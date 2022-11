COP27 : Ne pas édulcorer le pacte à la dernière minute, les nations insulaires implorent les grandes économies lors des négociations sur le climat | Actualité Climatique

Les nations insulaires de faible altitude, battues et battues par le changement climatique, ont imploré les grandes économies de ne pas diluer les progrès lors des pourparlers sur le climat de la COP27 à la dernière minute.

“Souvent, les grands pays à la toute fin [of the COP summits]… toujours affaiblir les négociations”, a déclaré Surangel Whipps Jr, président des Palaos dans l’ouest de l’océan Pacifique, à Sky News dans une interview à Charm el-Cheikh.

“Nous leur demandons d’arrêter de diluer et de commencer à agir de manière responsable.”

Les grandes économies ont une certaine forme à ce sujet.

L’année dernière à Glasgow lors de la COP26, un engagement à “éliminer progressivement” le charbon a été rétrogradé à la dernière heure en “réduction progressive” après une intervention dramatique de l’Inde et un lobbying de la Chine, faisant pleurer le président de la COP de l’époque, Alok Sharma.

Une promesse de “supprimer progressivement les subventions aux combustibles fossiles” s’est également transformée en subventions simplement “inefficaces”.

Palau, un archipel de plus de 500 îles et abritant 18 000 personnes, est extrêmement vulnérable à la dégradation du climat.

Le réchauffement des mers érode ses côtes, perturbe ses cultures et blanchit son vaste récif corallien – une source majeure de revenus via le tourisme.

Son chef a averti que les îles basses « s’effondrent » si nous ne limitons pas le réchauffement climatique à 1,5 °C au-dessus des niveaux préindustriels, comme l’ont signé près de 200 pays dans l’Accord de Paris.

Depuis que ce pacte a été conclu lors de la COP21 en 2015, les scientifiques ont réalisé que des phénomènes tels que les ouragans, les sécheresses et les inondations sont encore pires à des températures plus basses que prévu.

“Écoutez les petites îles, écoutez les faits”, a exhorté le président Whipps aux grandes économies, à la suite d’un événement en faveur d’un objectif de protection de 30% des terres et des océans d’ici 2030.

La ministre du climat des Maldives, la nation la plus basse de la planète, a déclaré “absolument” qu’elle s’inquiétait de l’édulcoration des grands pays.

Shauna Aminath a déclaré à Sky News: “Nous avons 86 mois. Cette différence de 2C et 1,5C pour nous, cela pourrait être la mort de notre nation. Et qui va en assumer la responsabilité?”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





12:13

L’émission quotidienne sur le climat



Le monde doit réduire ses émissions de moitié en sept pour espérer maintenir le réchauffement à 1,5°C, mais les plans actuels le font dérailler.

Mais Patricia Espinosa, qui était la responsable des négociations sur le climat des Nations Unies jusqu’en juin de cette année, a déclaré qu’il est “probablement trop large d’une déclaration” pour dire qu’elles sont toujours édulcorées.

“Bien sûr, si vous vous souvenez de Glasgow, vous pourriez dire que c’est l’évaluation qu’ils ont faite. Mais prenons l’exemple de Paris”, a-t-elle déclaré, lorsque, à la dernière minute, la limite de réchauffement de 1,5 ° C a été ajoutée aux côtés de la moins ambitieuse 2C. objectif.

Cependant, le diplomate a déclaré que cette conférence COP, qui se déroule au milieu des tensions entre la Chine et les États-Unis, de la guerre en Ukraine, d’une crise énergétique et de l’escalade des catastrophes météorologiques extrêmes, est “l’une des situations les plus compliquées depuis des décennies”.

Mais “si nous ne relevons pas ce défi, tous les autres défis ne seront pas pertinents”, a-t-elle déclaré à Sky News.

Lire la suite:

« Noyer non seulement dans les inondations mais aussi dans les dettes » : les nations vulnérables prennent en main l’argent pour le climat

Le sommet repose sur la question taboue de savoir si les pays développés paieront une compensation climatique

Le succès de la COP27 repose sur quelques enjeux clés. L’un fait avancer l’idée que les pays riches et pollueurs compensent les nations vulnérables pour les pertes et les dommages causés par le changement climatique.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





2:41

Appels à des réparations climatiques



Un autre est l’amélioration de l’adaptation à un monde plus chaud, ce qui est particulièrement important en Afrique, par exemple. Le continent n’est responsable que de 4 % des émissions mondiales, mais subit des effets dévastateurs, comme la récente sécheresse dans l’est et les inondations au Nigeria.

« Nous savons que cette année est un tournant vraiment critique pour maintenir 1,5 °C à portée de main », a déclaré Ipek Gencsu, du groupe de réflexion sur les affaires mondiales ODI.

“Nous ne pouvons pas nous permettre [large economies] faire le minimum.”

Si les gens quittent la COP27 en pensant que les autres pays “n’ont pas fait de leur mieux, alors pourquoi devrions-nous le faire ?” alors cela “nous mettrait définitivement en péril non seulement en termes d’objectifs d’atténuation, mais aussi de progrès climatiques dans leur ensemble, pour que les pays puissent coopérer de manière telle que la signature de l’Accord de Paris”.

Regardez le Daily Climate Show à 15h30 du lundi au vendredi et The Climate Show avec Tom Heap le samedi et le dimanche à 15h30 et 19h30.

Le tout sur Sky News, sur le site Web et l’application Sky News, sur YouTube et Twitter.

L’émission étudie comment le réchauffement climatique modifie notre paysage et met en évidence des solutions à la crise.