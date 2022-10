COP27 : Rishi Sunak ne participera pas au sommet sur le climat en Égypte le mois prochain, confirme le numéro 10 | Politique Nouvelles

Rishi Sunak ne participera pas au sommet sur le climat COP27 en Égypte le mois prochain, a confirmé Downing Street.

Une porte-parole du numéro 10 a déclaré que le Premier ministre avait “d’autres engagements nationaux urgents” qui l’empêcheraient d’assister à la conférence sur le climat à Charm el-Cheikh, mais que M. Sunak reste “absolument engagé” à soutenir l’événement.

Liz Truss, le prédécesseur de M. Sunak, devait assister à la conférence sur le climat en Égypte, qui se déroule du 6 au 18 novembre.

“Le Premier ministre ne devrait pas assister à la COP27 et cela est dû à d’autres engagements nationaux urgents, notamment les préparatifs du budget d’automne”, a déclaré la porte-parole.

“Le Royaume-Uni sera pleinement représenté par d’autres hauts ministres ainsi que par le président de la COP, Alok Sharma.”

La porte-parole a également nié que la décision de M. Sunak de ne pas assister à la COP27 signale une rétrogradation du changement climatique comme une priorité par la nouvelle administration.

Plus tôt cette semaine, tout en formant sa nouvelle équipe ministérielle supérieure, le nouveau Premier ministre a rétrogradé le rôle de M. Sharma afin qu’il n’assiste plus aux réunions du cabinet.

Le ministre du Climat, Graham Stuart, a été reconduit dans ses fonctions, mais n’assistera plus non plus aux discussions de l’équipe de tête.

Le porte-parole du numéro 10 a déclaré: “Nous restons déterminés à atteindre le zéro net et à mener une action internationale et nationale pour lutter contre le changement climatique. Le Royaume-Uni devance de nombreux autres pays sur le zéro net.

“Nous continuerons évidemment à travailler en étroite collaboration avec l’Égypte en tant qu’hôte de la COP27 et à nous assurer que tous les pays progressent sur les engagements historiques qu’ils ont pris lors du pacte climatique de Glasgow.”

Image:

M. Sunak a retiré le président de la COP Alok Sharma et le ministre du Climat Graham Stuart du cabinet



Le secrétaire fantôme du Labour sur le climat, Ed Miliband, a déclaré que c’était une “grosse erreur” pour M. Sunak de ne pas assister au sommet sur le changement climatique le mois prochain.

“Ce n’est pas du leadership. C’est abdiquer le leadership pour ne pas aller à la COP27”, a-t-il déclaré à Sky News.

“Nous étions le président de la COP26 et pour ceux qui regardent et qui pensent, oui, le climat est important, mais il y a d’autres problèmes, en fait, si nous allons fort et vite sur l’énergie propre, ce n’est pas juste pour nos engagements climatiques .

“C’est bon pour réduire les factures d’énergie parce que les énergies renouvelables sont désormais la source d’énergie la moins chère. C’est bon pour la sécurité énergétique. C’est bon pour les emplois.

“Donc, ce n’est pas seulement faux pour des raisons climatiques, c’est faux en ce qui concerne les factures d’énergie, la sécurité et l’emploi.”

Juste hier, L’Égypte a exhorté le nouveau Premier ministre à ne pas abandonner le rôle de leadership climatique du Royaume-Uni.

Le négociateur en chef des Égyptiens a déclaré aux journalistes que le Royaume-Uni “[showed] leadership à Glasgow”, où il a tenu le sommet sur le climat COP26 à la même époque l’année dernière.

“Nous savons qu’il y a des défis, des défis économiques qui sont là, auxquels sont confrontés le Royaume-Uni et d’autres pays, mais nous espérons que ces défis ne conduiront pas à un retour en arrière sur les promesses”, a déclaré l’ambassadeur Mohamed Nasr en réponse à une question de Sky News.

Il a également déclaré que l’Égypte “encore [hopes]« Le roi Charles participera aux négociations de cette année à Charm el-Cheikh. Le monarque, écologiste de longue date, plus tôt ce mois-ci, il s’est retiré des pourparlersapparemment après consultation avec le Premier ministre de l’époque, Mme Truss.

L’invitation est “toujours là, c’est une invitation ouverte”, a déclaré le diplomate.

Un ministre du gouvernement a insisté sur le fait que le roi n’a pas été interdit d’assister au prochain sommet sur le climat COP27.

L'envoyé spécial américain sur le changement climatique, John Kerry, a déclaré à Sky News que ce serait "très puissant" si le roi Charles pouvait assister au sommet sur le climat COP27 de l'ONU. Les commentaires de M. Kerry interviennent alors que le Premier ministre Rishi Sunak a annoncé qu'il n'irait pas. Plus tôt ce mois-ci, il a été rapporté que Liz Truss avait demandé au nouveau monarque, qui est notoirement passionné par les questions environnementales, de ne pas y aller malgré son invitation.

Les dirigeants mondiaux ont pris une série d’engagements pour le climat lors de la COP26 aboutissant à un accord visant à renforcer les objectifs de réduction des émissions pour 2030 d’ici la fin de l’année prochaine.

La fin et l’inversion de la déforestation, la réduction des émissions de méthane et le voyage vers le zéro net ont tous été convenus lors du sommet crucial sur le climat de Glasgow l’année dernière qui a duré deux semaines.

Jeudi, M. Sunak a eu un appel avec le Premier ministre indien Narendra Modi et a félicité son homologue pour son “leadership” dans la lutte contre le changement climatique.

“Discutant des défis mondiaux partagés, le Premier ministre a salué le leadership du Premier ministre Modi dans la lutte contre le changement climatique et les dirigeants ont salué les opportunités de renforcer notre sécurité, notre défense et notre partenariat économique”, a déclaré un porte-parole de Downing Street.

La COP27 se tiendra du 6 au 18 novembre 2022.

