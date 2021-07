Copa America : Lionel Messi et Neymar partagent un moment après que l’Argentine ait battu le Brésil

L’attente de 28 ans pour l’Argentine était enfin terminée lorsque la frappe d’Angel Di Maria en première mi-temps a suffi à l’emporter sur les hôtes du Brésil pour lever le Coupe d’Amérique trophée à l’emblématique stade Maracana à Rio de Janeiro. C’était aussi une soirée spéciale pour leur capitaine Lionel Messi alors que le joueur de 34 ans a finalement battu son trophée international avec l’Argentine après cinq essais. Cette victoire de l’Albiceleste a également mis fin au record invaincu du Brésil à domicile qui remontait à plus de 2 500 jours.

À la fin du match, un Messi en larmes a été embrassé par son ancien coéquipier de Barcelone et superstar du Brésil Neymar.

Neymar et Lionel Messi, qui ont remporté de nombreux trophées ensemble au cours des quatre années qu’ils ont passées ensemble à Barcelone. Ainsi, lorsque le match s’est terminé et que Neymar a finalement eu la chance de rencontrer Messi, ils se sont embrassés pendant longtemps tandis que les deux étaient vus échanger des mots.

Avant cela, le capitaine argentin avait été soulevé en l’air à trois reprises par ses coéquipiers – une célébration qui a souvent été réservée aux managers après la victoire insaisissable.

Après le match, Lionel Messi a également eu un appel vidéo du stade Maracana avec sa famille.

Messi a terminé meilleur buteur du tournoi avec quatre buts et a été élu meilleur joueur avec Neymar. Cependant, ce fut un match calme pour lui au stade Maracana et, de manière inhabituelle, il a raté une occasion en or de conclure le match à deux minutes de la fin.

Auparavant, Di Maria, titulaire pour la deuxième fois seulement en Copa, avait justifié sa sélection en inscrivant l’ouverture du score à mi-parcours de la première mi-temps. Renan Lodi n’a pas réussi à couper un long ballon en avant de Rodrigo De Paul et Di Maria a lobé Ederson échoué avec aplomb.

Le Brésil a mis la pression dans une seconde mi-temps passionnante, mais même avec cinq attaquants sur le terrain, ils n’ont pas pu égaliser contre une défense argentine protégée par l’excellent Rodrigo De Paul. Richarlison a marqué un but pour hors-jeu sept minutes après le début de la seconde période, puis a forcé Emiliano Martinez à un bon arrêt deux minutes plus tard.

Cette victoire était le 15e triomphe de l’Argentine en Copa America et signifie qu’ils sont à égalité avec l’Uruguay en tant que premier vainqueur de tous les temps.

Leur victoire a prolongé leur séquence de matches sans défaite à 20 sous Scaloni et a offert au Brésil sa première défaite en compétition depuis sa défaite contre la Belgique en quarts de finale de la Coupe du monde 2018.

(Avec l’entrée Reuters)

