Copa charge de cela: Lionel Messi prend le dessus sur Cristiano Ronaldo en battant le record d’Instagram avec le cliché de la Copa America

Alors qu’Angel Di Maria marquait le but vainqueur lors d’un triomphe final de la Copa America 1-0 contre son rival acharné, le Brésil, Messi a effacé l’un des rares défauts de sa carrière après quatre chutes précédentes au dernier obstacle.

Les célébrations sur le terrain du Maracana étaient extatiques et se sont poursuivies dans les vestiaires alors que les joueurs argentins buvaient et chantaient des chants de terrasse qui aiguillonnaient leurs rivaux.

En une minute seulement avec le trophée, Messi a mis en ligne une photo de lui et de l’argenterie longtemps insaisissable à ses 233 millions de followers sur Instagram.

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Leo Messi (@leomessi)

Il était accompagné d’une légende jurant en espagnol, qui disait: « Quelle belle folie. C’est incroyable – merci, mon Dieu.

« Nous sommes des champions, la coquille de ta mère. Allez – putain. »

Alors que Messi surpasse peut-être Ronaldo dans le débat sur qui est le plus grand de tous les temps avec son dernier exploit, le tir a également mérité la distinction de rendre hommage aux Portugais à Maradona lorsque le demi-dieu argentin est décédé en novembre.

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Dimanche, il avait reçu plus de 20 170 000 likes – un record pour un article sportif.

Dans l’ensemble, il est désormais le sixième le plus apprécié de l’histoire derrière les autres stars de la pop Billie Eilish, Ariana Grande et XXXTentacion, et l’œuf record du début de 2019.

Ce message frivole, réalisé dans le cadre d’un compte connu sous le nom de « World Record Egg », utilisait une image d’un œuf d’oiseau avec la légende : « Établissons ensemble un record du monde et obtenons la publication la plus likée sur Instagram. »

Actuellement agent libre, Messi serait sur le point de rédiger un nouvel accord de cinq ans au Camp Nou tout en bénéficiant d’une réduction de salaire de 50% pour aider les Catalans à court d’argent.