Cop27 : Rishi Sunak face aux demandes d’action sur le changement climatique maintenant – pas plus de “mots chaleureux”

Rishi Sunak a été accusé de “vide de leadership”, alors qu’il arrive au sommet décisif de la Cop27 pour avertir que la dégradation du climat est désormais proche d’être “irréversible”.

La prétention du Premier ministre d’être “à l’avant-garde” des efforts mondiaux pour éviter une catastrophe a été ridiculisée après son refus initial d’assister à la conférence cruciale – et avec “un gouffre béant” entre les promesses et l’action du gouvernement.

Alors qu’il partait pour l’Egypte, pour une nuit seulement, M. Sunak a fait valoir qu’il était encore possible de “limiter la hausse de la température mondiale à 1,5 degré”, le point au-dessus duquel le changement climatique galopant sera imparable.

Mais le Royaume-Uni faisait partie des 165 pays critiqués pour ne pas avoir tenu leurs promesses de réduction des émissions de gaz à effet de serre, comme les dirigeants ont convenu de le faire lors de la Cop26 à Glasgow il y a un an.

M. Sunak promettra de petites sommes d’argent pour aider à protéger les forêts tropicales et à stimuler l’énergie verte dans les pays africains et à détourner les financements existants pour aider les pays les plus pauvres à s’adapter à la crise.

Mais, comme L’indépendant révélé, le gouvernement a refusé de dire si un engagement existant sur le financement climatique est respecté – bien que Boris Johnson affirme que les dépenses atteindront en moyenne 2,3 milliards de livres sterling par an.

Ed Miliband, le secrétaire fictif du Labour sur le changement climatique, a critiqué un «vide de leadership» pendant la présidence britannique des flics, déclarant: «Je ne pense pas qu’il ait atteint ce qu’il aurait dû faire.

“Rishi Sunak a envoyé un message avec ses tergiversations pour savoir s’il allait partir et, avec une partie de son programme politique, que la Grande-Bretagne est hors du leadership climatique.”

Ed Davey, le chef libéral démocrate, a déclaré: “Je ne pense pas qu’il y ait eu de leadership de notre pays ou, franchement, d’autres pays.”

Chris Venables, responsable politique de Green Alliance, a déclaré: “Rishi Sunak doit débloquer de toute urgence les financements nécessaires aux pays en première ligne de cette crise, libérer les énergies renouvelables comme l’éolien terrestre pour faire baisser les factures d’énergie en spirale et rejeter toute nouvelle expansion du pétrole et du gaz. en mer du Nord. »

Greenpeace a attaqué le gouvernement pour ne pas avoir mis en place l’aide financière promise aux pays en développement et des politiques qui “ne correspondent absolument pas à ses objectifs climatiques”.

“Si Sunak veut que le Royaume-Uni soit un leader mondial du climat, il doit exclure de nouveaux forages pétroliers et gaziers, investir dans l’isolation des maisons et soutenir les demandes des pays en développement pour le financement des pertes et dommages”, a déclaré la responsable politique britannique Rebecca Newsom. .

Mike Childs, responsable de la politique des Amis de la Terre, a déclaré : « Nous avons constaté un gouffre béant entre les engagements et l’action.

“Le gouvernement britannique est loin d’atteindre ses objectifs climatiques et la Haute Cour lui a ordonné de réécrire sa stratégie nette zéro insuffisante.”

En quittant Londres, M. Sunak a déclaré: «Le monde s’est réuni à Glasgow avec une dernière chance de créer un plan qui limiterait la hausse de la température mondiale à 1,5 degré.

« La question aujourd’hui est la suivante : pouvons-nous mobiliser la volonté collective pour tenir ces promesses ? Je crois que nous le pouvons.

Mais, en Égypte, la Cop27 a commencé dans le sombre contexte d’un nouveau rapport de l’ONU concluant que la limite de 1,5 °C pour le chauffage mondial est désormais « à peine à portée de main » – après que les huit dernières années aient été les huit plus chaudes jamais enregistrées.

Le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a averti que “notre planète est en passe d’atteindre des points de basculement qui rendront le chaos climatique irréversible”.

Simon Stiell, le chef de l’ONU pour le climat, a exigé que la promesse de Glasgow de renforcer les plans de réduction des émissions de CO2 soit tenue, affirmant qu’il “regardait” les 165 pays qui n’avaient pas agi.

“Je ne serai pas le gardien de la régression”, a-t-il déclaré, ajoutant: “Nous savons ce que tout le monde doit faire partout, chaque jour, en faisant tout ce que nous pouvons. Chers collègues, il est temps de se mettre au travail.

La visite de M. Sunak intervient après le demi-tour embarrassant qui l’a vu d’abord envisager de sauter la Cop27 – pour se concentrer sur les priorités «nationales» – et après que le n ° 10 a interdit au roi Charles d’y assister.

Il a également envoyé Alok Sharma, le président respecté de la Cop26, en exil, limogeant à la fois son cabinet et son gouvernement.

Et les plans du Royaume-Uni visant à étendre considérablement la production de pétrole et de gaz en mer du Nord sont dans la ligne de mire, l’envoyé climatique de Joe Biden, John Kerry, mettant en garde contre de nouvelles licences.

En Égypte, où le Royaume-Uni négociera seul – plutôt que dans le cadre du bloc de l’UE – pour la première fois, M. Sunak dévoilera 65,5 millions de livres sterling pour des projets de technologies propres dans les pays en développement.

Et il «confirmera» 150 millions de livres sterling de financement pour des travaux de conservation et de restauration des forêts tropicales afin de protéger les forêts tropicales et les habitats naturels, y compris le bassin du Congo et l’Amazonie.

M. Sunak a insisté : « En honorant les promesses que nous avons faites à Glasgow, nous pouvons transformer notre lutte contre le changement climatique en une mission mondiale pour de nouveaux emplois et une croissance propre.

« Et nous pouvons léguer à nos enfants une planète plus verte et un avenir plus prospère. C’est un héritage dont nous pouvons être fiers.