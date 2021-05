Coque 20-10 Wigan

Chris Satae a marqué deux fois alors qu’un Hull défensivement résolu a éliminé Wigan de la Challenge Cup en quarts

L’attaquant tongan Chris Satae a doublé son total d’essais pour Hull pour les aider à atteindre les quatre derniers de la Betfred Challenge Cup avec une victoire retentissante 20-10 en quart de finale contre Wigan.

Le rameur avant de 28 ans, qui n’a marqué que deux essais lors de sa première saison en Angleterre en 2020, a atterri dans chaque mi-temps alors que les Noirs et les Blancs infligeaient une première défaite de la campagne à Wigan, neuf jours seulement après leur défaite contre eux. en Super League.

Cela signifie que l’ancien arrière latéral de Huddersfield et Warrington, Brett Hodgson, est à seulement 80 minutes de guider Hull vers une apparition à Wembley lors de sa première saison en tant qu’entraîneur-chef.

TEMPS PLEIN: Hull FC 20-10 Wigan Warriors 𝗪𝗛𝗔𝗧. 𝗔. 𝗣𝗘𝗥𝗙𝗢𝗥𝗠𝗔𝗡𝗖𝗘. 👏 Les Noirs et les Blancs sont en @TheChallengeCup demi-finales – un effort défensif monumental! 🥳🎉 ⚫️⚪️ #COYH pic.twitter.com/Er5RYdNMiw – Hull FC (@hullfcofficial) 8 mai 2021

La performance d’homme du match de Satae a fourni l’épine dorsale d’une performance impressionnante par un pack de coque dépouillé de quatre accessoires spécialisés en raison de blessures et de suspension.

Hull n’avait pas d’arrière latéral influent Jake Connor, mais a été stimulé par le retour de l’affrontement australien Josh Reynolds pour seulement sa troisième apparition pour le club, et son partenariat avec le demi-arrière avec le capitaine Marc Sneyd a été crucial dans un match joué sous une pluie persistante. .

Les Warriors ont offert à l’hélice Liam Byrne son premier départ depuis septembre en l’absence de Tony Clubb, qui a commencé son interdiction de huit matches après avoir été reconnu coupable d’avoir abusé du rameur arrière de Hull, Andre Savelio, lors du match de jeudi dernier à Wigan.

Mais la manipulation de Byrne l’a laissé tomber à deux reprises et Morgan Smithies a également frappé dans sa propre moitié de terrain alors que Wigan avait du mal à trouver une cohésion tout au long de la première mi-temps dans des conditions difficiles.

Pourtant, Wigan, qui avait l’ailier Dom Manfredi qui faisait sa première apparition depuis le banc depuis octobre, a pris un départ parfait, avec le centre de fortune Willie Isa mettant l’ailier Jake Bibby pour son septième essai de la saison après neuf minutes.

Jake Bibby de Wigan (à gauche) célèbre le premier essai de la cravate de coupe

Hull a fait match nul trois minutes plus tard après que Satae ait réussi la passe de Danny Houghton de la moitié factice pour son premier essai de la saison.

Sneyd a ajouté la conversion et mis une pénalité à mi-chemin de la première mi-temps pour prolonger l’avance de son équipe à 8-4.

Alors que les Warriors se sont progressivement installés dans le jeu, Liam Farrell a été retenu au-dessus de la ligne et Zak Hardaker, qui a raté la cible avec sa première tentative de conversion, a frappé un montant avec une pénalité pour laisser son équipe à la traîne de quatre points à la pause.

Wigan n’a pas réussi à utiliser l’homme supplémentaire avec l’hélice Jack Brown envoyé à la poubelle pour un tacle dangereux et Hull a raté une occasion de prolonger son avance lorsque Sneyd, étonnamment, était large avec un penalty au but après 53 minutes.

Cependant, Sneyd a fait amende honorable peu de temps après lorsque Reynolds a été plaqué tardivement par les Smithies pour porter le score à 10-4.

Satae et ses coéquipiers ont déployé un énorme effort défensif pour vaincre Wigan

La meilleure chance de Wigan de la deuxième mi-temps a été créée par le deuxième rameur John Bateman lorsque sa passe du tacle a libéré Manfredi dans l’espace, mais Adam Swift, initialement choisi comme arrière latéral de fortune, est revenu pour faire le tacle et cela s’est avéré décisif.

Lorsque Bevan French a échappé le ballon du coup de pied haut de Sneyd, cela a donné à Hull une position d’attaque parfaite et ils l’ont fait compter alors que Satae a pris la passe de Houghton pour aller sur une autre course déchaînée vers la ligne, forçant le ballon vers le bas malgré l’attention de Farrell et Joe Shorrocks. .

Le quatrième but de Sneyd a porté le score à 16-4 et, lorsque Hardaker a donné le coup d’envoi pour la deuxième fois du match, cela a résumé le misérable après-midi de Wigan, bien qu’ils aient réussi un essai de consolation grâce à Manfredi à 90 secondes de la fin.

Jackson Hastings et ses coéquipiers doivent maintenant se regrouper et se concentrer sur la Super League en 2021

La conversion de Harry Smith a ramené son équipe à un essai converti, mais quand ils ont poussé pour un niveleur dans les dernières secondes, Isa a laissé tomber le ballon et Swift a bondi sur un opportuniste de 80 mètres pour conclure le score.