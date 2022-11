COP27 : « Une géopolitique tendue et conflictuelle empêche les gouvernements de s’attaquer à la crise climatique » | Actualité Climatique

Le chef de l’ONU sur le changement climatique a déclaré à Sky News qu’il n’y avait jamais eu d’environnement géopolitique aussi « tendu » et « diviseur » avant un sommet de l’ONU sur le changement climatique qu’il y en a actuellement.

S’exprimant quelques jours avant le COP27 Le sommet commence dimanche à Charm el-Cheikh en Égypte, Simon Stiell a déclaré que la situation « détourne » les gouvernements de la lutte contre la crise climatique.

Il a déclaré: “S’il y a une crise qui définit notre époque, c’est bien celle du climat.

“Toutes les autres choses ; les taux d’intérêt, le coût de la vie, même les guerres, prennent fin – mais le changement climatique ne fait que progresser.

“Nous avons vu des gouvernements distraits depuis que nous avons quitté Glasgow.”

Stiell, dont le titre officiel est secrétaire exécutif de la Convention-cadre des Nations Unies sur Changement climatique (UNFCCC), a déclaré à Sky News: “Je ne pense pas qu’il y ait jamais eu un environnement géopolitique aussi tendu et aussi diviseur que nous l’avons maintenant alors que nous entrons dans cette COP.

“Oui, le monde est distrait… Charm el-Cheikh nous donne l’occasion de nous recentrer.”

La COP27 vise à accroître les actions de réduction des émissions et à augmenter les finances des pays en développement afin qu’ils puissent s’adapter aux changements qui sont déjà là.

Lire la suite: Rishi Sunak promet que le Royaume-Uni mènera la lutte contre le changement climatique – après le demi-tour de la COP27

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





1:03

Touristes détenus par un groupe indigène



Mais le problème dominant est probablement celui des pertes et dommages, qui fait référence aux paiements des pays riches aux pays à faible revenu en compensation des dommages causés par le changement climatique.

C’est quelque chose que les pays riches comme les États-Unis ont hésité à envisager, mais des négociations sont en cours dans les coulisses pour que la question soit officiellement inscrite à l’ordre du jour de la COP27 pour discussion.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





2:27

Les engagements carbone sont-ils respectés ?



M. Stiell, qui était auparavant l’envoyé pour le climat de la Grenade, a ajouté : “Je ne sais pas si je porte mon vieux chapeau en tant que ministre d’un petit État insulaire en développement ou en tant que secrétaire exécutif de la CCNUCC, mais quand vous regardez d’un point de vue pratique et vous le regardez d’un point de vue moral, ceux qui sont les plus vulnérables, ceux qui souffrent le plus des impacts du changement climatique sont ceux qui y ont le moins contribué.

“Et ce sont les grands pays développés industrialisés qui portent cette responsabilité et qui doivent trouver une solution.

“Le changement climatique n’attend pas. Ces pertes… les dommages causés par les impacts climatiques… se font sentir chaque jour et ne font qu’augmenter.”

La COP27 en Égypte se déroule du 6 au 18 novembre.