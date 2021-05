Copa America 2021: la Colombie ne co-organisera pas le tournoi du mois prochain au milieu des manifestations en cours dans le pays | Actualités du football

La Colombie ne co-organisera pas la Copa America le mois prochain au milieu des manifestations en cours dans le pays, a annoncé la Confédération sud-américaine de football (CONMEBOL).

La décision a été prise moins d’un mois avant le début du match, alors que des manifestations de rue avaient lieu contre le président colombien Ivan Duque.

Le tournoi, qui devrait se jouer du 13 juin au 10 juillet, aurait été la première Copa America à être organisée par deux pays, l’Argentine étant l’autre hôte prévu.

Le président argentin Alberto Fernandez a déjà suggéré que son pays pourrait accueillir l’ensemble du tournoi si la Colombie n’était pas en mesure de co-organiser.

Image:

Le président argentin Alberto Fernandez a suggéré que son pays pourrait accueillir l’ensemble du tournoi



Cependant, les autorités colombiennes avaient demandé à la CONMEBOL de reporter le tournoi, le ministre des Sports Ernesto Lucena ayant demandé que le tournoi soit reporté à la fin de 2021 en raison de la pandémie de Covid-19.

La CONMEBOL a déclaré qu’un autre report n’était pas une option et fournirait une mise à jour dans les prochains jours sur l’endroit où les matches prévus pour la Colombie seront déplacés. Le tournoi original de 2020 a été reporté à 2021.

Les manifestations en Colombie ont commencé en avril et la police et les manifestants se sont affrontés la semaine dernière dans les villes de Pereira et Barranquilla, cette dernière devant accueillir la finale de la Copa America.

Image:

Les manifestants sont descendus dans les rues de Bogota plus tôt cette semaine



Un match de la Copa Libertadores entre la Colombie América de Cali et le Brésilien Atlético Mineiro la semaine dernière a été interrompu à plusieurs reprises en raison des gaz lacrymogènes utilisés pour disperser les manifestants.

Selon les plans originaux pour l’édition de cette année de la Copa America, Buenos Aires accueillerait le match d’ouverture, un quart de finale et une demi-finale.

Les villes de Cordoue, Mendoza et Santiago del Estero devaient accueillir des matches du groupe A.

La Copa America 2021 devait présenter un nouveau format avec cinq équipes basées dans chacun des pays hôtes.

Image:

Des manifestations antigouvernementales se poursuivent en Colombie depuis avril



Le groupe A comprend l’Argentine, la Bolivie, le Chili, le Paraguay et l’Uruguay. Le groupe B comprend le Brésil, la Colombie, l’Équateur, le Pérou et le Venezuela. Les quatre meilleures équipes de chaque groupe se qualifient pour la phase à élimination directe.

Le Qatar, les hôtes de la Coupe du monde 2022 et l’Australie, tous deux devant jouer en tant qu’invités, ont décidé en février de se retirer du tournoi en raison de la pandémie de coronavirus.