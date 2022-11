COP27 : Un sommet chaotique qui a basculé au bord de la catastrophe – mais il y a eu une véritable percée | Actualité Climatique

La COP27 restera dans les mémoires pour avoir créé un fonds pour les pertes et dommages – une véritable avancée pour les personnes les plus vulnérables à la crise climatique.

Mais il restera aussi dans les mémoires comme un sommet chaotique qui a basculé au bord du désastre.

Un sommet où l’objectif ambitieux de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degrés Celsiusa failli être perdu à jamais.

“Ce ne peut pas être l’endroit où 1,5 meurt” était le refrain harcelé des diplomates et des négociateurs faisant la navette entre les salles de réunion.

Leurs inquiétudes étaient légitimes.

Alors que la nourriture s’épuisait, que les réserves d’eau s’épuisaient et que les égouts coulaient à un moment donné dans la rue, les délégués épuisés ont eu du mal à faire des progrès pour résoudre réellement le problème du réchauffement climatique, plutôt que de simplement payer pour la destruction causée par celui-ci.

Le travail sur ce qu’on appelle l’atténuation, ou la réduction des émissions de carbone, a été difficile dès le début.

Plus de 600 lobbyistes des combustibles fossiles se sont opposés à la proposition de l’Inde d’accepter l’élimination progressive de tous les combustibles fossiles au lieu du charbon uniquement, comme convenu à Glasgow l’année dernière lors de la COP26.

Travaillant aux côtés des États pétroliers – des nations dont les économies dépendent fortement de l’extraction et de l’exportation de pétrole ou de gaz naturel – ils ont réussi.

En réalité, l’accord issu de Charm el-Cheikh à peine amélioré le Pacte climatique de Glasgow, à l’exception de la mention, pour la première fois, de l’importance des énergies renouvelables.

Le compromis amer sur l’ambition d’atténuation afin d’obtenir des pertes et des dommages sur la ligne a laissé certains remettre ouvertement en question l’ensemble du processus de la COP – le multilatéralisme lui-même.

Il y a encore suffisamment d’acteurs majeurs du climat qui croient avec ferveur que les COP sont le seul jeu en ville, mais au milieu des distractions d’une guerre et d’une crise énergétique, l’Égypte a mis cette foi à rude épreuve.

