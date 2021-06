Copa America: Lionel Messi se démarque avec une assistance glorieuse lors du choc Argentine-Uruguay

Si Lionel Messi ne marque pas de buts, il les aide. Le maestro du football s’est de nouveau présenté pour aider l’Argentine à remporter une victoire 1-0 sur ses rivaux uruguayens lors de la phase de groupes du choc de la Copa America samedi. Messi s’est frayé un chemin devant les défenseurs pour trouver Guido Roriguez avec un centre sublime uniquement pour que le milieu de terrain puisse diriger le ballon au fond des filets. Malgré la victoire serrée sur l’Uruguay, Messi a de nouveau été le meilleur joueur de l’affrontement.

L’Argentine a commencé son affrontement contre l’Uruguay avec beaucoup de rythme et a attaqué tôt, ce qui a abouti à un but à la 13e minute du match. Cependant, une fois le but marqué, l’Argentine s’est assise et a défendu son seul but de l’affrontement. Ce n’était pas une belle performance de l’Albiceleste, mais l’Argentine recherchait trois points.

L’Uruguay, en revanche, n’a pas réussi à attaquer car son milieu de terrain n’a pas réussi à trouver l’attaquant Edinson Cavani et Luis Suarez. Les Uruguayens n’ont eu qu’un tir cadré, dont trois à côté. C’était une performance à oublier pour l’Uruguay alors que l’Argentine s’est assez bien comportée pour obtenir trois points.

La défense uruguayenne avait les yeux rivés sur Messi et a réussi à garder la star loin du but, mais c’est la passe décisive qui a été plus que suffisante pour l’Albiceleste. Messi n’a eu qu’un tir cadré dans l’affrontement alors que les défenseurs et milieux de terrain uruguayens tentaient de s’assurer que le magicien ne causerait pas plus de problèmes.

Jetez un œil à la sublime passe décisive de Messi :

Avec cette victoire, l’Argentine compte désormais 15 matchs sans défaite et est en tête du groupe B avec le Chili. De plus, entre les deux équipes, il s’agit de la 90e victoire de l’Argentine sur l’Uruguay en 195 rencontres, l’Uruguay n’en remportant que 59. L’équipe argentine de Luis Scaloni cherchera désormais à renforcer son équipe et à recruter bientôt Angel di Maria et Kun Aguero. L’inclusion de l’ailier du PSG pourrait donner à Messi plus d’opportunités de se déplacer librement et de créer des opportunités.

Messi cherchera à rehausser les espoirs de millions d’Argentins en remportant le trophée de la Copa America cette fois. Dans les trois tournois, l’Argentine a atteint la finale à deux reprises, mais les deux ont perdu contre le Chili aux tirs au but.

Avec la prochaine Copa America jouée en 2024, cela pourrait être la dernière chance de Messi de remporter la Copa America avec l’Argentine car le joueur vedette a déjà 33 ans. L’Argentine affrontera ensuite le Paraguay le 22 juin. Dans le groupe A, le Brésil, le pays hôte, mène l’équipe avec 6 points.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici