première fois à 20-18.

Mais les Rovers étaient bientôt de retour en tête lorsque McGillvary a renversé le coup de pied haut d’Abdull et que Kane Linnett a réussi à traverser.

Les Giants ont de nouveau couru sur le côté gauche alors que McIntosh marquait son deuxième essai dans le coin pour égaliser les scores à 24-24.

À trois minutes de la fin, Abdull a lancé le drop-goal très important et les Anglais ont perdu la possession lors de la prochaine attaque des Giants alors que l’équipe locale pouvait voir sa première victoire de la saison.