COP27: Zelenskyy révèle la quantité de forêts détruites par la guerre de la Russie – et accuse Poutine de perturber l’action climatique mondiale | Actualité Climatique

Les bombardements russes ont détruit cinq millions d’acres de forêt en Ukraine en moins de six mois, a déclaré le président Volodymyr Zelenskyy dans une attaque fulgurante contre la guerre de Vladimir Poutine et ses ramifications mondiales.

La guerre “détruit la capacité du monde à travailler ensemble pour un objectif commun”, a déclaré le président ukrainien dans une allocution vidéo aux dirigeants mondiaux lors du sommet sur le climat COP27.

« Il ne peut y avoir de politique climatique efficace sans la paix sur la Terre » si les nations sont trop préoccupées « à ne penser qu’à se protéger ici et maintenant de leurs menaces », a-t-il soutenu.

Le Pakistan lance un appel émotionnel – Dernières COP

Russiela guerre et la coupure de l’approvisionnement en gaz ont envoyé les prix monter en flèche, déclenchant les pays y compris le Royaume-Uni, l’Allemagne, l’Inde et le Pakistan pour brûler plus de charbon – le combustible fossile le plus sale – pour garder les lumières allumées.

Lundi, la délégation russe a déclaré à Sky News qu’une crise énergétique couvait avant son “opération spéciale” en Ukraine.

Au cours des pourparlers sur le climat des Nations Unies, de nombreux dirigeants ont lancé des avertissements sur la façon dont la guerre menace l’action climatique mondiale, tournant les pays vers l’intérieur et détournant l’attention de la collaboration nécessaire pour faire face à la crise.

Reliant les points entre les menaces interdépendantes, la crise alimentaire déclenchée par la guerre a “frappé le plus les pays souffrant des manifestations existantes du changement climatique, des sécheresses catastrophiques et des inondations à grande échelle”, a ajouté M. Zelenskyy.

L’Égypte, qui accueille les pourparlers sur le climat à Charm el-Cheikh sur la mer Rouge, illustre ce lien. Le plus grand importateur de blé au monde, utilisé pour fabriquer son pain de base, a été ébranlé lorsque la guerre a perturbé les exportations de céréales.

Le changement climatique ronge lentement ses terres fertiles limitées alors que le Nil s’assèche et que le sel de la montée des mers empoisonne le delta du Nil.

Image:

La COP27 se déroule dans la station balnéaire égyptienne de Sharm el Sheikh sur la mer Rouge



“Taxez les sociétés de combustibles fossiles qui profitent des bénéfices de la guerre”

La deuxième journée du sommet annuel de deux semaines, qui se déroule sous un soleil brûlant de 29 ° C, a été dominée par les demandes des nations vulnérables pour aider à ralentir la crise climatique.

Certains veulent que le monde s’attaque au changement climatique comme il le fait avec les armes nucléaires en acceptant un traité de non-prolifération qui arrête la production de combustibles fossiles.

“Nous savons tous que la principale cause de la crise climatique est les combustibles fossiles”, a déclaré Kausea Natano, le Premier ministre de Tuvalu, à ses collègues dirigeants, rejoignant Vanuatu.

“Il fait trop chaud et il y a très [little] le temps de ralentir et d’inverser la température croissante. Par conséquent, il est essentiel de privilégier les stratégies d’action rapide.”

Ceux qui vivent sur les îles, qui sont particulièrement vulnérables à l’élévation du niveau de la mer, veulent une taxe mondiale sur les milliards de bénéfices supplémentaires inattendus dont bénéficient les sociétés de combustibles fossiles à la suite de la guerre en Russie.

“Pendant qu’ils en profitent, la planète brûle”, a déclaré Gaston Browne, Premier ministre d’Antigua-et-Barbuda, au nom de plusieurs nations insulaires.

Lutte contre le greenwashing

Ailleurs dans le site tentaculaire des bâtiments et des structures temporaires, rythmé par l’étrange palmier et les longues files d’attente pour le café, le chef de l’ONU, Antonio Guterres, a dénoncé la “tromperie de rang” des entreprises de combustibles fossiles avec des engagements nets zéro qui continuent d’étendre leurs opérations.

Le secrétaire général veut une répression de l’écoblanchiment et des lacunes dans les engagements nets zéro.

Mais le mot sur toutes les lèvres est argent. La question qui pourrait faire ou défaire les pourparlers est le paiement des “pertes et dommages” climatiques, ces impacts irréversibles qui dépassent le domaine de l’adaptation humaine, comme la mort du récif corallien égyptien et l’énorme industrie du tourisme si les mers surchauffent.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





3:37

Changement climatique : qu’est-ce que les pertes et les dommages ?



La Première ministre de la Barbade, Mia Mottley, a déclaré que les entreprises de combustibles fossiles devraient contribuer à ces fonds, ce qui fournirait aux pays vulnérables une aide financière pour les pertes liées au climat qu’ils subissent.

L’idée ne vole pas avec la plupart des grandes économies.

“Je pense que ce n’est pas le lieu maintenant pour développer des règles fiscales, mais plutôt pour développer conjointement des mesures de protection contre les conséquences du changement climatique”, a déclaré le chancelier allemand Olaf Scholz. L’envoyé américain pour le climat, John Kerry, a également rejeté l’idée d’une “compensation”, mais a déclaré qu’il pouvait y avoir d’autres moyens d’aider.

Bien que l’argent soit rare dans la crise du coût de la vie, les nations vulnérables soulignent les nombreux milliards de pays trouvés pour aider l’Ukraine à combattre la Russie ou pendant la crise du COVID.

Lundi, Al Gore, l’ancien vice-président des États-Unis, a averti combien de personnes seraient contraintes de quitter leur domicile si le monde n’agissait pas.

“Imaginez ce que ferait un milliard de réfugiés climatiques. Cela mettrait fin à la possibilité d’autonomie”, a-t-il déclaré.

L’idée des pertes et dommages apporte plus de questions que de réponses Quelle que soit l’intention de l’Égypte hôte, ce sommet sur le climat est devenu la COP des pertes et des dommages. Dans les couloirs et lors des événements, et dans les questions des journalistes, c’est la conversation qui ne se taira pas. Il est également officiellement à l’ordre du jour des discussions pour la toute première fois. Mais l’idée, qui fait référence aux pays riches et aux entreprises qui versent des compensations aux pays en développement qui ont subi des dommages en raison du changement climatique, est controversée et compliquée. Les pays riches sont préoccupés par la responsabilité et les coûts astronomiques. La facture des inondations dévastatrices au Pakistan, par exemple, est estimée à environ 30 milliards de dollars. Les diplomates à qui j’ai parlé soulignent qu’il n’y a aucun moyen de quantifier la perte de culture, de langue ou de sites d’importance historique. Ils s’inquiètent de savoir qui superviserait un fonds, les paiements qui en découleraient, qui y aurait accès et quand… Il y a tellement plus de questions que de réponses. Il y a aussi de réelles inquiétudes, en particulier de la part des États-Unis, que la question détourne l’attention du travail de réduction des émissions de carbone qui aiderait en fait à faire face à la crise climatique. Mais il y a peu de sympathie pour cela de la part des supporters. Ils peuvent être idéalistes, voire irréalistes, quant à ce qui peut être réalisé dans les quinze prochains jours, mais ils dominent la conversation et veulent que cela continue.

Regardez le Daily Climate Show à 15h30 du lundi au vendredi et The Climate Show avec Tom Heap le samedi et le dimanche à 15h30 et 19h30.

Le tout sur Sky News, sur le site Web et l’application Sky News, sur YouTube et Twitter.

L’émission étudie comment le réchauffement climatique modifie notre paysage et met en évidence des solutions à la crise.