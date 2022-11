Cop27: Rishi Sunak dit à la réception royale que le changement climatique ravagera notre planète

Inscrivez-vous à l’e-mail d’Independent Climate pour recevoir les derniers conseils sur la sauvegarde de la planète Recevez notre e-mail gratuit sur le climat

Rishi Sunak a déclaré lors d’une réception de la Cop27 organisée par le roi Charles au palais de Buckingham que le monde connaîtra “plus de souffrances humaines” si nous continuons à laisser “le changement climatique ravager notre planète”.

Le Premier ministre assiste à la conférence des Nations Unies sur le climat en Égypte la semaine prochaine après un demi-tour, mais Charles manquera le rassemblement de dirigeants mondiaux, de personnalités du monde des affaires et d’écologistes.

Le roi a longtemps fait campagne sur les questions environnementales et l’automne dernier, il a déclaré lors des pourparlers de la Cop26 à Glasgow que le monde en avait assez de parler et que les engagements devaient être mis en pratique.

Mais la diplomatie du « soft power » de la monarchie sera absente du rassemblement international à Sharm El-Sheikh, la station balnéaire égyptienne de la mer Rouge.

Au cours du bref mandat de premier ministre de Liz Truss, un “accord unanime” a été conclu selon lequel le roi ne devrait pas assister à la Cop27 après que son bureau eut demandé conseil au gouvernement.

Lors d’une réception dans la salle de bal de Buckingham Palace vendredi, M. Sunak a déclaré: «Comme les événements récents l’ont montré, tenir la promesse de Glasgow est plus important que jamais.

« Plus important car, comme nous l’avons vu de manière si frappante avec la guerre en Ukraine, il est vital d’investir dans des sources d’énergie renouvelables et sûres et dans une production alimentaire durable.

“Plus important parce qu’à chaque instant où nous permettons au changement climatique de ravager notre planète, nous verrons plus de souffrances humaines comme les inondations dévastatrices au Pakistan.

“Et plus important car si nous n’agissons pas aujourd’hui, nous risquerons de laisser un héritage toujours plus désespéré à nos enfants.”

Parmi les invités du palais du monde de la finance, de la technologie, des transports et de l’agro-industrie figuraient un certain nombre de personnalités gouvernementales, dont la secrétaire à l’environnement Therese Coffey, le secrétaire aux affaires Grant Shapps, le secrétaire au commerce international Kemi Badenoch et le président de la Cop26 Alok Sharma.

Le dirigeant travailliste Sir Keir Starmer était également présent, aux côtés du gouverneur de la Banque d’Angleterre Andrew Bailey, tandis que les dirigeants étrangers comprenaient Mia Mottley, le Premier ministre de la Barbade, et l’ambassadeur d’Arabie saoudite, le prince Khalid bin Bandar Al Saud.

M. Sharma, qui remettra la présidence du Royaume-Uni à l’Égypte lors du sommet, aurait déclaré qu’il “accueillerait favorablement” la présence de Charles à la Cop27, tandis que son collègue invité John Kerry, l’envoyé spécial américain sur le changement climatique, a récemment fait écho à ses propos à Sky News. ce serait « très puissant » si le roi était en Égypte.

Lors de la réception, on a demandé à la créatrice de mode et militante pour le développement durable Stella McCartney si ce serait une «bonne idée» pour le roi d’assister à la Cop27, et elle a répondu: «Je pense que c’est bien qu’il parle partout de ce sujet, mais je ne le fais pas. Je ne pense pas que ce soit réaliste de le faire.

McCartney, qui a plaisanté avec Charles lorsqu’elle l’a rencontré pour la première fois, a poursuivi en disant: “C’est vraiment la beauté d’aujourd’hui et le travail que le roi Charles a fait, il fait vraiment participer les leaders mondiaux des affaires et les leaders mondiaux de la politique. la même chambre.

“Ils sont tous ici pour une raison – les gens sont confrontés à des problèmes, nous avons besoin de solutions et nous devons tous travailler ensemble.”

Dans son discours, le Premier ministre a également rendu hommage au roi pour “avoir aidé à trouver des solutions pratiques au changement climatique et à la perte de biodiversité pendant plus de 50 ans, bien avant la Cop1 et encore moins la Cop27”.

Il a ajouté: “La réduction des émissions mondiales promise pendant notre présidence équivaut désormais à plus de six fois les émissions annuelles de l’ensemble de l’industrie aéronautique mondiale.”

S’adressant aux invités, M. Sunak a déclaré que la plus grande percée de la présidence britannique de la Cop26 était peut-être une idée suggérée par Charles – réunir des investisseurs et des entreprises de premier plan à Glasgow pour orienter la richesse mondiale vers la protection du climat.

Il a déclaré : « Grâce à ce que beaucoup d’entre vous font aujourd’hui, nous transformons la lutte contre le changement climatique en une fantastique source de nouveaux emplois verts et de croissance.

Charles a terminé la journée en plantant un tilleul dans le jardin du palais de Buckingham dans le cadre du projet Queen’s Green Canopy – on pense que c’est la première fois qu’il organise une cérémonie de plantation d’arbres en tant que monarque.

L’initiative a planté plus d’un million d’arbres à travers le Royaume-Uni pour honorer et célébrer les 70 ans de service de la reine à la nation.