Cop27: Rishi Sunak accusé d’avoir sapé le leadership britannique sur le climat en ne participant pas au sommet

Rishi Sunak a été averti que sa décision de ne pas assister au sommet crucial sur le climat Cop27 en Égypte dans un peu plus d’une semaine sape le leadership climatique du Royaume-Uni alors que le monde glisse derrière les objectifs de limitation du réchauffement climatique.

Ed Miliband, secrétaire d’État fantôme du Labour pour le changement climatique, a déclaré que la décision était un “reflet embarrassant” de l’échec du gouvernement à tenir ses engagements à la Cop26, affirmant que le Royaume-Uni était “en retard” pour atteindre ses objectifs climatiques et a un net plan zéro que les tribunaux ont jugé illégal et inadéquat.

“C’est un échec massif du leadership climatique”, a-t-il déclaré.

La décision de sauter le sommet de Charm el-Cheikh, où le Royaume-Uni cédera la présidence des flics à l’Égypte, intervient le jour même où les Nations Unies ont averti qu’il n’y avait «aucune voie crédible» en place pour freiner la hausse de la température mondiale à 1.5C et que seule la transformation “racine et branche” peut sauver la planète du désastre. Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a déclaré que le monde se dirigeait vers une “catastrophe”.

Cela fait également suite à l’annonce que le président de la Cop26, Alok Sharma, et le ministre du climat, Graham Stuart, ne participeraient plus au cabinet, rétrogradant ainsi le changement climatique dans l’important organe décisionnel.

“La décision du nouveau Premier ministre de ne pas assister à la Cop27 se moque de toute affirmation du gouvernement sur le maintien du leadership climatique”, a déclaré Caroline Lucas, la députée verte de Brighton Pavilion. “Quelle façon honteuse de mettre fin à la présidence britannique des flics.”

Le Royaume-Uni a occupé la présidence de la Cop au cours de l’année écoulée en guidant le Pacte climatique de Glasgow qui est entré dans l’histoire en tant que première fois que les combustibles fossiles, un moteur majeur de la crise climatique, ont été inclus dans un document climatique de l’ONU de ce type. L’Égypte va maintenant prendre les rênes, dans l’espoir que le sommet de novembre se concentrera sur la manière de mettre en œuvre certaines des promesses faites à Glasgow il y a un an.

Lors du sommet de l’année dernière, le Royaume-Uni a été félicité pour son rôle dans la persuasion d’autres pays d’augmenter leurs promesses, mais un an plus tard, seuls deux douzaines d’entre eux s’y sont tenus.

La nouvelle que le dirigeant britannique ne serait pas en Égypte pour le sommet survient après que le palais de Buckingham a confirmé plus tôt ce mois-ci que le roi Charles III n’y participerait pas non plus après que des informations ont circulé selon lesquelles Liz Truss lui avait déconseillé d’aller . Mme Truss devait être présente pendant au moins un jour avant de démissionner de ses fonctions la semaine dernière.

Le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, commente le rapport sur l’écart d’émissions 2022

En guise d’explication de l’absence du nouveau Premier ministre, son porte-parole a déclaré que M. Sunak avait “d’autres engagements nationaux urgents” pointant vers le budget de facto prévu pour le 17 novembre, lorsque le gouvernement devrait annoncer des réductions de dépenses et des hausses d’impôts dans le but de atténuer la crise économique engloutissant la Grande-Bretagne.

Mais les militants ont déclaré qu’il n’y avait pas de sommet mondial qui pourrait être plus important pour le Premier ministre cette année.

“Le changement climatique représente une menace existentielle pour l’humanité et la fenêtre se ferme rapidement pour empêcher les impacts les plus catastrophiques”, a déclaré Ed Matthew, directeur des campagnes chez E3G, un groupe de réflexion indépendant qui vise à accélérer une transition mondiale vers un avenir à faible émission de carbone. “Le manquer est une erreur de jugement majeure qui sapera le leadership climatique du Royaume-Uni.”

Rebecca Newsom, responsable politique chez Greenpeace, a déclaré que le fait que M. Sunak ne se présente pas en Égypte était comme un coureur qui ne se présentait pas avec le relais à une étape cruciale du relais.

“Venant juste après l’éviction d’Alok Sharma du cabinet, cela suggère que le nouveau Premier ministre ne prend pas suffisamment au sérieux la crise climatique, ni ne reconnaît les opportunités pour la Grande-Bretagne de jouer un rôle de premier plan pour aider à la résoudre”, a-t-elle déclaré.

L’humeur des écologistes et des militants pour le climat était radicalement différente 24 heures plus tôt lorsque M. Sunak a confirmé que l’interdiction de la fracturation du gaz de schiste serait rétablie. Les militants avaient accueilli cette décision avec un optimisme prudent en disant qu’elle marqué un bon début et était une bonne nouvelle lors de la première journée complète de mandat du Premier ministre.

Le rapport de l’ONU publié jeudi, La fenêtre de clôture, a averti que seule une transformation «racine et branche» peut sauver la planète d’un désastre.

“Dans le cadre des politiques actuelles, le monde se dirige vers 2,8 degrés de réchauffement global d’ici la fin du siècle”, a déclaré M. Guterres, décrivant les conclusions du rapport annuel sur l’écart des émissions. “En d’autres termes, nous nous dirigeons vers une catastrophe mondiale.”

La mise à jour annuelle offre une vision indépendante des efforts combinés des pays pour réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Malgré une décision lors de la Cop26 en novembre dernier à Glasgow de procéder à des réductions d’émissions plus drastiques, appelées contributions déterminées au niveau national (NDC), très peu a été fait. Les NDC soumises l’année dernière réduisent de moins de 1 % les émissions mondiales projetées en 2030.

“Les progrès depuis la Cop26 à Glasgow ont été terriblement insuffisants”, ajoute le rapport.

Un porte-parole de Downing Street a déclaré que le gouvernement s’était engagé à soutenir la Cop27 et à mener une action internationale pour lutter contre le changement climatique et protéger la nature.

“Le Royaume-Uni sera pleinement représenté par d’autres hauts ministres, ainsi que par le président des flics Alok Sharma”, a déclaré le porte-parole. “Ils travailleront pour s’assurer que les pays continuent de progresser sur les engagements révolutionnaires pris lors de la Cop26 à Glasgow.”