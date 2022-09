Cops for Kids arrive à Kelowna pour terminer le trajet – Kelowna Capital News

Cops for Kids a conclu son parcours de 2022 avec un discours de clôture dans le parking de l’hôtel Ramada de Kelowna le 18 septembre (Brittany Webster – Capital News) L’animateur de l’édition anticipée d’AM 1150, Phil Johnson, a animé la cérémonie de clôture de la balade Cops for Kids 2022 (Brittany Webster – Capital News) Andrew Blakely (à droite), avec sa sœur Elizabeth, a assisté à la cérémonie de clôture de la balade Cops for Kids 2022 (Brittany Webster – Capital News)

La randonnée à vélo annuelle 2022 Cops for Kids s’est terminée à Kelowna dimanche (18 septembre).

À partir du 9 septembre, plus de deux douzaines de cyclistes sont partis à vélo pour rouler et collecter des fonds dans l’Okanagan.

Gail Harrison a déclaré: “Lorsque vous êtes sur la route pendant dix jours, vous pensez à la maison, mais nous allons du lever au coucher du soleil, vous n’avez donc pas vraiment beaucoup de temps pour réfléchir.”

Harrison a participé au cours des 17 dernières années. Cette année, elle a amassé plus de 52 000 $ par elle-même.

La cérémonie de clôture de la balade a eu lieu à midi sur le parking du Ramada.

Andrew Blakely, six ans, et sa famille étaient là pour remercier tous ceux qui ont roulé et fait un don alors que Cops for Kids soutient le petit gars dans sa lutte contre le cancer.

Harrison dit qu’ils amènent une famille à chaque atterrissage majeur sur la route.

« Pour moi, ce que je vois avec les coureurs, c’est que ça explique pourquoi ils sont ici. L’opportunité de rencontrer les enfants, ça fait vibrer leur cœur et ça les ramène à ce que nous voulons qu’ils fassent, collecter des fonds.

La course annuelle Cops for Kids vise à collecter des fonds et à sensibiliser les enfants en crise médicale.

La randonnée de 2022 a permis de recueillir plus de 375 000 $ pour soutenir les enfants et les familles.

La fondation caritative a soutenu plus de 240 familles cette année seulement.

