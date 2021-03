Copier le blocus en ligne de la Chine

Cet article fait partie de la newsletter On Tech. Tu peux inscrivez-vous ici pour le recevoir en semaine. Le gouvernement chinois commande le «grand pare-feu», un système sophistiqué de technologie et de personnes qui bloque les sites Web étrangers, déforme les conversations en ligne et punit les gens pour s’égarer. J’ai parlé avec mon collègue Paul Mozur, qui a écrit pendant des années sur la technologie et la politique en Chine, de ce qu’il a appelé les «pare-feu grands et petits» par les gouvernements du Myanmar, de Russie, d’Ouganda et d’autres pays qui, à des degrés divers, essaient également de contrôler activités en ligne. Shira: Veuillez d’abord expliquer le système chinois de contrôle Internet. Paul: C’est une combinaison de blocage de presque tous les sites Web étrangers auxquels vous pouvez penser et de fourniture d’un environnement d’information qui renforce ce que le gouvernement chinois et le Parti communiste chinois disent du monde. Les contrôles sont complets. Une énorme bureaucratie gouvernementale surveille l’activité en ligne, et une armée de bénévoles signalent que le contenu est censuré et aide à diffuser des messages positifs sur les initiatives gouvernementales. Les entreprises sont chargées d’extraire du matériel d’Internet et des équipes d’ingénierie sont envoyées pour créer des outils d’intelligence artificielle pour les aider. Les entrepreneurs fournissent la main-d’œuvre nécessaire à la censure à l’échelle industrielle.

Le phénomène le plus récent est la police de l’internet, qui détient ou enquête sur des personnes si elles sont régulièrement amenées à se moquer du dirigeant chinois, Xi Jinping, en ligne ou à soulever des sujets politiques sensibles. Le pare-feu fonctionne-t-il? Oui. Cela se fait au prix de l’énergie et de l’argent du gouvernement et de la colère permanente d’un segment de la population, mais c’est extrêmement efficace pour façonner ce que beaucoup pensent. La plupart des gens n’ont pas le temps d’échapper à l’environnement d’information dans lequel ils vivent, ce qui informe leur vision du monde, en particulier pendant les crises. La manipulation en ligne au début de l’épidémie de coronavirus était probablement le plus grand événement de censure de l’histoire. Comment les efforts d’autres pays pour bloquer certains sites Web ou contrôler Internet se comparent-ils au grand pare-feu? L’Iran et la Corée du Nord ont également un contrôle presque complet sur Internet, et le Myanmar et le Cambodge tentent potentiellement de faire quelque chose de similaire.

Mais il est difficile pour n’importe quel pays de bloquer définitivement les principaux sites de médias sociaux et de censurer ce que les gens disent en ligne – comme notre collègue Anton Troianovski l’a rapporté de Russie. Elle risque de mettre en colère les citoyens et d’isoler l’économie, et le gouvernement risque de rater ses autres priorités. Il est également difficile de rester au courant des tentatives des gens autour des contrôles Internet. Comment le Myanmar a-t-il essayé de contrôler les activités en ligne des gens? Lorsque le coup d’État a commencé le mois dernier, l’armée a utilisé des tactiques de force brute pour simplement couper temporairement Internet. Dans certains cas, ils l’ont fait sous la menace d’une arme. Maintenant, ils coupent lentement l’accès. Chaque matin, les gens se réveillent pour trouver de nouveaux sites Web auxquels ils n’ont pas accès. Pour l’instant, il a été assez facile pour les gens de contourner ces blocages. L’inquiétude est que la nouvelle technologie de la Chine pourrait rendre les blocs plus complets, bien que nous n’ayons vu aucune preuve à ce jour de l’implication de la Chine. Comment expliquez-vous qu’au Myanmar, les gens ont souffert de trop peu de restriction d’Internet et aussi de trop? Premièrement, l’armée répandre la haine en ligne contre les Rohingyas du pays groupe minoritaire, et maintenant il coupe Internet. Là où les institutions démocratiques sont faibles et où il y a des défis pour l’avenir d’un pays, des acteurs puissants couperont à la fois le flux d’informations quand cela leur convient et déploieront Internet pour diffuser des informations dans leurs intérêts. La Chine fait les deux, tout comme le Myanmar. Bien que cela puisse paraître contradictoire, censure et désinformation vont de pair. Et après? La crainte est que la Chine rende la technologie et les techniques de son système de manipulation d’Internet facilement adaptables par d’autres pays autocratiques. Le Myanmar est important à surveiller car si les généraux contrôlent Internet sans décimer l’économie, il peut devenir un modèle pour d’autres régimes autoritaires.

Astuce de la semaine Trois gadgets technologiques bon marché et utiles Les voitures volantes sont géniales, mais parfois trouver une technologie qui s’attaque à de petits problèmes peut sembler incroyable. Le chroniqueur de technologie personnelle du New York Times Brian X. Chen a trois assistants techniques peu coûteux à essayer. Parfois, les technologies les plus utiles sont des gadgets bon marché combinés à l’ingéniosité humaine. Voici trois exemples dans la fourchette de 15 $ à 30 $. Traqueurs Bluetooth comme Tile (25 $): Ces minuscules étiquettes sont destinées à être attachées à des objets que vous égarez fréquemment, comme les clés de votre maison et votre portefeuille, afin que vous puissiez utiliser votre téléphone pour les identifier. Mais avec un peu d’imagination, les trackers Bluetooth peuvent faire beaucoup plus. J’attache un Tile à ma télécommande Apple TV extrêmement mince, qui disparaît régulièrement entre les coussins du canapé. Je laisse une tuile dans mes bagages enregistrés pour m’aider à la retrouver à l’aéroport. Et une amie qui laisse une tuile dans sa voiture a pu retrouver les voleurs qui l’ont volée et partager cette information avec les forces de l’ordre. Nous avons beaucoup écrit sur les dangers de permettre à des tiers de suivre notre emplacement, mais des experts en confidentialité n’ont pas trouvé de problèmes majeurs avec les pratiques de Tile. Ouvre-porte de garage intelligent MyQ (27 $): Ce hub, lorsqu’il est installé à côté de votre ouvre-porte de garage existant et connecté à un réseau Internet domestique, permet à quiconque de contrôler la porte de garage avec une application téléphonique. J’ai trouvé ce gadget étonnamment utile. Une fois, quand je n’étais pas à la maison, mon voisin s’est enfermé hors de notre immeuble et j’ai pu le laisser entrer en utilisant l’application pour ouvrir à distance la porte du garage. C’est aussi formidable que ma femme et moi n’ayons pas besoin de télécommandes séparées lorsque nous sortons nos vélos du garage pour faire un tour.