COP27 : Tout ce qu’il faut savoir sur les négociations climatiques des Nations Unies en Égypte | Actualité Climatique

Dans un peu plus de quatre semaines, les pourparlers annuels des Nations Unies sur le climat débuteront en Égypte.

COP27 est le successeur des pourparlers sur le climat de la COP26 de l’année dernière à Glasgow, mais une crise énergétique, la guerre en Ukraine et les tensions autour de Taiwan ont radicalement changé le contexte géopolitique.

Ici, Sky News examine ce que vous devez savoir sur la COP27.

Quand et où est la COP27 ?

Les pourparlers sur le climat de la COP changent de lieu chaque année, l’Égypte accueillant la COP27 au nom de l’Afrique à Charm el-Cheikh du 6 au 18 novembre.

Le travail d’un pays hôte consiste à rallier d’autres nations avant et pendant la conférence pour intensifier leur action climatique. L’Égypte doit également essayer de construire un consensus afin que tous les pays puissent finalement parvenir à un accord.

Les pays en développement espèrent que l’Égypte, en tant que pays en développement à revenu intermédiaire, offrira en tant qu’hôte une plate-forme plus solide à leurs demandes.

Qu’est-ce qu’un COP ?

Chaque année, près de 200 pays se réunissent pour discuter de la manière de lutter ensemble contre la crise climatique et ses impacts. Des milliers d’observateurs, de groupes de la société civile et de médias y assistent également.

La France a accueilli les pourparlers de 2015, qui ont abouti à l’Accord de Paris historique, en vertu duquel les pays ont convenu de la nécessité de limiter le réchauffement climatique à moins de 2°C, et idéalement à 1,5°C, au-dessus des niveaux préindustriels.

COP signifie Conférence des Parties, en référence aux gouvernements qui ont signé la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC).

Qui participe à la COP27 ?

Environ 90 chefs d’État ont confirmé jusqu’à présent, a déclaré l’Égypte, et le président américain Joe Biden serait présent.

Le Royaume-Uni a refusé de confirmer si la Première ministre Liz Truss sera présente ou si le secrétaire aux affaires Jacob-Rees Mogg ira à la place, ce qui consternerait les groupes climatiques car il soutient l’expansion des combustibles fossiles.

Le roi Charles, réputé pour son écologiste alors qu’il était prince de Galles, s’est retiré suite à des discussions avec le premier ministre, selon les rapports.

Pourquoi la COP27 est-elle importante ?

L’un des principaux succès de la COP26 a été que les pays se soient mis d’accord sur l’objectif plus ambitieux de limiter la hausse de la température mondiale à 1,5 °C, plutôt que sur la limite beaucoup plus dangereuse de 2 °C.

Mais les politiques actuelles mettent le monde sur la bonne voie pour un réchauffement d’environ 2,4°C, chaque fraction de degré alimentant les pires impacts.

Bien que la COP soit un processus imparfait, c’est le plus grand forum géopolitique permettant aux pays de déterminer comment lutter ensemble contre une menace qui affecte toute l’humanité.

Quels sont les objectifs de la COP27 et quels seront les points de blocage ?

Alors que le monde n’est toujours pas sur la bonne voie pour atteindre ses objectifs, l’Égypte veut que la COP27 soit entièrement consacrée à la « mise en œuvre » des politiques climatiques, mais craint que les tensions géopolitiques et les crises énergétique, alimentaire et climatique ne détournent l’attention des dirigeants.

Les experts soulignent que l’action climatique peut résoudre ensemble les crises énergétique, alimentaire et climatique.

Les promesses non tenues sur l’argent liquide continueront de peser sur les négociations. L’objectif fixé en 2009 par les pays riches de canaliser 100 milliards de dollars (89,8 milliards de livres sterling) par an d’ici 2020 vers les pays pauvres pour les aider à réduire leurs émissions et à s’adapter au changement climatique n’a pas non plus encore été atteint, à la colère des pays en développement.

Les violentes inondations qui ont ravagé le Pakistan a relancé la question litigieuse de savoir si les pays riches, responsables de la grande majorité des émissions, devraient payer des réparations aux pays pauvres, qui ont généralement le moins pollué mais qui subissent les pires impacts du changement climatique.

Les pays riches craignent que le paiement d’une indemnisation pour ces pertes et dommages n’ouvre les vannes à de futures réclamations non seulement pour les impacts climatiques, mais aussi pour savoir qui devrait finalement payer pour les dommages en Ukraine ou les réparations pour l’esclavage.

Les gisements de gaz inexploités d’Afrique pourraient être un autre “point d’éclair” à la COP27, a déclaré Nick Mabey, directeur général du groupe de réflexion E3G, les pays étant divisés sur l’opportunité d’exploiter le gaz inexploité ou de passer des combustibles fossiles à l’énergie propre.

Les militants organisent généralement des manifestations de masse lors des pourparlers de la COP, conçues pour faire pression sur les dirigeants.

Mais ils craignent que l’oppression par l’Égypte des groupes écologistes et des détracteurs du gouvernement – des dizaines de milliers de personnes seraient actuellement emprisonnées – n’entrave la participation des journalistes, des militants et des groupes de la société civile à la COP27.

Quel impact la guerre de la Russie en Ukraine aura-t-elle sur les pourparlers ?

Les pourparlers de la COP reposent sur la coopération et la bonne volonté internationales, les équipes s’engageant de bonne foi à la table des négociations pour que d’autres fassent de même.

La dernière invasion de son voisin par la Russie a fracturé des relations géopolitiques déjà fragiles et détourné l’attention de l’action climatique lors de réunions diplomatiques clés comme le Groupe des 20 grandes économies (G20) et l’Assemblée générale des Nations Unies.

La crise énergétique qui s’en est suivie a modifié le contexte des négociations sur le climat, et les tensions accrues entre les États-Unis et la Chine au sujet de Taïwan pourraient également entraver les négociations sur le climat de cette année.

Que se passe-t-il chaque jour ?

Le sommet débutera par un sommet de deux jours pour les dirigeants mondiaux, qui se rendront par avion pour montrer leur engagement et leurs priorités pour le processus.

Ils laissent ensuite leurs négociateurs régler les détails, dans le but de parvenir à des accords sur différentes questions d’ici la fin de la semaine. Cette année ne donnera pas lieu à un grand moment où un pacte global sera conclu comme ce fut le cas à la COP26 avec le pacte de Glasgow.

Pendant ce temps, des conférences et des événements ont lieu chaque jour autour d’un thème :

• Mercredi 9 novembre : Finances

• Jeudi 10 : Journée science et jeunesse

• Vendredi 11 : Décarbonation

• Samedi 12 : Adaptation et agriculture

• Lundi 14 : Genre et eau

• Mardi 15 : Société civile et énergie

• Mercredi 16 : Biodiversité

• Jeudi 17 : Solutions