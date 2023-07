Cops 4 Cancer satisfait de ses efforts de collecte de fonds – Shaw Local

Amanda Bernabei de Dimmick a fait du bénévolat pour les collectes de fonds Cops 4 Cancer au cours des 12 dernières années, mais l’événement de ce week-end était une cause particulièrement sincère.

La célébration de ce week-end à Cedar Point était le 20e anniversaire de la fondation de Cops 4 Cancer, mais c’était aussi la première de Bernabei sans son mari Eric, décédé en avril d’un cancer de l’estomac. Cette année, ses efforts sont dans la mémoire d’Eric.

« C’est un peu émouvant, mais je suis content d’être ici », a déclaré Bernabei, qui a elle-même survécu au cancer du sein.

Le chanteur Jami Correll et le bassiste Dan Tremblay du groupe Dropt se produisent à l’événement Cops 4 Cancer le vendredi 28 juillet 2023 à Cedar Point. (Kyle Russell pour Shaw Media)

Après une semaine torride, Mère Nature a cédé et a introduit des brises rafraîchissantes et des températures modérées samedi juste à temps pour que les bénévoles reconstituent les coffres de la prochaine famille qui vient chercher de l’aide avec un être cher malade.

Cops 4 Cancer a aidé 714 (et plus) familles aux prises avec le cancer. L’organisation est née d’une collecte de fonds privée en 2003 par Terry Guisti et Nick Smudzinski. Aujourd’hui, c’est une organisation à but non lucratif qui a collecté et donné environ 2 millions de dollars aux infirmes et à leurs familles.

Alors que Cops 4 Cancer n’avait pas d’objectif monétaire fixé pour la fête de deux jours, Guisti a déclaré qu’il était prudemment optimiste quant à l’augmentation du seuil à six chiffres atteint les années précédentes, notamment parce qu’ils ont étiré l’événement sur deux jours.

« Pour la chaleur et les tempêtes (vendredi soir), nous nous en sommes bien sortis », a-t-il déclaré, « j’étais satisfait de la participation. »

L’une des raisons pour lesquelles Guisti était si optimiste est que de nombreux bénévoles ont été personnellement touchés par le cancer et donnent généreusement d’eux-mêmes lorsque des fonds sont nécessaires.

Melissa Mackey, de Spring Valley, était l’une des premières bénévoles – son frère Bob Pyszka est membre du conseil d’administration de Cops 4 Cancer – mais, comme pour Bernabei, le cancer a frappé près de chez elle lorsque sa mère, Andrea Pyszka, est décédée en 2020. Cela l’a rendue bénévolat encore plus sincère.

« Je l’aurais fait même si maman n’avait pas réussi », a déclaré Mackey. « Ça fait mal de voir ce que les gens vivent, parce que je l’ai vécu personnellement. »

Bobby Thompson, de La Salle, un officier de police péruvien à la retraite, a également fait du bénévolat auprès de Cops 4 Cancer depuis sa création et est membre du conseil d’administration. Thompson est également venu voir les choses de l’autre côté après avoir reçu un diagnostic de cancer de la prostate, bien que les médecins l’aient détecté tôt et que ses perspectives soient positives.

« Je suis un survivant et je prévois de rester longtemps », a déclaré Thompson, « c’est donc mon soutien à tous les autres, car je sais ce que c’est que d’obtenir ce diagnostic. »