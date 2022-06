Copenhague : quoi manger, boire et faire cet été

Le reste de la scène culinaire est également en plein essor – peut-être un peu trop. Malgré toute sa renommée en tant que destination gastronomique internationale, Copenhague prépandémique avait encore du mal à convaincre ses habitants que les restaurants étaient plus que de simples fêtes d’anniversaire et des soirées de week-end. Mais depuis la levée des restrictions en janvier, ils semblent avoir compris le message ; soudainement, les endroits à tous les niveaux de la chaîne alimentaire sont complets la plupart des nuits.

Heureusement, il existe une multitude de nouveaux endroits pour répondre à la demande. Le Relæ révolutionnaire du chef Christian Puglisi et son bar à vin naturel, Manfreds, ont tous deux fermé pendant la pandémie, mais de ces pertes, trois endroits exceptionnels ont vu le jour. Au Koan, installé dans ce qui était autrefois Relæ, le chef Kristian Baumann injecte certaines des saveurs et des techniques de son héritage coréen dans sa cuisine nordique de précision, pour des plats comme un mandu dodu et poivré avec des crevettes des fjords ou un topinambour cuit au four servi avec une onctueuse crème de langoustine. De l’autre côté de la rue, dans l’espace étroit et convivial qu’était Manfreds, son ancien chef, Mathias Silberbauer, sert la joie de vivre au Silberbauers Bistro, ainsi qu’une cuisine provençale décontractée mettant l’accent sur les fruits de mer frais et réconfortants comme la tarte à l’oignon et ragoût de haricots blancs.

Après une résidence au Blue Hill de Stone Barns, le chef Jonathan Tam est revenu à Copenhague et a ouvert Jatak, un joyau intime d’un restaurant conçu par sa femme, Sara Frilund, où les plats raffinés – courbes délicates de barbue crue jumelées à de la citrouille cuite à la vapeur ; des lanières d’endive dont l’amertume croquante est à la fois rehaussée et adoucie par une sauce au sésame maison – sont un reflet profondément personnel de l’origine cantonaise de M. Tam, de ses nombreuses années en tant que chef cuisinier du Relæ avant-gardiste et de son engagement envers les produits locaux.

De nouveaux quartiers de restaurants voient également le jour. Niché dans un timbre-poste d’une forêt à la périphérie sud-ouest de la ville, Banegården abritait autrefois les travaux ferroviaires de Copenhague, mais les bâtiments à colombages ont maintenant été réutilisés par des entreprises d’alimentation verte, y compris un magasin de ferme, un restaurant locavore et, oui, une boulangerie — un avec d’excellents croissants et un engagement envers la durabilité si sérieux qu’il n’y a pas de gobelets jetables ; vous ne pouvez obtenir du café à emporter que via un système de consigne pour les tasses de type thermos.