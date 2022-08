Cops 4 Cancer lève un montant record samedi à Cedar Point – Shaw Local

L’événement d’été 2022 de Cops 4 Cancer à Cedar Point a permis de recueillir un montant record de fonds pour l’organisation à but non lucratif dédiée à aider les résidents de la vallée de l’Illinois atteints de cancer et à faire face aux périls financiers que la maladie crée également.

L’événement a totalisé 121 984 $.

Cops 4 Cancer a célébré sa 19e année en organisant son événement phare. Les organisateurs ont déclaré que cela avait commencé par un rêve de « faire quelque chose » de Terry Guisti avec le soutien de sa famille et de ses amis.

“Nous avons commencé dans mon jardin”, a déclaré Guisti dans un communiqué de presse publié sur la page Facebook Cops 4 Cancer. “Cette fête est devenue un événement incroyable dont tant de gens formidables bénéficient. Cela nous rend tous fiers.

Pendant de nombreuses années, les fonds recueillis ont été dirigés vers la Fondation de l’hôpital communautaire de l’Illinois Valley, aujourd’hui dissoute. En 2010, la décision de rompre avec cette relation et d’avoir plus de pouvoir décisionnel a été prise. En 2011, Cops 4 Cancer était légalement devenu un organisme de bienfaisance 501 (c) 3 et a commencé à aider directement les familles avec leurs besoins financiers tout en luttant contre le cancer.

“Nous sommes peut-être loin des humbles débuts de l’organisation par les Guisti du premier événement de collecte de fonds, mais nous n’en sommes pas trop loin pour reconnaître à quel point il est important de rester connecté à la raison pour laquelle nous faisons ce que nous faisons”, a déclaré la présidente Betty Glynn. . « Nous croyons qu’il faut faire la différence. Si vous étiez présent samedi, vous avez été accueilli avec beaucoup d’amour et d’appréciation pour avoir cru en C4C et cette communauté.

Les contributeurs, les participants, les bénévoles et les musiciens de l’événement ont contribué à en faire une journée parfaite, ont déclaré les organisateurs.

“Austin Edwards, qui a remporté la première place d’America’s Got Talent 2020 et un artiste country incroyablement talentueux, a fait la une et a donné une performance impressionnante”, a déclaré Glynn. “Austin a perdu ses deux parents à cause d’un cancer et n’avait que 6 ans lorsque sa mère s’est battue. Austin avec notre talent local de Fueled by Whiskey, le Alika Arlynn Band et Country Roots étaient tout simplement incroyables.

Toute personne souhaitant continuer à contribuer à cette campagne peut le faire en visitant www.cops4cancer.com ou par courrier : Cops 4 Cancer, PO Box 1461, La Salle, IL 61301