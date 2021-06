Copa America – 41 nouveaux cas positifs au COVID-19 parmi les joueurs, le personnel et les travailleurs

Le ministère brésilien de la Santé a documenté 41 cas de COVID-19 liés à la Copa America, dont 31 joueurs ou membres du personnel et 10 travailleurs qui ont été embauchés pour l’événement.

Le ministère a déclaré dans un communiqué que tous les travailleurs testés positifs se trouvaient à Brasilia, où le Brésil a lancé le tournoi dimanche avec une victoire 3-0 sur le Venezuela. L’équipe vénézuélienne en visite a été épuisée après près d’une douzaine de cas de COVID-19 impliquant des joueurs ou du personnel.

Le Brésil est intervenu tardivement en tant qu’hôte d’urgence du championnat continental à 10 équipes, bien que le pays ait le deuxième plus grand nombre de décès dus au coronavirus enregistrés au monde avec près de 490 000.

Le président Jair Bolsonaro a proposé d’organiser le tournoi au Brésil il y a seulement deux semaines après que l’Argentine et la Colombie ont été abandonnées en tant que co-organisateurs. Il critique les politiques de distanciation sociale et soutient que l’impact économique des mesures de fermeture tue plus que le virus.

Le ministère brésilien de la Santé a déclaré que 2 927 tests COVID-19 liés à la Copa America avaient été effectués jusqu’à présent.

Lundi, l’un des préparateurs physiques de l’équipe péruvienne a été testé positif au COVID-19 à Lima. Nestor Bonillo ne se rendra pas au Brésil. Il n’était pas clair s’il était compté par le ministère brésilien de la Santé comme l’un des cas confirmés liés au tournoi.

Le week-end, il y a eu une série de cas de COVID-19 liés à des équipes au Brésil pour le tournoi.

La Colombie a déclaré que l’assistant technique Pablo Roman et le physiothérapeute Carlos Entrena avaient le virus. Quelques heures plus tôt, le Venezuela a annoncé qu’il avait convoqué 15 nouveaux joueurs pour l’équipe à court terme après que huit ont été testés positifs à leur arrivée au Brésil. Trois autres membres du personnel d’entraîneurs du Venezuela ont également été infectés.

La Fédération bolivienne de football a déclaré que trois joueurs et un entraîneur avaient également le virus.