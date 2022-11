COP27: S’accorder sur l’action climatique ou faire face à un “pacte de suicide collectif” – l’ultimatum du chef de l’ONU aux dirigeants mondiaux | Actualité Climatique

La planète Terre est sur “l’autoroute de l’enfer climatique avec le pied toujours sur l’accélérateur”, a déclaré le chef des Nations Unies aux dirigeants mondiaux alors qu’ils se réunissent pour des pourparlers annuels, après une année d’effets violents du changement climatique.

“Nous sommes dans le combat de nos vies – et nous sommes en train de perdre”, a déclaré le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, au début du sommet de la COP27 en Égypte.

Dans l’année qui s’est écoulée depuis la COP26 à Glasgow, des inondations catastrophiques ont tué plus de 1 700 personnes au Pakistan et déraciné 1,3 million de leurs foyers au Nigeria.

La sécheresse a flétri les cultures en Europe, laissé des millions de personnes affamées en Afrique et tué des poissons de la Californie à la France en passant par la Chine. Les émissions et les températures mondiales continuent d’augmenter.

“L’humanité a le choix : coopérer ou périr”, a déclaré M. Guterres devant une salle remplie de chefs d’État, dont l’européenne Ursula von der Leyen, le français Emmanuel Macron et le colombien Gustavo Francisco.

Ils se sont réunis à Charm el-Cheikh pour donner un élan aux pourparlers de deux semaines, où près de 200 pays espèrent convenir des prochaines étapes collectives pour ralentir la dégradation du climat.

Ne pas travailler ensemble équivaudra à un “pacte de suicide collectif”, a averti M. Guterres.

Mais ce n’est pas une tâche facile pour ces négociations, qui surviennent au milieu de tensions géopolitiques féroces déclenchées par l’invasion de l’Ukraine par la Russie, et des crises alimentaires, énergétiques et du coût de la vie qui ont suivi, et des disputes sur qui devrait payer pour les effets de plus en plus dommageables du changement climatique.

Image:

Climat – Le Grand Débat



Le conflit et la flambée des prix de l’énergie ne sont “pas une raison pour ralentir le changement climatique, mais une raison pour agir plus vite”, a déclaré le Premier ministre britannique Rishi Sunak. “La sécurité climatique va de pair avec la sécurité énergétique.”

Investir dans les énergies renouvelables est “précisément le moyen de s’assurer contre les risques de dépendance énergétique”, a ajouté M. Sunak. Mais il a été critiqué pour avoir bloqué de nouveaux éoliens et solaires terrestres au Royaume-Uni, et pour ne s’être présenté qu’à contrecœur aux pourparlers après une pression intense, et après que l’ancien Premier ministre Boris Johnson a déclaré qu’il y assisterait.

Alors que le Premier ministre a remercié publiquement le président égyptien Abdel Fattah el Sisi pour son « leadership » lors des pourparlers, il presse en privé le dirigeant égyptien de libérer le militant politique anglo-égyptien emprisonné Alaa Abd el Fattah.

Les militants craignent que le rôle prestigieux de l’Égypte en tant qu’hôte des pourparlers ne lui permette de blanchir son bilan en matière de droits humains. Le régime a enfermé des dizaines de milliers de détracteurs du gouvernement, selon Human Rights Watch, et a tenu à distance la protestation habituelle contre les pourparlers.

Le président Sissi a été l’un des nombreux à demander instamment la fin de la guerre en Ukraine. “Cette guerre doit cesser”, a-t-il déclaré dans un plaidoyer émouvant, ajoutant que non seulement l’Égypte, mais probablement le “monde entier” en souffrait.

Sur les lèvres de nombreuses personnes, il y avait des demandes pour une taxe sur les bénéfices exceptionnels que les entreprises de combustibles fossiles ont réalisés grâce à la flambée des prix de l’énergie.

“Comment les entreprises ont-elles réalisé 200 milliards de dollars de bénéfices au cours des trois derniers mois et ne s’attendent pas à contribuer au moins 10

cents sur chaque dollar de profit à un fonds pour pertes et dommages », a demandé la première ministre de la Barbade, Mia Mottley.

Il en va de même pour les accusations selon lesquelles les pourparlers annuels de la COP ne parviennent pas à produire des changements tels que l’ampleur et le rythme nécessaires, car le changement climatique frappe cruellement le plus durement les pays les plus vulnérables et souvent les moins polluants.

Le président du Kenya, William Ruto, a déclaré que “les longues discussions aux COP avec leurs tactiques dilatoires et dilatoires et leur procrastination, qui ont entravé… la livraison sont tout simplement cruelles et injustes”.

“Nous ne pouvons pas nous permettre de passer plus de temps à contourner les vrais problèmes… face à une catastrophe imminente, dont les signes avant-coureurs sont déjà insupportablement désastreux”, a-t-il déclaré.

Mais les pourparlers ont offert quelques lueurs d’espoir. Pour la première fois, le concept de payer les pays pour les pertes et dommages irréversibles infligés par le changement climatique – comme la perte de vies humaines, l’effondrement d’emplois et le naufrage d’îles – ont été mis à l’ordre du jour – mais seulement après une bataille acharnée de 40 heures avant le début des pourparlers.

Et plus tôt Sky News a révélé le gouvernement écossais promet plus d’argent pour de telles causesaidant à briser le tabou autour de l’idée.

Regardez le Daily Climate Show à 15h30 du lundi au vendredi et The Climate Show avec Tom Heap le samedi et le dimanche à 15h30 et 19h30.

Le tout sur Sky News, sur le site Web et l’application Sky News, sur YouTube et Twitter.

L’émission étudie comment le réchauffement climatique modifie notre paysage et met en évidence des solutions à la crise.