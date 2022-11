COP27 : Qu’est-ce que ça fait d’être au sommet de l’ONU sur le climat et ce qu’il y a dans les coulisses | Actualité Climatique

Pour ceux qui n’ont jamais assisté à un événement de la COP, voici cinq choses à savoir sur ce que les délégués et les visiteurs rencontrent lors du sommet sur le climat de l’ONU.

1. Côtoyer les présidents

Entrez dans la zone bleue : la zone intérieure de la COP se trouve au-delà du cordon de sécurité et seuls les officiels, médias, observateurs et autres personnes accréditées peuvent entrer dans cette zone, qui devient le territoire des Nations Unies pendant la durée du sommet.

Les dirigeants mondiaux et les ministres du gouvernement se sont posés à diverses parties du sommet de deux semaines pour donner un certain élan aux négociations – avec un succès mitigé, il faut le dire.

Beaucoup se promènent ensuite dans la zone bleue pour assister à des conférences et à des événements parallèles organisés par des pays ou des organismes de l’industrie.

L’accès aux législateurs/décideurs est incroyable. La plupart de l’année, il est même difficile de se rapprocher d’un ministre. Lors d’une COP, les journalistes les repoussent pratiquement.

Mercredi, allez-vous à l’événement avec un ministre britannique ou le nouveau président brésilien Lula ?

La zone verte est ouverte à tous et accueille des événements pour les délégués et le public.

2. À huis clos

Dans les salles de négociation, des diplomates privés de soleil et de sommeil apportent poliment des engagements à la table dans l’espoir que d’autres feront de même.

Ils se disputent non seulement sur les promesses, mais aussi sur le libellé, avec des batailles sur des choses comme “down” vs “out” – en s’assurant généralement qu’il est suffisamment vague pour laisser une marge de manœuvre – sinon il serait impossible d’obtenir le consensus nécessaire pour le signer à l’arrêt.

En public, ils parleront en termes vagues de “partis” (pays) non spécifiés qui font quelque chose qu’ils n’aiment pas : peut-être revenir en arrière sur l’objectif de 1,5 C ou ne pas cracher l’argent promis.

Des ONG, des groupes de réflexion et d’autres observateurs participent à de nombreuses discussions, garantissant la responsabilité et relayant les informations au reste du monde.

En privé, ils pourraient nommer des noms, mais sous condition d’anonymat, au cas où ils trahiraient leurs amitiés diplomatiques.

3. À l’extérieur

Une COP, c’est aussi un salon pour le climat.

Il existe de vastes halls de pavillons hébergés par des pays ou des organismes industriels pour présenter leurs projets, ou thématiques autour de choses comme la jeunesse, la nature ou l’eau. Les tribunes accueillent des pourparlers ou des lancements, pour, par exemple, un partenariat d’énergie propre ou un accord entre pays ou des promesses d’argent.

Considérez le COP comme un centre de gravité, avec toute une série d’événements qui tournent autour de lui.

Des manifestations limitées sont autorisées dans les zones extérieures du site et font éclater quelque peu la bulle de la COP, rappelant aux passants les personnes du monde réel qui perdent la vie et leurs moyens de subsistance, et combien d’autres le feront à mesure que le monde se réchauffera chaque dixième. d’un degré.

Les manifestations de cette année se sont concentrées sur la compensation du changement climatique dans les pays vulnérables qui n’ont pas causé de dégradation du climat, la course au gaz inexploité de l’Afrique et le véganisme.

Image:

Des manifestants tiennent une pancarte indiquant “ne gazons pas l’Afrique” lors d’une manifestation à la COP27. Photo : AP



4. Le bon : le cadre

Toutes les bonnes choses arrivent à ceux qui ont du café.

Tout le monde ici est fatigué : la COP, c’est deux semaines d’événements, de conférences, de conférences de presse, de réunions et d’événements de réseautage le soir. Pas étonnant alors que les stands avec machines à café semblent être les plus fréquentés (je te regarde, Allemagne…)

Les courses entre les sites sont rendues beaucoup plus agréables – bien que plus moites – par le cadre magnifique près de la mer Rouge, avec des palmiers parsemés sur le site et un soleil sec à 29 ° C. C’est un travail assoiffé…

Le mauvais : les pénuries

… mais la nourriture, l’eau et Internet ont tous été rares lors de la conférence, avec des files d’attente pour 12 £ (!) Des sandwichs prenant une heure, et le nombre limité de refroidisseurs d’eau fonctionnant à sec. Le terrible wifi a également rendu beaucoup plus difficile de trouver son chemin vers un événement, de rencontrer des gens ou de déposer des histoires – la principale raison pour laquelle beaucoup de gens assistent à une COP.

La présidence égyptienne a été critiquée pour cela. Les files d’attente étaient également courantes à Glasgow lors de la COP26. Environ trente mille personnes sont inscrites pour assister à une COP.

Le laid : les égouts

Non, ce n’est pas une référence au contenu du COP, mais à la fuite de mercredi qui s’est déversée sur la route de sortie – ce qui rend inévitable de la traverser. Les délégués ont été renvoyés pour la soirée avec une odeur d’excrément et de désinfectant dans les narines.

Image:

Eaux usées dans les rues de Charm el-Cheikh



5. Le sérieux

Bien sûr, ces défis temporaires ne sont pas une parcelle de ce que de nombreux Égyptiens ou habitants du continent hôte, l’Afrique ou le Royaume-Uni, doivent affronter chaque jour.

L’une des plus grandes histoires ici a été celle de l’activiste anglo-égyptien pro-démocratie emprisonné Alaa Abd el Fattah, dont la sœur a parcouru la COP pour demander la libération de son frère.

Il est devenu le symbole de la répression étatique en Égypte, où des dizaines de milliers de prisonniers politiques sont détenus, estime Human Rights Watch.

Lire la suite: Des militants organisent une manifestation silencieuse contre la COP27 au milieu des restrictions aux droits en Égypte

L’Allemagne a accusé les responsables de la sécurité égyptiens d’espionner les événements à l’intérieur de la zone bleue, où s’applique le droit international plutôt que local.

Oui, c’est techniquement sept choses, mais ce ne serait pas un COP si quelque chose ne dépassait pas.

