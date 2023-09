Copper Fox de Genève propose « Homecoming Redo » – Shaw Local

GENÈVE – Si vous avez raté les retrouvailles en 2020 à cause de la pandémie de COVID-19 – ou si vous l’avez manqué en 1976 – le Copper Fox, 477 S. Third St., à Genève, propose une refonte des retrouvailles le 20 octobre.

L’événement comprend un menu composé de poulet bang bang, de raviolis au fromage frit, d’un bar à tacos et d’un bar à purée de pommes de terre et au four. Un DJ assurera la musique pour danser, selon une porte-parole des médias.

Le chef KC Gulbro est copropriétaire du Copper Fox avec son père, Curt Gulbro, qui est une salle de banquet et un centre événementiel.

Les billets sont disponibles en ligne sur https://www.eventbrite.com/o/copper-fox-33433603365.

Les Gulbros possèdent également Foxfire, 17 W. State St., un steakhouse qui fête cette année son 20e anniversaire.

Ironiquement, les Gulbro ont poursuivi le gouverneur JB Pritzker en 2020 pour son interdiction de manger à l’intérieur pendant la pandémie de COVID, contestant son utilisation du pouvoir exécutif d’urgence. Le procès a été rejeté en 2022.

« Nous n’avions pas encore ouvert Copper Fox pendant COVID », a déclaré Gulbro.

Ils ont signé le bail cet été-là mais n’ont été officiellement ouverts que le 7 décembre 2020.

L’année suivante, ils font de Copper Fox un lieu événementiel.

« Nous avons organisé un bal de fin d’année en 2021 pour un groupe de parents qui l’avaient organisé pour leurs enfants afin de donner aux gens une chance de célébrer un peu la vie », a déclaré Gulbro.

Quant aux juniors et aux seniors qui ont raté leur retour en 2020, Gulbro a déclaré qu’il espérait qu’ils seraient dans la vingtaine et pourraient y assister, car ce sera réservé aux adultes.

Transformer le Copper Fox en centre événementiel avait du sens, tant il y a de bons restaurants à Genève.

D’autres événements au Copper Fox qui nécessitent des billets incluent l’apprentissage du tricot d’une grosse couverture le 26 septembre, un meurtre mystère et une soirée costumée le 27 octobre, le dîner du Jour des Morts le 2 novembre.

Une exposition d’artisanat le 19 novembre est gratuite, selon le site Internet.

Pour l’événement tricot, Gulbro s’est associé à La palette du Pinot à Saint-Charles.

« Ils apprendront à tricoter des droitiers et des gauchers », a déclaré Gulbro. «J’ai déjà suscité l’enthousiasme d’un groupe de gauchers. … Les grosses couvertures sont populaires maintenant.

Jusqu’à présent, le Copper Fox compte 12 vendeurs inscrits au salon de l’artisanat de novembre.

« Nous espérons doubler ce chiffre », a déclaré Gulbro. « Cela donne aux mamans et papas locaux une chance de montrer leurs talents, en particulier pour ceux qui n’ont pas de magasin physique. »

Foxfire organisera une fête pour son 20e anniversaire officiel le 6 décembre, car les détails sont encore en cours d’élaboration.

Mais dans le cadre de sa deuxième décennie, Gulbro a déclaré qu’il travaillerait avec la chef Annette Licitra du Palais passionné à Wayne pour obtenir plus d’options végétaliennes et végétariennes.

« Nous étions camarades de classe à l’école de cuisine », a déclaré Gulbro.

Le steakhouse propose déjà quelques options végétariennes, comme un steak de chou-fleur, mais Gulbro souhaite en ajouter davantage.