Cops for Kids arrive à Kelowna après un voyage de 10 jours

Les 24 coureurs représentant les Cops for Kids 2023 ont terminé leur voyage dimanche 17 septembre.

Les cyclistes, représentant la GRC, le BC Sheriff Service et le BC Corrections du district sud-est, ainsi que leur équipe de soutien, sont retournés à Kelowna, après avoir quitté la ville le vendredi 8 septembre pour la randonnée.

Traversant à vélo la région du sud de l’Okanagan, des Kootenays et de Thompson avant la dernière poussée depuis Vernon, pendant 10 jours, l’équipe a été confrontée à de nombreux défis, notamment de longues journées, un temps chaud et des montées raides. Le premier défi que l’équipe a surmonté a été de contourner l’éboulement rocheux bloquant l’autoroute 97 entre Peachland et Summerland. Ensuite, l’équipe n’a pas eu de répit face au temps inhabituellement chaud.

« Ce n’est pas une tâche facile de parcourir ces longues distances à vélo jour après jour avec le soleil qui tape sur nous, mais nous sommes restés hydratés et avons trouvé de l’ombre là où nous le pouvions », a déclaré le capitaine de la randonnée et sergent d’état-major à la retraite. Major Julio Krenz. « Certains de nos cavaliers ont eu des bosses et des contusions ; la plupart des coureurs ont des courbatures, mais ils gardent le sourire et ils reprendront leur travail demain après un repos bien mérité dans leur lit ce soir.

L’équipe a visité 26 communautés différentes au cours des 10 jours et a été accueillie par un fantastique soutien communautaire tout au long du parcours. À mi-parcours du parcours, Cranbrook a organisé un événement de prison et de mise en liberté sous caution très réussi auquel l’équipe de soutien de Cops of Kids a pu participer pour aider à collecter les fonds nécessaires pour les enfants.

« C’est le formidable soutien de la communauté et les rencontres avec les enfants que nous avons aidés tout au long de notre parcours qui nous incitent à revenir », a déclaré le cap. Tania Finn. « Nous avons de nombreux coureurs de retour qui sont très passionnés par cette cause et, lorsque nous roulons en ville sous les acclamations et les sourires, cela en vaut la peine. »

La balade a été présentée par la Fondation Thomas Alan Budd. Plus d’informations peuvent être trouvées sur copsforkids.org car ils acceptent toujours les dons.

Collecte de fonds à véloRCMP